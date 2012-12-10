"Газпром" будет строить завод СПГ в Хасанском районе Приморья

ПРИМОРЬЕ, 10 декабря, ZRPRESS. По итогам российско-китайских переговоров заместитель Председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович отметил, что строительство в Приморье завода по сжижению природного газа является приоритетным в российско-китайском сотрудничестве в области энергетики.

Напомним, ОАО «Газпром» построит завод по сжижению природного газа в Хасанском районе Приморского края.

Завод СПГ будет построен на мысе Ломоносова в районе бухта Перевозная Хасанского района. Напомним, изначально ОАО «Газпром» рассматривало 8 площадок под строительство завода на территории края. В их числе Находка, Фокино, Тернейский и Ольгинский районы. «Мыс Ломоносова наиболее подходящая площадка, в том числе и с точки зрения транспортной доступности. Этот проект поддержал и губернатор Приморского края Владимир Миклушевский», - отметил Сергей Сидоров.

По словам начальника управления энергетики, нефтегазового комплекса и угольной промышленности Приморского края Николая Ловыгина, на сегодняшний день ОАО «Газпром» выполняет обоснование инвестиций, которые будут окончены в декабре 2012 года. К разработке проектной документации ОАО «Газпром» приступит в следующем году. «Разработка проектной документации буде идти в течение 1-1,5 лет», - сообщил он.

Строительство завода по сжижению природного газа мощностью не менее 10 миллионов тонн будет проходить в три этапа. Первая очередь строительства завершится в 2018 году, вторая очередь - в 2020 году, окончание строительства – 2025 год, сообщили "ЗР" в пресс-службе администрации края.

По мнению экспертов, реализации этого проекта будет иметь большое значение для развития восточной системы газоснабжения России и увеличения поставок российского газа на рынки стран АТР.