В Приморском крае развязываются "узлы" долевого строительства

Завершение строительства проблемных многоквартирных домов – одна из приоритетных задач, которую сегодня решает администрация Приморского края, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Губернатор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ держит ситуацию по обманутым дольщикам под личным контролем, и уже около тысячи семей приморцев за последние два года получили ключи от квартир в домах, строительство которых было реанимировано в ходе кропотливой работы по развязыванию гордиевых узлов долевого строительства. Не так давно очередь дошла до следующих «замороженных» объектов.

Под наблюдением инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края в настоящее время находится около 60 строящихся с участием дольщиков многоквартирных домов. Одним из них является проблемный жилой комплекс «Олимп» на ул. Грибоедова, 46, строительство которого было начато в 2007 году и не раз прерывалось. У группы компаний «Капитал Строй», которая вела его с «нуля», не хватило ресурсов покорить первый свой крупный объект, который позиционировался как дом бизнес-класса.

В этом 22-этажном здании по проекту –182 квартиры, а в двухуровневой подземной парковке – 157 мест для авто. Близость к центру города, красивые виды на бухту Золотой Рог и Амурский залив, чистый воздух и прочие достоинства привлекли внимание к этому строительству большого числа дольщиков, которые, радуясь изначально быстрому строительству коробки здания, однако, постепенно убедились, что со сроками его ввода их водят за нос. В августе руководство застройщика ООО «ПасификИнвестСтрой» в очередной раз обещало возобновить строительство и достроить дом, поскольку определился инвестор, готовый профинансировать недоделанные работы в зачет трех технических этажей (два из них - офисные), которые должны быть перепрофилированы под жилые помещения. Но какие-то проблемы тогда помешали возобновить завершающий этап работ, которые, в целом, можно было выполнить до Нового года.

Пустые обещания застройщика привели к тому, что дольщики предложили взять на себя роль застройщика по недостроенному дому Единой дирекции по строительству Приморского края – «Приморкрайстрою». Эта инициатива нашла поддержку краевых властей, которые давно уже вели поиск решения, которое бы позволило завершить строительство этого объекта быстро и качественно. На встрече с дольщиками «Олимпа» на минувшей неделе вице-губернатор Олег ЕЖОВ заявил, что «Приморкрайстрой» откликнулся на их просьбу и собирается взяться за завершение этого строительства, если дольщики окажут этому необходимое содействие. Что же касается «технического решения» по замене застройщика, то, как он сказал, механизм был определен. Сейчас «Приморкрайстроем» проводится оценка объема завершающего этапа работ по дому. Заинтересованные стороны строительства прорабатывают предварительный договор, на основе которого он будет достраиваться, и в конце ноября, после всех согласований, текст, вероятно, будет подписан.

В настоящее время также решается судьба завершения строительства и ЖК «Босфор» в районе кольца Третьей рабочей, которое, опять же, оказалось не по силам группе компаний «Капитал Строй». В августе застройщик ООО «Прогресс Групп Инвест» обещал участникам выездного совещания по вопросам долевого строительства возобновить работы на этом 24-этажном монолитно-каркасном доме по проспекту Красного знамени, 158а. Но обещание не выполнил.

Известно, что застройщик в этом году предпринимал усилия по продаже незавершенного строительства «Босфора» другим компаниям, одна из которых взялась бы за его достройку, но условия продажи покупателей не устроили. ЖК «Босфор» возводится уже около пяти лет. Есть шанс, что в следующем году он будет введен, но тоже другим застройщиком.

Сейчас свою возможность участия в достройке этого объекта в качестве застройщика, не без подсказки со стороны администрации края, рассматривает ИСК «Аркада». В настоящее время она ведет переговоры с дольщиками ЖК «Босфор» на условиях договоров, заключенных ими с ООО «Прогресс Групп Инвест», за исключением срока завершения строительства, который предлагается перенести на конец 2016 года.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.