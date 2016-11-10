Глава ПФР пообещал адресную помощь приморцам, пострадавшим от тайфуна "Лайонрок"

Участие Пенсионного фонда России в реализации социальных программ в Приморье, оказание услуг в многофункциональных центрах края, расширение перечня услуг фонда в электронном виде и другие вопросы обсуждались в ходе встреч главы Пенсионного фонда России Антона ДРОЗДОВА с губернатором Владимиром МИКЛУШЕВСКИМ и и.о. ректора ДВФУ Никитой АНИСИМОВЫМ. Совместно с вице-губернатором Павлом СЕРЕБРЯКОВЫМ глава ПФР посетил Седанкинский дом-интернат для пожилых и инвалидов.

По словам руководителя ПФР, федеральное ведомство готово софинансировать краевую государственную программу по оказанию помощи приморцам, пострадавшим от тайфуна «Лайонрок». «В наших списках на сегодняшний день числятся 2,8 тыс. получателей. Конечно же, мы понимаем, что это не конечная цифра. Сейчас мы готовы направить на помощь пострадавшим пенсионерам Приморья 15,2 млн рублей, но при необходимости готовы выделить больше», – отметил Антон Дроздов.

Всего на выплаты пожилым приморцам будет направлено 20 млн рублей. Из них 4,8 миллиона – краевые средства. Получателями смогут стать неработающие пожилые граждане, у которых в результате стихии пострадали имущество и дома. Председатель ПФР также отметил, что прием заявлений от пострадавших будет осуществлен до 20 ноября, а выплаты жителям края поступят до конца года. Ожидается, что в этих списках окажется около 3 тыс. приморцев, средний размер выплаты составит 7 тыс. рублей.

Итогом встречи с Никитой Анисимовым стала взаимная заинтересованность фонда и университета (крупнейший работодатель во Владивостоке с более чем 10 тыс. сотрудников) в предоставлении в электронном виде документов на назачение пенсии работникам за год до официального выхода на заслуженный отдых на проверку. Как известно, таким правом наделяется работодатель. ДВФУ, вероятно, станет одним из первых вузов в Приморье, вступившим в данную систему инновационных решений от ПФР.

Отметим, что посещение студенческого кампуса ДВФУ стало неким финансовым ликбезом для студенческого актива университета. Антон Дроздов рассказал молодым людям о вариантах формирования будущей пенсии, ответил на многочисленные вопросы, касающиеся начисления пенсии, а также объяснил механизм начисления пенсионного содержания как компенсации 40% от заработной платы каждому из служащих. Все участники встречи получили учебные пособия «Все о будущей пенсии: для учебы и жизни».

Многофункциональные центры также оказались в фокусе внимания руководителя ПФР и вице-губернатора края Алексея СУХОВА. 17 видов услуг, касающихся деятельности Пенсионного фонда России, предоставляют приморцам в данных учреждениях. Только за 9 месяцев 2016 года количество обращений в многофункциональные центры за государственными услугами ПРФ увеличилось в нашем крае практически в два раза по сравнению с количеством обращений за весь 2015 год. Наиболее востребованными являются выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал (МСК), рассмотрение заявления о распоряжении средствами МСК, оформление СНИЛС. Данные услуги ПФР оказываются в том числе в рамках комплексной - «Рождение ребенка».

Яна МАЛЬЦЕВА.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.