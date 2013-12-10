ОАО "НМРП": Банкротство по-свойски

Иностранные инвесторы, вложившие миллионы долларов в Находкинский морской рыбный порт, могут остаться ни с чем, несмотря на выигранные иски, – в порту возможно странное банкротство

Находкинский морской рыбный порт (ОАО «НМРП») за последние 15 лет неоднократно оказывался в числе наиболее скандальных компаний Приморского края. Начиналось все с первичной приватизации, когда основным акционером порта стал инвестиционный фонд из г. Бостона (США), поглотивший российского акционера «Первый инвестиционный фонд» вместе с акциями.

Но тогдашний директор фирмы - держателя акций «Первый порт» Денис ЛЮБИМОВ раздробил и продал контрольный пакет, что повлекло колоссальный скандал, растянувшийся на годы: уголовные дела, судебные и арбитражные тяжбы, явно криминальные происшествия и действия судебных приставов по взаимоисключающим решениям разных судов были в порту нормальным явлением на протяжении пяти лет.

Что скрывает причальная стенка

В дальнейшем акции порта все же были сконцентрированы в руках новых акционеров, а представителей прежних владельцев – гендиректора ОАО «НМРП» Михаила ВЕСЕЛОВА и его партнера Виктора КЛЮСА – с предприятия попросили удалиться. Возглавивший порт Олег КОЛЯДИН вскоре стал мэром Находки – каковой пост занимает поныне, – а порт наконец-то начал нормально работать.

Впрочем, злые языки судачили, что причалы и склады НМРП на протяжении ряда лет до конца 2007-го якобы использовались группой предпринимателей для организации канала контрабанды товаров народного потребления и мясопродукции, эта версия отчасти подтверждалась фактом спешного отъезда за пределы России целой группы бизнесменов и должностных лиц таможни. Но на данный момент осуждены лишь таможенники, да и те отделались легким испугом в виде условных сроков и штрафов.

Сам же порт, как бизнес, был перепродан холдингу ОАО «Дальневосточная транспортная группа» из города Хабаровска, и эта компания контролирует ОАО «НМРП» до настоящего времени. Но возможно, ненадолго. Потому что одна из фирм, входящих в группу ДВТГ, подала в Арбитражный суд Приморского края заявление с требованием признать НМРП банкротом! И подоплека этой истории сразу наводит на воспоминания о старых недобрых временах в истории порта: о практике крайне жестких методов, наглого обмана, вывода активов, обнуления счетов, подделки документов и печатей, стычек с приставами – о тех временах, которые давно пора и хочется забыть, да не получается…

Кому я должен – всем прощаю

Нынче даже школьники знают, что «лихие девяностые» остались только в романтических сериалах и кино, что бизнес в России должен вестись цивилизованно, что в стране у нас – правовое поле, а Дальний Восток – территория, устремленная в будущее.

Приморские школьники знают даже более того: что Владивосток – в потенциале один из самых привлекательных городов АТР, что у нас проходил саммит АТЭС, к которому строили мосты и дороги, по которым к нам должны приехать богатые инвесторы поднимать производство и инфраструктуру, что сделает и нас богаче. И такие инвесторы приходят. В частности, ОАО «НМТП» в 2010 году получило беспроцентный заем в ЗАО «Находкинский международный терминал» (НМТ) на строительство в порту контейнерного терминала, в сумме 76 млн руб., или $ 2,5 млн. Вот из-за этого займа порт сейчас и готов самообанкротиться, потому, что ЗАО «НМТ», так и не дождавшись строительства терминала, отсудило свои вложения, пройдя все инстанции арбитражного суда. А ЗАО «НМТ» – это детище группы китайских и корейских компаний транспортно-логистического профиля, надеявшихся за счет средств, вложенных в НМРП, в будущем поучаствовать в инфраструктурном проекте. Получив именно то, о чем недавно говорил президент России Владимир ПУТИН, будучи с визитом в Корее: «…нам нужно переходить к формированию прочных технологических и индустриальных альянсов, реализовывать крупные инфраструктурные проекты глобального и регионального масштаба, в первую очередь в регионах российского Дальнего Востока… Особую ставку предлагается сделать на экономическую интеграцию в АТР, привлечение прямых иностранных инвестиций, создание конкурентных условий для размещения экспортно ориентированных производств, прежде всего нацеленных на рынки АТР».

