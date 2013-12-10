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Во Владивостоке нелегальные таксисты начали беспредельничать не только на дорогах, но и на стоянках
В Приморье борьба с нелегальными таксистами на грани перехода в "горячую" стадию
Случай с таксистом-нелегалом, которого в конце ноября задержали сотрудники ДПС по причине отсутствия у него лицензии, породил резонанс в соответствующих кругах. После данного инцидента на таксомоторном рынке возник небольшой переполох. Легальные компании настоятельно рекомендуют не пользоваться услугами «сетевиков», апеллируя к абсолютной незаконности их деятельности.
Напомним, 28 ноября в ходе операции «Такси» водитель арестованной машины оказал сопротивление сотрудникам ГИБДД, улизнул от эвакуатора и кликнул на помощь своих сподвижников (предположительно, многие из них являются водителями службы такси «Максим», как и задержанный). В итоге все завершилось спонтанным несанкционированным митингом, во время которого вставшие на защиту «коллеги» водители доказывали инспекторам ДПС, что следует отпустить провинившегося с миром. Звучали даже экстремистские лозунги.
Точку зрения представителей прозрачного сегмента дорожного бизнеса высказал председатель некоммерческого партнерства «Таксомоторный альянс Приморья» Андрей БРАЛЕЕВ. По его мнению, существующая ситуация на таксомоторном рынке требует вмешательства властей, поскольку со стороны нелегалов уже начались акции неповиновения. Во Владивостоке бурную деятельность ведут компании-однодневки, которые объединили вокруг себя частников, получили на них лицензии и теперь наносят ущерб репутации профессии таксиста.
«Департамент промышленности и транспорта Приморского края выдает лицензии по формальным признакам за не такую уж большую сумму. Очень многие люди, получившие лицензию, впоследствии закрывают свои частные предпринимательства. Настоящего контроля за автомобилями нет. Контроля за уплатой налогов тоже нет, поскольку департамент промышленности и транспорта не контактирует с налоговыми органами», - рассказывает Андрей Бралеев.
НП «Таксомоторный альянс Приморья» послало официальный запрос в налоговую инспекцию о сведениях: сколько в городе работает таксомоторных компаний, какое количество налогов они оплачивали с 2010 года, есть ли тенденция к уменьшению или росту - но ответа не последовало. По сведениям альянса, за прошедший год во Владивостоке закрылось порядка 20 компаний.
ДПС на страже правопорядка
Пресс-служба ДПС ГИБДД по г. Владивостоку сообщает, что долгосрочная операция «Такси» стартовала в апреле 2013 года. По результатам проведения профилактических мероприятий за 11 месяцев 2013 года к административной ответственности на территории Владивостока привлечено 454 водителя легковых такси.
Как сообщила пресс-служба, инспекторы дорожно-патрульной службы в ходе операции проверяют наличие всех необходимых документов. Каждый водитель такси при себе должен иметь водительское удостоверение, страховой полис с пометкой, что данное транспортное средство используется как такси, путевой лист с отметками врача-нарколога и механика, который осматривал его автомобиль перед выездом.
Андрей Бралеев упомянул, что во время операции «Такси» неоднократно бывали просто вопиющие случаи. Например, попадались даже водители даже без водительских удостоверений, не говоря уже об отсутствии лицензии.
- После каждой проверки правоохранительные органы и ГАИ направляют сообщения в департамент промышленности и транспорта о том, что были задержаны водители с лицензией, но имеющие те или иные нарушения, - говорит председатель НП «Таксомоторный альянс Приморья».
Пресс-служба ГИБДД передает, что основными нарушениями на территории Владивостока являются:
- управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе лицензионной карточки, путевого листа;
- перевозка пассажиров и багажа водителем, не имеющим при себе разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;
- управление транспортным средством при наличии неисправностей, при которых эксплуатация запрещена (отсутствие цветографической схемы легкового такси, таксометра, опознавательного фонаря легкового такси).
