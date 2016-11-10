Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Глава ПФР пообещал адресную помощь приморцам, пострадавшим от тайфуна "Лайонрок"
Участие Пенсионного фонда России в реализации социальных программ в Приморье, оказание услуг в многофункциональных центрах края, расширение перечня услуг фонда в электронном виде и другие вопросы обсуждались в ходе встреч главы Пенсионного фонда России Антона ДРОЗДОВА с губернатором Владимиром МИКЛУШЕВСКИМ и и.о. ректора ДВФУ Никитой АНИСИМОВЫМ. Совместно с вице-губернатором Павлом СЕРЕБРЯКОВЫМ глава ПФР посетил Седанкинский дом-интернат для пожилых и инвалидов.
По словам руководителя ПФР, федеральное ведомство готово софинансировать краевую государственную программу по оказанию помощи приморцам, пострадавшим от тайфуна «Лайонрок». «В наших списках на сегодняшний день числятся 2,8 тыс. получателей. Конечно же, мы понимаем, что это не конечная цифра. Сейчас мы готовы направить на помощь пострадавшим пенсионерам Приморья 15,2 млн рублей, но при необходимости готовы выделить больше», – отметил Антон Дроздов.
Всего на выплаты пожилым приморцам будет направлено 20 млн рублей. Из них 4,8 миллиона – краевые средства. Получателями смогут стать неработающие пожилые граждане, у которых в результате стихии пострадали имущество и дома. Председатель ПФР также отметил, что прием заявлений от пострадавших будет осуществлен до 20 ноября, а выплаты жителям края поступят до конца года. Ожидается, что в этих списках окажется около 3 тыс. приморцев, средний размер выплаты составит 7 тыс. рублей.
Итогом встречи с Никитой Анисимовым стала взаимная заинтересованность фонда и университета (крупнейший работодатель во Владивостоке с более чем 10 тыс. сотрудников) в предоставлении в электронном виде документов на назачение пенсии работникам за год до официального выхода на заслуженный отдых на проверку. Как известно, таким правом наделяется работодатель. ДВФУ, вероятно, станет одним из первых вузов в Приморье, вступившим в данную систему инновационных решений от ПФР.
Отметим, что посещение студенческого кампуса ДВФУ стало неким финансовым ликбезом для студенческого актива университета. Антон Дроздов рассказал молодым людям о вариантах формирования будущей пенсии, ответил на многочисленные вопросы, касающиеся начисления пенсии, а также объяснил механизм начисления пенсионного содержания как компенсации 40% от заработной платы каждому из служащих. Все участники встречи получили учебные пособия «Все о будущей пенсии: для учебы и жизни».
Многофункциональные центры также оказались в фокусе внимания руководителя ПФР и вице-губернатора края Алексея СУХОВА. 17 видов услуг, касающихся деятельности Пенсионного фонда России, предоставляют приморцам в данных учреждениях. Только за 9 месяцев 2016 года количество обращений в многофункциональные центры за государственными услугами ПРФ увеличилось в нашем крае практически в два раза по сравнению с количеством обращений за весь 2015 год. Наиболее востребованными являются выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал (МСК), рассмотрение заявления о распоряжении средствами МСК, оформление СНИЛС. Данные услуги ПФР оказываются в том числе в рамках комплексной - «Рождение ребенка».
Яна МАЛЬЦЕВА.
Новости тематики
- Глава ПФР пообещал адресную помощь приморцам, пострадавшим от тайфуна "Лайонрок"
- Малый бизнес Владивостока борется с кризисом с помощью уникальных предложений...
- Специалисты по транспортной безопасности учатся непрерывно
- У Джамбулата Текиева новая должность
- Владивосток потряс всех своими пространствами
- В Приморье таможня задержала 23 тонны грибов
- В Кавалерово открыт новый аэровокзал
- Инкубатор для растущего бизнеса
- Чтобы оптом взять Приморье
- В Приморье появится большой гольф
Новости раздела
- Глава ПФР пообещал адресную помощь приморцам, пострадавшим от тайфуна "Лайонрок"
- Малый бизнес Владивостока борется с кризисом с помощью уникальных предложений...
- Специалисты по транспортной безопасности учатся непрерывно
- У Джамбулата Текиева новая должность
- Частные компании вытеснят с рынка страхования ДДУ
- Apple Pay стал доступен клиентам банка "Открытие"
- Неформальная занятость для жителей Приморья обязательно выйдет боком
- Владивосток потряс всех своими пространствами
- В Приморье таможня задержала 23 тонны грибов
- В Кавалерово открыт новый аэровокзал
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока станет еще мощнее
- Незарегистрированные дома в Приморье будут сносить
- "Гонконгский" грипп и вирус "Вирджиния" впервые выйдут на Россию
- В Москве вспомнили, что обещали построить во Владивостоке метро
- Во Владивостоке сдавать жилье в аренду становится невыгодно
- У Джамбулата Текиева новая должность
- Госорганам запретили требовать у граждан 85 видов справок
- Во Владивостоке могут полететь "каски" из-за рискованной схемы финансирования стройки в районе "Снеговая Падь"
- Владивосток потряс всех своими пространствами
- Пенсии работающих пенсионеров снова оставят без индексации...