"Прогресс" налицо

Управляющий директор ААК «Прогресс» Юрий Денисенко: «Социальная ответственность - одна из основных ценностей холдинга «Вертолеты России» в целом и «Прогресса» в частности».

Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина подвела итоги 2013 года

Подходит к завершению 2013 год. Об итогах деятельности, достижениях и успехах, а также о планах предприятия на 2014 год рассказывает Юрий ДЕНИСЕНКО, управляющий директор ААК «Прогресс», входящей в холдинг «Вертолеты России».

- Юрий Петрович, какие значимые события произошли на предприятии в уходящем году?

- В уходящем году у нас произошли важные изменения, связанные с общим курсом холдинга «Вертолеты России» на реструктуризацию отрасли и модернизацию производства. Эти изменения относятся в первую очередь к процессу формирования на предприятии литейного центра компетенции. В частности, они затронули технологический процесс изготовления форм для литья. Литейное производство перешло на холодно-твердеющие смеси, освоены технологии литья под низким давлением. Инвестиции в этом направлении полностью оправдали себя, сегодня на «Прогрессе» создано одно из самых передовых литейных производств в России по качеству изготовления продукции. Таким образом, фактически завершилось создание в Арсеньеве литейного центра компетенции, который будет выполнять заказы других предприятий холдинга «Вертолеты России», находящихся в Перми, Ростове-на-Дону, Улан-Удэ. Большие изменения произошли и в центральной заводской лаборатории, для нужд которой было закуплено самое современное оборудование. Персонал прошел обучение по специальным программам. Теперь в лаборатории необходимые исследования проводятся на самом высоком уровне.

Очень хорошо показала себя сушильно-красочная камера, которую мы приобрели для качественного улучшения процессов окраски лопастей и деталей из полимерно-композиционных материалов. Идет подготовка к запуску в эксплуатацию еще одной камеры, в ней мы будем красить нашу новинку в гражданском сегменте – вертолет Ка-62. Благодаря самым современным технологиям окрашивания мы надеемся добиться необходимой глубины цвета. В наших планах сделать новый вертолет элегантным, привлекающим внимание как своими характеристиками и возможностями, так и внешним видом.

В ближайшем будущем нам предстоит полностью переоборудовать термическое производство. Планируется упразднить термические участки в цехах защитных покрытий и термообработки, кузнечном и литейном и объединить их в одном помещении – внутризаводском центре компетенции по термообработке. Большие изменения ждут и гальваническое производство. Сейчас ведется строительство нового корпуса, в котором будет установлено две линии анодирования и девять – гальваники. Все процессы будут протекать в закрытых объемах, исключающих испарения, а степень автоматизации будет наивысшей.

В 2013 году предприятие продолжило выполнение государственного оборонного заказа на поставку в Военно-воздушные силы страны боевых вертолетов Ка-52 «Аллигатор».



- Какие результаты принесло внедрение новых технологий?

- Налицо положительная динамика производительности труда, хотя говорить об этом с большей уверенностью мы сможем только после того, как будет наработана соответствующая статистика. Тем не менее, если в 2011 году выработка на одного рабочего по выручке составляла 1 миллион 791 тысячу рублей, то в текущем году мы прогнозируем рост этого показателя до 2 миллионов 371 тысячи рублей. Профессиональный уровень наших специалистов в последнее время значительно вырос. На основе личных впечатлений от посещения европейских авиационных предприятий, могу отметить, что по культуре производства и производственной оснащенности мы порой опережаем наших европейских партнеров, а вот в части технологической подготовки нам есть к чему стремиться. Но перед всеми нами стоят абсолютно одинаковые задачи – строительство надежной и безопасной авиационной техники.

- Насколько изменилась продуктовая линейка предприятия в этом году?

- В 2013 году предприятие продолжило выполнение государственного оборонного заказа на поставку в Военно-воздушные силы страны боевых вертолетов Ка-52 «Аллигатор». В настоящее время основная часть машин уже прошла наземные и летные испытания и готовится к отправке в войска, сборка остальных машин будет завершена согласно установленным срокам. Летом Ка-52 был представлен мировой общественности на авиасалоне в Ле-Бурже, где успешно выполнил показательные полеты. Вертолет вызвал неподдельный интерес участников мероприятия.

