Приморью показано стать гастрономической меккой

Кирилл Потапенко рассказал, за счет чего можно превратить туризм в регионе в точку роста

Каковы ключевые проблемы в управлении туристическим потенциалом Владивостока и Приморья, на какие направления стоит делать ставку и что стоит перенять у более успешных в плане развития туризма территорий? Об этом Деловой газете «Золотой Рог» рассказал руководитель международного проекта Rusapai, сооснователь проекта Vladivostok.travel, генеральный директор РА «ДВ Регион» Кирилл ПОТАПЕНКО.

Не так давно инициатор создания АНО «Туристическое бюро Тихоокеанской России» вернулся с III Казанского международного туристского форума «Ориентиры будущего» (KITF), где выступал в качестве эксперта.

- Кирилл Геннадьевич, тема вашего выступления в Казани - интегрированные коммуникационные стратегии для китайского рынка. Чем она актуальна?

- Объемы выездного туризма в КНР в последние 5 лет демонстрируют ошеломляющий рост, в том числе и в отношении России. В мировом масштабе это, возможно, не такая большая доля в процентных показателях - всего 1-1,5%, но общая прогнозная цифра по количеству китайцев, путешествующих по миру, в этом году просто грандиозна - 135 млн человек. Доминирующую долю китайского выездного туризма составляют в первую очередь «домашние» направления и страны Юго-Восточной Азии. Если же брать Европу, а именно так китайцы воспринимают российское направление, то на нашу страну приходится около 14% от всего въезда китайцев в европейские страны, и это очень хороший показатель. Правда, специфика аудитории китайцев, посещающих Россию, - доминирование старшего поколения жителей Поднебесной в возрасте от 45 лет. Этот сегмент аудитории имеет долю всего в 6%. В то время как 82% от всего выездного потока из Китая составляют туристы в возрасте 25-45 лет. Из чего можно сделать выводы о мегаперспективности китайского направления для России, если мы сможем предложить этой категории туристов привлекательные для нее продукты и сервис.

- Как выглядят успехи Приморья в этом плане?

- На Приморский край приходится порядка 20% в общем въездном потоке китайцев в Россию. Это очень сильная рыночная позиция, но эти показатели все-таки достигнуты не благодаря, а вопреки. По большому счету, количество китайцев могло бы быть несоизмеримо большим, если бы это позволяли наши приграничные переходы, емкость гостиничного номерного фонда, развитость прямого авиасообщения с китайскими городами и качество развития городской и краевой туристической инфраструктуры в целом.

Все дело в системном подходе

- Что из опыта Татарстана в развитии туризма стоит перенять Приморскому краю, на ваш взгляд?

- Прежде всего, это системный профессиональный подход к делу, который проявляется во всем, начиная от мелких организационных вопросов самого форума, заканчивая государственной политикой в области развития туризма на республиканском уровне. Туризм в Татарстане не на словах, а на деле становится важнейшей отраслью экономики, над развитием которой дружно работают и республиканское правительство, и мэр города, и лично президент Рустам МИННИХАНОВ. В республике создана система государственного управления индустрией туризма, которая включает в себя такие институты развития, как Государственный комитет по развитию туризма, АНО «Центр развития туризма Республики Татарстан», АНО «Туристско-информационный центр», «Экскурсионный центр», «Туристическая служба качества». Все эти структуры в партнерстве с бизнесом и общественностью работают над повышением привлекательности Татарстана и Казани как туристического направления на уровне мировых отраслевых стандартов. Эта работа идет одновременно и на уровне стратегии, и на уровне тактики. Параллельно с развитием инфраструктуры - в Казани 16 4-звездочных и три 5-звездочных отеля, крупнейший в Европе аквапарк, океанариум, другие объекты - внимание уделяется вовлечению в работу всего населения: это уроки гостеприимства в школах, курсы для таксистов, продавцов магазинов, водителей общественного транспорта, просветительские и социальные проекты. В Казани невооруженным глазом заметно, что развитие туризма является действительно неотъемлемой частью экономики Татарстана, частью общегородской жизни.

- На этой неделе состоится гранд-открытие интегрированной развлекательной зоны «Приморье», на которую делают сегодня большую ставку в развитии туризма в крае…

- Это сумасшедшая в хорошем смысле слова идея, и нужно отдать должное тем людям, которые сделали возможной реализацию такого грандиозного инвестиционного проекта на территории Приморья, прежде всего тем, кто убедил и удержал инвесторов, невзирая на кризис. Я уверен, что через 7-8 лет большая часть намеченных планов развития будет реализована, и уровень качества и сервиса в этом проекте кардинально повлияет на всю индустрию гостеприимства в Приморье. Другой вопрос, что надо уже сейчас думать о том, чтобы на фоне информационного вакуума о нашем регионе за рубежом Владивосток не превратился исключительно в русский город-казино. Требуется большая работа по продвижению всех других туристических возможностей Владивостока в глобальном и особенно в азиатском интернете. И эту работу надо начинать немедленно.

Критиковать нужно, но не оголтело

- Какие, с вашей точки зрения, проблемы в управлении развитием туризма Приморья и Владивостока являются ключевыми в настоящий момент?

