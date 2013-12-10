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Облачные технологии Windows Azure стали ближе
Microsoft совместно с ЛАНИТ ДВ рассказал обо всех возможностях облачных технологий Windows Azure на свободном семинаре, состоявшемся 5 декабря.
Ведущие специалисты компаний Microsoft и ЛАНИТ ДВ продемонстрировали участникам семинара работу облачных технологий непосредственно в режиме реального времени. Участники семинара смогли по достоинству оценить все преимущества и уникальность использования данных технологий.
Технические специалисты Microsoft Федор ЕМЕЛЬЯНЕНКО в аудитории, и Антон ДЕМЕНТОР, находящийся в Москве, в режиме онлайн-конференции продемонстрировали функциональные составляющие Windows Azure.
Ведущий специалист компании ЛАНИТ ДВ Артем ПОНОМАРЕНКО подробно рассказал о тонкостях построения инфраструктуры с помощью Windows Azure.
Windows Azure является открытой и гибкой облачной платформой, которая предоставляет IaaS и PaaS. Используя сервисы публичного облака Microsoft, организации могут быстро расширять возможности своей локальной инфраструктуры, оплачивая ресурсы только тогда, когда они нужны, и создавать приложения нового поколения для любых платформ и типов устройств в кратчайшие сроки.
Платформа Microsoft способна удовлетворить любые потребности приложений, обеспечить надежное размещение и масштабирование кода в ролях выполнения приложений. Это полностью автоматизированная платформа самообслуживания, которая позволяет подготавливать ресурсы к работе за считанные минуты.
Компания ЛАНИТ ДВ является ведущим системным интегратором на Дальнем Востоке, разрабатывающим различные информационно-технологические решения на базе множества всемирно известных производителей информационных технологий. С компанией Microsoft ЛАНИТ ДВ сотрудничает на протяжении многих лет и имеет высокий статус партнерства Microsoft Gold Certified Partner.
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