Tele2 предлагает новые услуги приморским пользователям SMS

Владивосток – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запустил новые опции «100 SMS» и «300 SMS» для абонентов компании в Приморском крае.

Новые услуги «100 SMS» и «300 SMS» доступны для пользователей тарифов оператора без абонентской платы, а также пакетного тарифа «Мой Tele2». Абонентская плата за пользование услугой «100 SMS» составляет 70 рублей в месяц, опцией «300 SMS» – 150 рублей в месяц. Пакеты SMS можно расходовать для отправки сообщений на все телефоны России, срок действия SMS-пакетов составляет 30 дней с момента активации услуги.

Для подключения опции «100 SMS» клиенту оператора необходимо набрать с мобильного телефона команду *155*971# и нажать «Вызов», для активации услуги «300 SMS» используется комбинация *155*981#. Подключить услуги абоненты компании могут в личном кабинете на сайте tele2.ru или в мобильном приложении «Мой Tele2».

Людмила Калашникова, коммерческий директор приморского филиала Tele2:

«Мы предлагаем новые опции для тех клиентов, которые помимо мессенджеров используют SMS-сообщения. Традиционные сообщения по-прежнему остаются востребованной услугой у приморских пользователей сотовой связи, несмотря на растущую популярность общения в мобильных приложениях. Наше новое предложение сделает SMS-общение клиентов компании еще более удобным и выгодным».

Подробное описание новых и других доступных для подключения SMS-опций опубликовано в разделе «Звонки и сообщения» на сайте tele2.ru.