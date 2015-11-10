Экономикой и предпринимательством в Приморье будет рулить опытный финансист

На должность директора департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края назначен Сергей ПАВЛЕНКО. Приказ о назначении подписал губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Сергей Алексеевич Павленко родился в 1966 году в Камчатском крае. В 1988 году окончил физический факультет Дальневосточного государственного университета, в 2003 году - Московский институт Туро (международный институт бизнеса и менеджмента). Прошел путь от специалиста финансовых рынков до руководителя в области привлечения инвестиций, стратегического развития и инноваций.

Женат, воспитывает трех детей.

Напомним, изменения в системе управления администрации края Владимир Миклушевский начал еще в 2014 году.

«Хорошая команда - это половина успеха. В нее приходят люди, которые могут принести более хорошие результаты для блага края», - считает глава региона.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.