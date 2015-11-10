"Ростелеком" и ZTE объявляют о старте V Ежегодного Международного конкурса журналистов

Конкурс «Технологии для жизни – больше возможностей» проводится для привлечения региональных СМИ и блогеров к объективному и более качественному освещению инновационных технологий и сервисов и их применения в разных сферах жизни общества, ссобщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу оператора связи.

Главным призом для победителей станет поездка в штаб-квартиру ZTE в Китае осенью 2016 года. Ежегодно в проекте принимают участие более 500 представителей СМИ из России и Армении.

«Информационные технологии сегодня – это уже совсем не абстракция, а абсолютно утилитарные вещи. Без них уже сложно представить хотя бы день нашей повседневной жизни. С удовольствием приглашаю всех региональных журналистов участвовать в нашем конкурсе и побеждать!», - заявила Директор Департамента внешних коммуникаций ПАО «Ростелеком» Кира Кирюхина.

Конкурс проводится по номинациям: печатная пресса (газеты, журналы); радио и телевидение; интернет – СМИ (в том числе новостные агентства); социальные медиа (блогеры).

Подать заявку на участие можно на сайте конкурса. Срок принятия заявок – до 10 апреля 2016 года. Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на сайте по ссылке: www.smi.rt.ru/about

«Для компании ZTE и российского представительства корпорации «ЗТИ-Связьтехнология» большая честь поддержать «Ростелеком» в данном проекте и показать ведущим журналистам и блогерам инновационные технологии непосредственно в нашей штаб-квартире в городе Шеньжень», - заявил старший Вице-Президент по России корпорации ZTE Тигран Погосян. - «Особенно это важно сейчас, когда наша компания, входящая в пятерку мировых ведущих поставщиков телекоммуникационного и терминального оборудования, стала долгосрочным поставщиком оборудования для клиентского доступа «Ростелекома» и взяла курс на активное сотрудничество со СМИ в России».

В состав федерального жюри конкурса вошли представители экспертного сообщества и ведущие журналисты деловых СМИ:

Екатерина Осадчая, директор Департамента информации и общественных связей Минкомсвязи России

Владислав Новый, руководитель группы "Телекоммуникации и технологии" газеты «Коммерсантъ»

Игорь Агапов, Руководитель обозреватель журнала «Стандарт»

Кира Кирюхина, Директор департамента внешних коммуникаций ОАО «Ростелеком»

Вероника Карлюкевич, PR директор ООО "Корпорация ЗТИ - Связьтехнологии".

Сергей Гребенников, Заместитель директора Российской Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК).

Проект организован «Ростелекомом» в партнерстве с компанией ZTE при информационной поддержке ведущих региональных СМИ.

Досье "Золотого Рога": ПАО «Ростелеком» – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России. Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 11,2 млн, а платного ТВ «Ростелекома» - более 8,2 млн пользователей, из которых свыше 3 миллионов смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.