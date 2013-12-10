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Вокруг MNP слишком много ажиотажа - Ростелеком

10 Декабря 2013, 19:42 | Приморье

Готов ли «Ростелеком» к MNP? Что нужно делать абоненту, чтобы поменять оператора с сохранением номера? На этот и другие вопросы «ЗР» ответили менеджеры «Ростелекома».

- «Ростелеком», как крупнейший фиксированный оператор страны, отвечает за большой объем трафика на мобильные сети, в том числе междугородного и международного. Важно, чтобы этот трафик достиг абонента с перенесенным номером. На сетях внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи «Ростелекома» заканчивается внедрение решения, которое позволит оптимальным образом направлять вызовы в сеть оператора, в которой в настоящий момент обслуживается абонент, в том числе с перенесенным номером (All Call Query). Но все зависит от актуализации таблиц маршрутизации, которые предоставляет Россвязь. В целом ожидаем, что в течение декабря все необходимые доработки по сети фиксированной связи будут сделаны и протестированы.

Вторая часть, относительно «Ростелекома» и его дочек в качестве мобильных операторов.

Нам кажется, что вокруг темы MNP слишком много ажиотажа, который к реалиям не имеет особого отношения. У большинства абонентов по 2-3 SIM-карты, которые используются под разные задачи. Если у тебя три «симки» - между какими операторами их переносить?

Прогнозы по оттоку давать не готовы, посмотрим. Но в 2013 году в ключевых регионах «Ростелеком» ликвидировал конкурентное и технологическое отставание от «большой тройки» - запустил собственные сети 3G (22 региона). Теперь нашим абонентам доступна вполне конкурентная скорость мобильной передачи данных. Тем самым мы создали основу для удержания абонентской базы.

Фактически, по наконец-то принятым нормативно-правовым актам, государство признало, что в полноценном режиме система MNP заработает весной будущего года - не позднее 7 апреля 2014 года. Присоединяемся к мнению чиновников высокого уровня (вице-премьер ДВОРКОВИЧ, глава Минкомсвязи НИКИФОРОВ), что до Нового года не рекомендуется менять оператора с сохранением номера, особенно если абоненты собираются пользоваться услугами роуминга в поездках, а также если для них важны не только голосовые услуги, но и мобильная передача данных или MMS.

Подготовка к внедрению MNP оказалась очень сложной, и не по вине операторов. Сроки подготовки нормативно-правовой базы недопустимо затянулись. Некоторые документы были подписаны и опубликованы всего за день до 1 декабря. В таких условиях обеспечить корректную подготовку нереально. Поэтому есть серьезные риски для абонентов при запуске MNP с 1 декабря 2013 года. За очень короткий срок необходимо отработать все регламенты и процедуры на практике.

С 1 декабря 2013 года «Ростелеком» запустил услугу MNP в тестовом режиме, к этому времени обеспечена техническая готовность ядра сети. «Ростелеком» готов «отдавать» номера с 1 декабря 2013 года, а «принимать» будет готов с 1 марта 2014 года (или даже раньше, ведем ускоренную модернизацию биллинговых и других ИТ-систем).

Компания продолжает реализацию плана организационно-технических мероприятий по внедрению услуги MNP. В частности, в октябре 2013 года на конкурсной основе выбран поставщик оборудования для развертывания решения по переносимости мобильного номера на сетях компании и ее «дочек» («ТехноСерв АС»). Победитель должен обеспечить автоматизацию переноса мобильного номера «под ключ».

Также в настоящее время проводится тестирование взаимодействия с Центральной базой данных перенесенных номеров (кстати, для ее размещения используются дата-центры нашей компании).

Максимальная стоимость услуги установлена законодательно - 100 рублей. Абоненту любой компании для инициации переноса номера необходимо обратиться в центры продаж и обслуживания оператора и подать заявление на перенос, а также заключить новый договор.

- Есть ли абоненты, желающие перейти в ваши сети с сохранением номера?

- На текущий момент предварительных заявок от абонентов на перенос номера в сеть «Ростелеком» нет.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: Ростелеком  mnp 



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