Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Ростелеком" и ZTE объявляют о старте V Ежегодного Международного конкурса журналистов
Конкурс «Технологии для жизни – больше возможностей» проводится для привлечения региональных СМИ и блогеров к объективному и более качественному освещению инновационных технологий и сервисов и их применения в разных сферах жизни общества, ссобщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу оператора связи.
Главным призом для победителей станет поездка в штаб-квартиру ZTE в Китае осенью 2016 года. Ежегодно в проекте принимают участие более 500 представителей СМИ из России и Армении.
«Информационные технологии сегодня – это уже совсем не абстракция, а абсолютно утилитарные вещи. Без них уже сложно представить хотя бы день нашей повседневной жизни. С удовольствием приглашаю всех региональных журналистов участвовать в нашем конкурсе и побеждать!», - заявила Директор Департамента внешних коммуникаций ПАО «Ростелеком» Кира Кирюхина.
Конкурс проводится по номинациям: печатная пресса (газеты, журналы); радио и телевидение; интернет – СМИ (в том числе новостные агентства); социальные медиа (блогеры).
Подать заявку на участие можно на сайте конкурса. Срок принятия заявок – до 10 апреля 2016 года. Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на сайте по ссылке: www.smi.rt.ru/about
«Для компании ZTE и российского представительства корпорации «ЗТИ-Связьтехнология» большая честь поддержать «Ростелеком» в данном проекте и показать ведущим журналистам и блогерам инновационные технологии непосредственно в нашей штаб-квартире в городе Шеньжень», - заявил старший Вице-Президент по России корпорации ZTE Тигран Погосян. - «Особенно это важно сейчас, когда наша компания, входящая в пятерку мировых ведущих поставщиков телекоммуникационного и терминального оборудования, стала долгосрочным поставщиком оборудования для клиентского доступа «Ростелекома» и взяла курс на активное сотрудничество со СМИ в России».
В состав федерального жюри конкурса вошли представители экспертного сообщества и ведущие журналисты деловых СМИ:
Екатерина Осадчая, директор Департамента информации и общественных связей Минкомсвязи России
Владислав Новый, руководитель группы "Телекоммуникации и технологии" газеты «Коммерсантъ»
Игорь Агапов, Руководитель обозреватель журнала «Стандарт»
Кира Кирюхина, Директор департамента внешних коммуникаций ОАО «Ростелеком»
Вероника Карлюкевич, PR директор ООО "Корпорация ЗТИ - Связьтехнологии".
Сергей Гребенников, Заместитель директора Российской Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК).
Проект организован «Ростелекомом» в партнерстве с компанией ZTE при информационной поддержке ведущих региональных СМИ.
Досье "Золотого Рога": ПАО «Ростелеком» – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России. Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 11,2 млн, а платного ТВ «Ростелекома» - более 8,2 млн пользователей, из которых свыше 3 миллионов смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».
Новости тематики
- В Приморье "Звезда-Хендэ" определилась с оператором услуг связи
- Tele2 приглашает предпринимателей Приморье на конкурс "Навстречу переменам"
- Жители Приморского края получат возможность принимать мультиплекс
- Tele2 приглашает жителей Приморья в салоны связи за SIM-картами для 4G
- Tele2 приглашает автолюбителей Владивостока протестировать скорость 4G
- Клиенты Tele2 путешествуют по другим правилам
- Более миллиарда рублей намерена вложить в Приморье группа компаний "Русские Башни"
- Tele2 покрыла Дальний Восток сетью четвертого поколения
- В Приморье "Ростелеком" открыл новый мультисервисный центр продаж и обслуживания
- "Ростелеком" предлагает умные решения для видеонаблюдения – как внутри дома, так и за его пределами
Новости раздела
- Удар ниже причала
- Сахалин настроен решить мусорную проблему в сжатые сроки
- Во Владивостоке приводят в порядок дорогу к бухте Шамора
- Более 14 тысяч тонн крабов выловили рыбаки Приморья
- На Камчатке отрыт Озерновский горно-металлургический комбинат
- Все для туристического счастья
- Моногорода Приморья ждет новая экономическая реальность
- Дом для "дальневосточного гектара"
- Иностранные бренды приживаются в Приморье
- В Приморье "Звезда-Хендэ" определилась с оператором услуг связи
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"