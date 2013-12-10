Частных охранников просят следить за объектом и прилегающей территорией

В РФ, опираясь на опыт региона, могут пойти на смену законодательства, чтобы значительно расширить полномочия негосударственных структур безопасности.

Эти и другие вопросы обсуждались на прошедшей в Хабаровске научно-практической конференции «Участие негосударственных структур безопасности, добровольных общественных формирований и организаций ветеранов силовых структур в реализации концепции обеспечения безопасности Хабаровского края до 2020 года».

Прибывший для участия в мероприятии председатель общероссийского профсоюза негосударственной сферы безопасности, член общественной палаты РФ Дмитрий ГАЛОЧКИН заявил «Золотому Рогу»:

- Я считаю, что у негосударственной сферы безопасности очень большой потенциал в охране общественного порядка и его важно и необходимо использовать.

В ходе конференции рассматривался опыт Хабаровского края, привлекавшего к обеспечению правопорядка во время прошедшего в 2013 году единого дня голосования около 150 охранников ЧОП, из которых были сформированы 9 маневренных групп. Эти же механизмы защиты собственности общими усилиями успешно применялись во время последнего наводнения.

- Мы проводим работу, чтобы привлечь как можно больше сил к охране правопорядка. И вышли с инициативой, чтобы все возможности, в том числе ветеранских организаций, ДНД, ЧОП, вовлечь в единую систему, каждый элемент которой работает по месту дислокации. То есть не надо ЧОПовцу самому патрулировать округу. По большому счету, он должен просто своевременно предупредить полицию о происходящем в зоне его видимости противоправном деянии. Или оказать помощь сотрудникам государственных органов правопорядка в пресечении нарушений закона, задержании нарушителей. Для этого не требуется ничего, кроме определенной настройки, воспитания и обучения, - рассказал «Золотому Рогу» суть идеи и.о. заместителя председателя правительства края по вопросам безопасности Сергей КИРИЛЮК.

- Опыт, который обсуждался на конференции, мы обязательно поднимем на уровень общественной палаты России и будем его транслировать на общероссийских мероприятиях, в том числе на конференции развития российской индустрии безопасности, всероссийском совещании негосударственных сфер безопасности в декабре 2013 и феврале 2014 годов, - прокомментировал Дмитрий Галочкин. - Очень рад, что эта повестка поднята на уровень губернатора Хабаровского края. Хабаровск является первопроходцем, и его проект может стать пилотным, на основе которого будут выработаны подходы и рекомендации для других территорий. Я надеюсь, что другие регионы страны отнесутся к этому с должным вниманием.

Профсоюзный лидер ЧОП напомнил, что недавно президентом РФ была подписана концепция общественной безопасности, в которой, в числе необходимых к использованию сил и средств безопасности, называются частные охранно-розыскные структуры.

- Мы сегодня обсуждали в числе прочего права, обязанности и компетенцию собственника объекта охраны и сотрудников ЧОП, его охраняющих, права и обязанности граждан, эти здания посещающих. Можно рассмотреть это даже на частном примере. Известный преступник Виноградов, расстрелявший коллег, применил оружие на территории офиса. Чья это зона ответственности? Собственника, который должен обеспечить безопасность на своей территории, не допустить прохода в здание человека с оружием? Но тогда у охраны должны быть определенные полномочия. В том числе возможность осмотра машин и имущества на охраняемом объекте. Российскому законодательству о частной охранной деятельности больше 22 лет. Конституции РФ в этом году исполняется только 20 лет. У российских охранно-розыскных структур должны быть права, обязанности, компетенция на охраняемом объекте. Их возможности по обеспечению безопасности нужно максимально использовать.

Эти намерения уже выходят за рамки опыта Хабаровского края, где, по заявлению Сергея Кирилюка, пока вполне вписываются в рамки существующего федерального законодательства. Хотя, в теории, вовлечение частных структур может значительно усилить безопасность граждан: охранники-то у нас сейчас стоят почти у каждого столба. Не случилось бы так, чтобы мимо этого столба нельзя было пройти без придирок. Наделение дополнительными полномочиями ЧОП может обернуться валом злоупотреблений со стороны частных охранников.

Александр ЗУБОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.