Что касается опознавательных знаков для автомашин такси, которые давно являются нормой на западе, все совсем скверно, по словам Андрея Бралеева. ФЗ №69 «О такси» предписано, что все субъекты Российской Федерации должны определить цветовую гамму для такси, но в Приморье ввели закон, в котором упомянуты только «шашечки». Нелегалы пользуются полоской из магнитного железа, которую можно легко как прилепить к борту автомашины, так и снять. Мы послали в прокуратуру жалобу с просьбой разобраться и опротестовать данный закон», - говорит председатель альянса.
Установлением цвета для машин такси занимаются региональные власти, подчеркивает юрист «Альянса» Юрий ГОЛОВАН. Но в законе Приморского края установлена только обязательная полоса по периметру кузова. Про цвет нет ни слова. «Если все-таки установят цвет, желтый или любой другой, то можно будет легко отличить легальное такси от перевозчика, нарушающего закон. Естественно, перекрашивать свою персональную машину частник не станет».
Кто есть кто
Что представляют из себя «сетевики», рассказал Андрей Бралеев. Такая компания, являющаяся посредником по передаче заявок, - это своего рода виртуальная доска объявлений. Человек, позвонивший в службу такси, думает, что он попал непосредственно в диспетчерскую данной компании, хотя на самом деле позвонил в колл-центр, обслуживающий вышеозначенную доску объявлений. И его заявку прочитают все водители, которых включает в себя «сетевик».
«Не имея своего автопарка, не нанимая официально сотрудников, не платя налогов (которые сейчас являются самой большой статьей расходов), они могут позволить себе опустить тариф ниже плинтуса. Занимаемся одним бизнесом, мы - легальные компании - находимся в других условиях, что сейчас напрямую запрещено законом. В этом парадоксальность ситуации», - говорит Андрей Бралеев.
Прибыль нелегального водителя составляет около 90% от общей заработанной суммы, доходы сотрудника легальной компании - только 60%, т.к. все расходы на обслуживание автомобилей, обновление парка, услуги техников и медицинских работников и прочее берет на себя компания. Единственное, что водитель самостоятельно покупает, - это топливо. Эти и другие интересные вещи корреспондент «ЗР» узнал от первого лица.
- Работаем сутки через сутки, на выходных отдыхаем, - рассказывает М., один из водителей службы такси, которая входит в НП «Таксомоторный альянс Приморья». - Получается 12 смен, за которые можно заработать не более 30 тыс., если ежедневно выполнять хотя бы порядка пятнадцати заказов.
Кстати, водитель легальной компании отказаться от заявки не имеет права. Водитель «Максима» если хочет - работает, а не хочет - занимается своими делами, игнорируя заявку, если она ему по некой причине не подошла.
- В службе такси «Максим» 80% работников не имеют лицензии на перевозку. Вот их и останавливают, забирают авто на штрафстоянку и штрафы выписывают, - рассказывает информатор. - Мы каждое утро проходим доктора, в том числе дышим в трубочку. В «Максиме» никакого доктора точно нет. Когда проходит смена в 5 утра, обязательно нужно помыть машину, что водители других компаний тоже делают исключительно по своему желанию (поскольку нередко это их личные машины).
Что касается расценок, то «ЗР» выяснил, что за час цены примерно одинаковые - 300 рублей или чуть более. По километражу цены тоже не особенно разнятся. Как на легальном такси, так и на частнике можно прокатиться рублей за 250. Правда, т.к. водители «Максима» стараются брать в основном короткие заявки (на относительно небольшие расстояния), то цена может упасть до 170 рублей, что привлекает клиентов.
Так или иначе, таксомоторный рынок нуждается в том, чтобы его привели в порядок - возможно даже административными решениями. Смогут ли повышенные штрафы и обязательное брендирование автомобилей урегулировать деятельность таксистов? Позиция редакции: любой бизнес должен в первую очередь быть честным.
Юлия ХАМАГАНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Комментарии
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Псевдоним13:38, 10.12.2013#
Вот же ж халявщиков развелось. Более массово проверять на злачных местах (кольца, автобусные остановки) необходимые документы. Увеличить плату за получение компанией лицензии. Увеличить (х3, х5, х10?) штрафы за нарушения в сфере таксо-моторных перевозок. Было бы желание, власти давно бы уже навели порядок в городе. . .