- Если рассматривать край как туристическое направление, мы находимся в самом начале пути. Можно многое критиковать, особенно в отношении вопросов развития инфраструктуры, работы общественного транспорта и благоустройства городских пространств, включая пресловутый «туалетный» вопрос. Но я бы остановился исключительно на управленческих вопросах и проблемах.

Во-первых, это качество государственного управления отраслью: необходима стратегия развития туризма, ясно и четко определяющая ключевые направления, на которых имеет смысл фокусироваться краю и городу в первую очередь. Развивать все и сразу нецелесообразно и невозможно. Помимо этого, категорически необходима совместная конструктивная работа городской и краевой власти, без «перетягивания одеяла» на свою сторону.

Во-вторых, необходимо создать механизм совместного управления развитием туризма в формате частно-государственного и общественного партнерства. Необходимо привлечение к управлению индустрией серьезных отраслевых игроков из частного сектора и экспертов-энтузиастов из общественного сегмента. Пока же у нас власть и бизнес двигаются чаще всего параллельными курсами. К тому же кадровые и финансовые ресурсы органов исполнительной власти тоже имеют свои ограничения.

В-третьих, в силу своей удаленности и оторванности от столицы мы должны понимать, что Приморье как туристическое направление по объективным причинам никогда не сможет стать привлекательным для массового туриста из европейской части России. Здесь надо сказать, чем отличаются туристы и путешественники. Условно говоря, турист покупает пакетный тур в тревел-агентстве, и его ключевые потребности - это привычный стандартный продукт по относительно низкой цене, как правило, в составе группы. А путешественник - это искушенный турист, который самостоятельно организовывает свое путешествие, ищет новые ощущения и впечатления, не боится аутентичности тех мест, которые посещает, обходится без групповых экскурсий и развлечений. Так вот, мы можем и должны стать dream destination (направлением-мечтой) для путешественников, а не для туристов, если смотреть на глобальную аудиторию. Нужно сконцентрироваться на том, чтобы быть привлекательными прежде всего для самих себя (жителей Приморья), для наших ближайших соседей из других дальневосточных регионов (в первую очередь для хабаровчан), возможно для сибиряков, а также для наших азиатских соседей из Китая, Кореи и Японии.

И последнее - по очередности, но не по важности, - без понимания и принятия всем населением Приморья мысли о том, что туризм способен существенно улучшить нашу жизнь, а точнее, качество нашей жизни - через создание новой инфраструктуры, благоустройство общественных пространств, открытие новых рабочих мест, увеличение налоговых поступлений, рост объема внутреннего потребительского рынка и возможность больше зарабатывать - никакое развитие невозможно. Гостеприимство – это прежде всего люди, которые гордятся своей территорией, ее историей, обычаями, кухней и готовы всем этим с радостью делиться со своими гостями. Если эта идея городского гостеприимства будет принята жителями, тогда можно надеяться, что все остальное обязательно получится. Туризм начинается с улыбки и доброжелательности по отношению к гостю. По-другому никак.

Пять точек притяжения

- Какие направления должны стать главными для нашей территории?

- Я бы выделил пять основных продуктов, или направлений во внутреннем и въездном туризме Приморья. Первое - пляжный туризм для местных жителей и дальневосточников, морские прогулки и экскурсии, прием круизных судов. Второе - экологический туризм, для развития которого необходимо строительство инфраструктуры, обустройство маршрутов, развитие малых отелей и других средств размещения, малой авиации, включая вертолетные перевозки. Все-таки природа – это наше главное богатство. Третье – это культурно-ознакомительный туризм. Филиал Мариинского театра, филиал Эрмитажа, Русский океанариум, Владивостокская крепость, Морской музей и выставка современного российского оружия на острове Русском с возможностью его тестирования - эти объекты вкупе с другими местами показа и развлечений способны привлекать сотни тысяч, если не миллионы азиатов в год.

Четвертое - это MICE-туризм на острове Русском. Городу просто необходим современный конгрессно-выставочный центр, который мог бы круглый год функционировать как магнит для притяжения бизнес-туристов. Пора перестать гордиться выставками в спортзалах ДВФУ и ВГУЭСа или на ледовой арене. Приморье и Владивосток должны стать точкой доступа российского бизнеса к азиатским товарам и технологиям через постоянно действующее ЭКСПО по разным товарным группам и услугам. Вместе с этим нам стоит претендовать и на роль некой витрины российских производителей и технологий для азиатских стран: им сюда гораздо ближе лететь, чем в Москву.

Ну и, наконец, пятое направление - это гастрономический туризм. Мы должны стать гастрономической меккой Дальнего Востока России и накормить наконец-то всех своих гостей свежей рыбой и морепродуктами. Для этого нужен и самый крупный в стране рыбный рынок, и сеть морских ферм-огородов с возможностью приема на месте тур-групп и индивидуальных путешественников. Все это невозможно без творческого энтузиазма местных шеф-поваров, которые должны активно продвигать местную дальневосточную кухню с использованием наших эндемиков, ведь у нас действительно лучшие в мире морепродукты.

Татьяна СУШЕНЦОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.