Но расчеты «наивных» инвесторов – это одно, а жесткие российские реалии и верность российских бизнесменов традициям «дикого капитализма» – совсем другое. Современная Россия – это место, где мало быть правым по закону, нужно еще иметь возможность свое право реализовать. Это место, где отечественные предприниматели и должностные лица государственных структур могут откровенно пренебрегать не только законом, но даже и пресловутой «политической волей» высшего руководства страны и правящей партии. Где нет ни провозглашенной «диктатуры закона», ни «правового государства», ни единого для всех порядка. Где решение суда может злостно и преднамеренно игнорироваться, и в этом не усмотрят состава преступления по соответствующей статье УК. Где годами применяют одни и те же схемы уклонения от исполнения своих финансовых обязательств – как перед государством, так и перед партнерами или инвесторами, – не неся за это ответственности. И что самое главное – перед этим явлением оказываются бессильны все представители т.н. «вертикали власти»: полномочные представители президента, руководители силовых ведомств окружного уровня, губернаторы и депутаты. Поэтому развитие края и региона в целом оказывается заложником добросовестности бизнеса и государства: повезет или нет?

В данном случае инвесторам из НМТ «не повезло»: пока руководство ОАО «НМРП» всеми способами уклонялось от исполнения вступивших в силу судебных решений о взыскании долга – открывало новые счета, в суде под надуманными предлогами отменяло решения приставов-исполнителей, освобождая от ареста и тут же выводя активы, – появилось некое ООО «Альянс контейнер» с заявлением о признании ОАО «НМРП» банкротом. Конечные бенефициары этого ООО «Альянс контейнер» – граждане Алексей ГОЛОВКО и Людмила ПЛОТНИКОВА, оба – члены cовета директоров ОАО «НМРП», должника. Круг замыкается.

Банкротство как трюк

Зачем им банкротство? Это старый трюк: при введении процедуры банкротства порядок выплаты долгов предприятия банкрота устанавливается по ФЗ «О несостоятельности» и ЗАО «НМТ» со своими вступившими в силу решениями о взыскании попадет в четвертую очередь, на практически безнадежные позиции. А сама процедура может длиться годами – как, например, в одном известным рыбодобывающем холдинге, где процедура банкротства растянулась на второй десяток лет! – лишь бы внешний управляющий был не очень «внешним», а больше «внутренним». Тогда у сторонних кредиторов просто не остается шансов на взыскание: либо скупать долги предприятия, наращивая кредиторскую массу, чтобы влиять на совете кредиторов, либо плюнуть и забыть, списав инвестиции в убытки, а Россию навеки внести в «черный список», как зону повышенных бизнес-рисков.

Вот вам и вся государственная политика развития региона и международной бизнес-интеграции как она есть.

Дмитрий КАФАНОВ, партнер юридической фирмы «Инмар», представляющей интересы ЗАО «Находкинский международный терминал», так прокомментировал положение дел:

– Сложившаяся ситуация непосредственно и самым негативным образом влияет на формирование благоприятного инвестиционного климата на российском Дальнем Востоке, наглядно демонстрируя, с чем на практике могут столкнуться инвесторы.

В то время как и на федеральном, и на региональном уровне подчеркивается важность прямых иностранных инвестиций в развитие инфраструктурных проектов, декларируется всемерная государственная поддержка и защита таких инвестиций, - на отдельном конкретном примере видно, что даже если по каким-то причинам реализовать проект не получится, то ничего страшного не произойдет, вложенные инвесторами деньги, в общем-то, можно и не возвращать, под различными формальными предлогами можно месяцами не исполнять вступившие в силу законные судебные решения, а можно вообще инициировать банкротство и перевести долги перед наивными иностранцами в разряд гипотетических.

Виктор БУЛАВИНЦЕВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.