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Приморье и КНДР нашли общий интерес в море
Вице-губернатор Приморского края Сергей НЕХАЕВ провел двустороннюю встречу с ректором Университета имени Ким Ир Сена, министром высшего образования КНДР ТХЭ Хен Чхором. В ходе беседы стороны обсудили перспективы расширения научных обменов между Приморским краем и КНДР, а также развитие сотрудничества в области высшего образования, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Сергей Нехаев подчеркнул, что развитие культурного и научного взаимодействия необходимо для поддержания добрососедских отношений между Приморским краем и КНДР.
«Во время Восточного экономического форума губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ провел очень результативную встречу с министром внешнеэкономических связей КНДР ЛИ Рён Намом. Они обсуждали вопросы, связанные в большей степени с развитием экономического сотрудничества. Сегодня я хотел побеседовать на темы, связанные с культурным сотрудничеством и взаимодействием в сфере образования», - отметил заместитель главы региона.
Тхэ Хен Чхор подчеркнул, что 2015 год - очень знаменательный с точки зрения давней истории дружбы между Россией и КНДР.
«Особое место в истории дружбы между нашими странами занимает дата освобождения Корейского полуострова и 70-летие со дня окончания Второй мировой войны. Руководство нашей страны прилагает большие усилия к развитию взаимоотношений во всех областях науки, техники, экономики между КНДР и Россией. В этом году в нашей стране прошло несколько международных событий, в которых принимали участие представители России. Например, в мае в Университете имени Ким Ир Сена состоялась научно-практическая конференция, на которой присутствовали представители Дальневосточного федерального университета. Это говорит об активном развитии взаимоотношений между нашими странами и с Приморским краем в частности», - сказал глава северокорейской делегации.
Министр высшего образования КНДР подчеркнул, что делегация Университета имени Ким Ир Сена прибыла в Приморье для обмена опытом в области высшего образования и науки.
«Во время нашего визита мы посетим несколько ведущих вузов России. В Приморье мы уже встретились с ректором ДВФУ Сергеем ИВАНЦОМ. В ходе беседы мы обсудили насущные проблемы образования, а также развитие отношений между нашими университетами. Цель нашего визита - это налаживание связей в областях развития образования и науки. И мы надеемся, что этот визит будет очень результативным», - добавил Тхэ Хен Чхор.
Директор департамента образования и науки Приморского края Елена Григорьева добавила, что ДВФУ - важная площадка для реализации многих научных проектов.
«Помимо университета научными исследованиями в Приморье занимаются еще и научные институты, приморское отделение Российской академии наук. Вместе они реализуют очень многие проекты. Думаю, вас заинтересуют исследования в области биологии моря. Мы готовы направить вам их в письменном виде. Думаю, что это будет интересно и полезно для нашего сотрудничества в сфере как высшего образования, так и науки», - добавила она.
Тхэ Хен Чхор отметил, что разработки в области биологии моря действительно будут интересны северокорейским исследователям.
«Мы живем в одном регионе, и исследования в этой области можно производить совместно. Обмен опытом, связанным с морскими исследованиями, будет полезен нашим странам», - отметил глава северокорейской делегации.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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