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Псевдоним18:39, 11.12.2013#
да у бралеева надо тоже проерить машины, по городу катается машина со знаком инвалида, что само по себе скорее всего не законно установленный знак на машине. такие знаки 1. Знак "Инвалид"устанавливается на авто, управляемые инвалидами I и II групп или перевозящих таких инвалидов. (ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ДОПУСКУ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ К ЭКСПЛУАТАЦИИ )
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55523:20, 11.12.2013#
«Не имея своего автопарка, не нанимая официально сотрудников, не платя налогов… Прибыль нелегального водителя составляет около 90% от общей заработанной суммы, доходы сотрудника легальной компании - только 60%. . . » - а всё потому, что налоги платят сами водители (большинство из них имеют разрешения), 90% - потому, что у Максимовцев собственные автомобили, которые нужно содержать и ремонтировать! Услуги техников и медицинских работников и прочее так же оплачивает сам водитель такси Максим, который является таким же легальным и официальным перевозчиком как и ПримТаксишные «БОМБИЛЫ»!!!Работают рабы Бралеева сутки через сутки – о какой безопасности пассажиров может идти речь? Они же засыпают за рулём! В Максиме водитель, если устал, то может в любое время закончить смену и поехать домой отдыхать. Поэтому безопасность в Максиме намного выше, чем в Таксомоторном БРАльянсе !!!
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55523:40, 11.12.2013#
«…Позиция редакции: любой бизнес должен в первую очередь быть честным. » - вот только г-н Бралеев не может конкурировать честно и поэтому использует различные грязные технологии с привлечением СМИ, подставных пассажиров и т. д. … Про ведение честного бизнеса – это в первую очередь обращение к Бралееву! Его интерес во всей этой истории – это ДЕНЬГИ, которые плыли бы к нему, не будь на рынке конкурентов, таких, как Максим. А компании такси Владивостока для Бралеева не конкуренты! Он бы и их уничтожил, но пока не до этого. . . )))
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Анонимно 13:57, 13.12.2013#
Статья - мало того, что заказная, да ещё и каждый безобидный факт почернее показан :). Молодец, Андрей Барлеев. "Прибыль нелегального водителя составляет около 90% от общей заработанной суммы, доходы сотрудника легальной компании - только 60%, т. к. все расходы на обслуживание автомобилей, обновление парка, услуги техников и медицинских работников и прочее берет на себя компания. "- всё здесь правильно, одни сами ремонтируют машины, другие нет, потому и часть выручки (а не прибыли) разная, а зачем здесь слово "нелегального"? Это кто-то установил, что он "нелегальный", или так, для пущего очернения ситуации?
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Анонимно 13:57, 13.12.2013#
"В «Максиме» никакого доктора точно нет. "а в "Альянсе" он точно есть? Прямо каждое утро приходит или только печать от него осталась?"Что представляют из себя «сетевики», рассказал Андрей Бралеев"- и очень хорошо, что рассказал, я не знал, спасибо ему. Налицо правильная организация труда у "сетевиков", каждый водитель видит все заявки и берёт наиболее удобную и близкую. Клиентам от этого только лучше. "Работаем сутки через сутки, на выходных отдыхаем, . . . " - зачем так палиться-то? Вы что, из железа? Ну нельзя за сутки выспаться нормально, да ещё и жить при этом своей жизнью. Всегда сонный водитель - цель всех этих репрессивных мер? "водитель легальной компании отказаться от заявки не имеет права. Водитель «Максима» если хочет - работает . . "- правильно, потому что заявка не попадает к конкретному водителю, а её видят сразу все. Если водитель устал, он может остановиться и поспать.
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Какая мне разница!!! Меня устраивает цена поездки "Максима" Баляева-Центр в 220р (в среднем)! И платить 320 за шашешки и наличие лицензии я не буду 100%. Проще выйти на трассу, махнуть рукой и стоимость поездки 200р!