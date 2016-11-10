Во Владивостоке кампус ДВФУ превратится в интерактивную площадку для тысячи бизнесменов со всей России

11 и 12 ноября «студентами» ДВФУ станут сотни молодых предпринимателей, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

До старта второго ежегодного бизнес-форума молодых предпринимателей «Рост» во Владивостоке осталось 24 часа. Уже завтра, 11 ноября, кампус ДВФУ на два дня превратится в интерактивную площадку для тысячи бизнесменов со всей России. Вновь почувствовать себя студентами смогут как уже состоявшиеся успешные бизнесмены, так и начинающие предприниматели. В программе - выступления основателей и топ-менеджеров крупнейших компаний, среди которых «Яндекс», «Мосигра», BoomStarter, TopFranchise, Workle, мировой легенды и гуру бизнеса – Брайана Трейси, а также выставка лучших производителей товаров и услуг Приморья.

На сайте форума можно увидеть актуальную программу мероприятия.





Регистрация участников форума начнется в 08.00 часов утра. Открытие деловой программы – в 09.40 часов.

В рамках Форума 12 ноября также запланирована открытая встреча с вице-губернатором Приморского края Эдуардом Портновым на тему «Строительная отрасль Приморья: задачи, ресурсы, ожидания», который намерен изложить свою позицию по заявленной теме и ответить на вопросы в рамках нее.

Как отметил руководитель организационного комитета Форума «Рост» Евгений Шкарупа, бизнес-форума такого масштаба для местных предпринимателей Владивосток еще не видел.

«Конечно, можно говорить, что здесь был ВЭФ, АТЭС - события гораздо масштабнее форума «Рост», но давайте будем честны – для кого они? Из местного бизнеса туда попадают 10-20 компаний. У нас уже более 700 участников и число их продолжает расти. И это все наши местные малые и средние бизнесы. Мы создали этот форум не для того, чтобы предлагать его участникам услуги организаторов, мы делаем то, что интересно в первую очередь нам самим.

«Рост» – это место силы. Место где формируются тренды в малом предпринимательстве региона. Быть с «Ростом» – значит быть в тренде. Многие нас спрашивают «а будет «красная таблетка»?» - Нет, не будет. Нет такой таблетки в бизнесе. Вы не заработаете миллион, ничего не делая. Но такого количества знаний в одном месте вы не получите нигде в Приморье. Вдумаетесь, годовой оборот наших спикеров в 1,5 раза больше всей экономики края! Быть 11 и 12 ноября на форуме «Рост» или нет - каждый решает для себя. Я для себя это решение уже принял!» -Евгений Шкарупа.

Приобрести билет на мероприятие можно на сайте www.rostforum.ru.

Уже сейчас доступно для скачивания мобильное приложение, разработанное специально для участников «Роста». С его помощью можно составить собственное расписание из заинтересовавших выступлений, оценивать секции, задавать вопросы спикерам, назначать деловые встречи другим участникам, делиться своими впечатлениями в новостной ленте.





Приложение «Форум Рост 2016» скачивайте в App Store и Google Play.

Связаться с оргкомитетом форума: rost@primbiz.com или + 7 914 078 87 35. По вопросам аккредитации журналистов: + 7 914 704 08 61.

Организаторы: РМОО "Клуб Молодых предпринимателей Приморского края" совместно с Приморским отделением ООО МСП "ОПОРА РОССИИ" при поддержке БИНБАНКА.

Генеральные партнеры форума: ГК "Эталон" и Центр предпринимательства.

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