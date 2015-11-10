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Приморье распишут под кинохохлому
Видеоролики о крае запустят в прокат в Китае и Южной Корее
Отчет Общественного экспертного совета по развитию туризма прозвучал в ходе четвертого заседания Координационного экспертного совета, которое провел губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ. Эксперты рассказали о проделанной работе и озвучили новые креативные идеи.
Как доложила председатель ОЭС по развитию туризма в Приморье Ольга КУДРЯВЦЕВА, в прошедших 11 заседаниях совета приняли участие более 100 представителей территориальных федеральных органов, органов исполнительной власти края, местного самоуправления и субъектов предпринимательской деятельности.
Среди наиболее ключевых вопросов, которые рассмотрели эксперты, - касающиеся нормативно-правового регулирования туристической деятельности, организации производственных экскурсий на ключевые предприятия края, готовности пляжных территорий к летнему сезону, развития внутрикраевого регулярного авиасообщения, эксплуатации в коммерческих целях маломерного флота. Особое внимание уделено вопросу развития круизного туризма.
«Для захода круизных судов необходима глубина причала не менее 10 метров, в настоящее время глубина причала Морского вокзала порта Владивосток составляет 9,3 метра. Это кардинально сказывается на развитии круизного туризма, так как город лишается около 20 заходов крупных круизных судов в год», - отметила Ольга Кудрявцева.
Губернатор подчеркнул, что эту идею однозначно продолжит поддерживать.
«Мы поддержим эту идею, она уже внесена на рассмотрение в Минвостокразвития РФ. Понятно, что это долгосрочные инвестиции, что результат получим не быстро, но совершенно точно такую инфраструктуру надо развивать», - отметил глава края.
Вместе с тем Владимир Миклушевский призвал экспертов в области туризма сосредоточить усилия на продвижении не просто турпродуктов Приморья, но в целом края как места для отдыха.
«Как это делают, к примеру, Турция, Сингапур, Южная Корея - есть у кого поучиться. Главная наша изюминка - местоположение. В часе полета на самолете от Владивостока проживают 400 миллионов человек. Ни один город, кроме китайского, похвастаться таким не может. Это надо максимально использовать», - заявил губернатор.
С этой целью, отметил директор краевого департамента туризма Константин Шестаков, сегодня ведется работа по созданию видеороликов с имиджевой рекламой Приморья.
«По договоренности с нашими партнерами из близлежащих провинций КНР - Цзилинь и Хэйлунцзян - и резидентами интегрированной развлекательной курортной зоны «Приморье» данные видеоматериалы будут размещены в Китае в скоростных поездах и на внутренних авиалиниях, печатные - появятся в нескольких журналах на борту. Такие ролики также появятся в эфире внутренних телеканалов Китая и Республики Корея. До конца года планируем этот видеопродукт доделать и по договоренности с департаментом информационной политики начать его продвижение и прокат», - сообщил он.
Владимир Миклушевский отметил, что готов поговорить о возможности проката видеороликов и с руководством компании «Аэрофлот».
Участники заседания еще много говорили о развитии туризма в крае. Среди озвученных идей - создание кинорынка в регионе, дальнейшее продвижение таких направлений, как агротуризм, культурный и событийный. Так, ректор МГУ имени адмирала Невельского Сергей Огай предложил популяризовать во Владивостоке идею одного из популярных в Европе мероприятий - парусной регаты.
«Считаю, что при всех прочих преимуществах края главное - море. На парусные регаты в Европе бегом бегут туристы. Можно было бы сделать это модным и на востоке. Скажем, определить небольшую дистанцию - в 200, 400 миль. Между Владивостоком и Ниигатой, Владивостоком и Пусаном. У нас сейчас есть два парусника», - озвучил он.
Главу региона такое предложение заинтересовало.
«Готов поддерживать. Событийному туризму мы придаем особое значение. Не могу не согласиться, что это хорошее украшение для города и края», - подчеркнул Владимир Миклушевский.
Кроме того, напомним, что Общественный экспертный совет по развитию информационного общества в Приморском крае поддержал предложения о поддержке кинопроизводства в регионе со стороны органов власти в ходе очередного заседания. По мнению экспертов, развитие киноиндустрии - фактор информационного продвижения региона и роста его туристической привлекательности.
Как рассказал в ходе заседания директор Фильмкомиссии Владивостока Дмитрий ШЕВЦОВ, в Приморье ежегодно проходят съемки нескольких фильмов, которые в том числе транслируются и на иностранную аудиторию.
«Фильмкомиссия Владивостока существует уже около десяти лет. Ежегодно в Приморском крае снимается два-три проекта. Один российский и два-три международных. В основном в Приморье работают кинематографисты из Азии - Японии, Кореи, Китая. Летом этого года при поддержке администрации Приморья в крае прошли съемки комедии «Напарник». Это событие освещали ведущие российские и иностранные СМИ, о съемках узнал практически весь мир. Следующей осенью кинокартина выйдет в широкий прокат, и я уверен, те, кто увидит красоты Приморья в кино, захотят приехать сюда», - рассказал он.
Также отмечено, что отрасль кинематографа может принести в регион прямые инвестиции. Например, за пять съемочных дней группа фильма «Напарник» оставила в крае шесть миллионов рублей на гостиницы, питание, транспорт и прочие расходы.
Дмитрий Шевцов сообщил, что в Приморском крае планируется реализовать китайский кинопроект «Международное расследование».
«Это история китайских полицейских, которые расследуют преступление, приезжают в Россию и ведут следствие совместно с российской полицией. Съемки планируются во всех знаковых местах края: железнодорожный вокзал Владивостока, морской вокзал, аэропорт, набережные, кампус Дальневосточного федерального университета, мост через Золотой Рог, игорная зона и другие. Фильм будет показан на китайском телеканале CCTV6, который вещает в Гонконге и Северной Америке и охватывает очень большую аудиторию. И мы просим администрацию Приморского края оказать организационное содействие», – добавил он.
По словам директора департамента информационной политики Алексея Казакова, Владивосток уже стал одним из центров притяжения для российской киноиндустрии.
«Мы поддерживаем создание фильмов на приморской земле информационно и организационно. Надеемся, что те картинки, которые мы инициировали включить в кинофильм «Напарник», привлекут дополнительный поток туристов в Приморье. Что касается проекта «Международное расследование», жители Китая увидят Приморский край в кино, и это сыграет положительную роль для имиджа края», - подчеркнул Алексей Казаков.
Члены экспертного совета большинством голосов одобрили инициативу об оказании со стороны департамента информационной политики организационной, информационной и технической поддержки проекту «Международное расследование». А также - решение о создании плана развития киноиндустрии в Приморье в целом.
Как отметил депутат Законодательного Собрания Приморского края Алексей КОЗИЦКИЙ, поддержку кинематографическим проектам готово оказать «Общественное телевидение Приморья».
«У «ОТВ-Прим» большой опыт работы в съемках документальных и художественных фильмов. И мы готовы всячески взаимодействовать со съемочными группами. Благодаря кинематографу Приморье становится по-настоящему модным местом для жизни», - подчеркнул он.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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