Большой объем работ в этом году мы провели в части подготовки к производству корабельного вертолета, который получил название Ка-52К. Он разрабатывается на базе Ка-52 «Аллигатор» и предназначается для базирования на десантных кораблях-вертолетоносцах типа «Мистраль». Стоит упомянуть, что 15 ноября во Франции в торжественной обстановке был спущен на воду первый российский корабль этого типа, который получил название «Владивосток». Заместитель министра обороны России Юрий БОРИСОВ, посетивший не так давно «Прогресс», отметил, что завод получил заказы на изготовление более тридцати вертолетов этого типа.

Кроме того, продолжаются работы по запуску в серийное производство новейшего гражданского вертолета Ка-62, который предназначен для транспортировки пассажиров, проведения спасательных операций и выполнения других задач. Вертолет также может использоваться в нефтегазовой сфере. В августе на авиасалоне МАКС-2013 был представлен первый опытный образец этого вертолета, изготовленный на мощностях «Прогресса». В 2014 году мы планируем передать опытный образец Ка-62 для проведения летных испытаний, а в 2015 году ожидается начало его серийного производства на предприятии. Уже сегодня к Ка-62 проявляют большой интерес зарубежные операторы вертолетной техники. Уже есть первые заказчики. Ими стали бразильская компания Atlas Taxi Aereo и колумбийская Vertical de Aviacion.

Уже сегодня к Ка-62 проявляют большой интерес зарубежные операторы вертолетной техники.

- Чем производство Ка-62 отличается от выпуска военных вертолетов?

- На мой взгляд, самое главное отличие заключается не в технологических процессах, а в том, что впервые мы создаем вертолет в рамках международной кооперации. В будущем это позволит значительно упростить процесс сертификации летательного аппарата по международным нормам летной годности, которые действуют в Европе и других регионах мира, где присутствуют потенциальные покупатели наших вертолетов. Сегодня мы осваиваем тонкости международной логистики и заключения договоров с зарубежными партнерами.

- «Прогресс» традиционно считается социально направленным предприятием. Какие социальные проекты были реализованы в уходящем году?

- Социальная ответственность – одна из основных ценностей холдинга «Вертолеты России» в целом и «Прогресса» в частности. Одним из главных направлений реализации социальной политики предприятия является строительство жилья для наших работников. В связи с этим рассматривались разные варианты: от индивидуальных домов до многоэтажек, от ипотеки до частичного финансирования со стороны предприятия. Возможно, сдвиг в этом сложном вопросе произойдет под влиянием принятого Федерального Закона № 161 «О содействии жилищному строительству», который нацелен на формирование рынка доступного жилья.

Но некоторые результаты есть уже сегодня. Так, по инициативе «Прогресса» в Арсеньеве создан жилищно-строительный кооператив. В настоящее время решается вопрос о его взаимодействии с Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства, который возьмет на себя часть затрат по строительству инфраструктуры. Уже определены компании, которые разработают проект первого жилого дома.

Большое внимание мы уделяем вопросам здоровья наших работников. В этом году поликлиника предприятия получила новое оборудование, закупаются аппарат ультразвукового исследования, новейшая лаборатория для исследования крови. Медицинский персонал проходит необходимое обучение. Решен вопрос с проведением диспансеризации тех сотрудников, которые не проходят профосмотр, ведь все мы знаем, что болезнь лучше предупредить, чем лечить. Диспансеризация позволяет выявлять заболевания на ранней стадии.

Идет работа по привлечению молодежи на производство. Средний возраст сотрудников ААК «Прогресс» составляет 43 года, количество работников в возрасте до 30 лет приближается к полуторам тысячам, и это четверть от общего числа всех работающих на предприятии. Всего в компании трудятся 6200 человек. Если говорить о заработной плате, то за последние два года наблюдается рост почти на 30%, в этом году средний показатель по предприятию составляет около 34 тысяч рублей.

Мы прекрасно понимаем текущие и перспективные задачи, стоящие перед предприятием и перед отраслью в целом. Используя свой богатый производственный опыт, специальные знания и трудовые традиции, ААК «Прогресс» последовательно добивается высоких результатов, повышает качество выпускаемой продукции, стремится к расширению продуктовой линейки и довольно уверенно смотрит в будущее.

Беседовал Петр МОРОЗОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото пресс-службы «Вертолеты России» и ОАО АКК «Прогресс».