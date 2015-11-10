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Находкинский рыбпорт и китайский "Порт Далянь" расширяют сотрудничество
Стороны готовят предварительное ТЭО проекта по расширению мощностей российского порта
ОАО «Находкинский морской рыбный порт» (НМРП) и китайская корпорация «Порт Далянь» подписали договор о сотрудничестве в рамках реализации проекта по расширению мощностей российского порта. Договор завизировали генеральный директор НМРП Виктор ГУСЕВ и президент корпорации «Порт Далянь» Хуэй КАЙ.
В церемонии подписания также приняли участие советник главы Минвостокразвития Иван ТОНКИХ и делегация провинции Ляонин КНР под руководством секретаря коммунистической партии провинции Ли СИ.
Как уже сообщала Деловая газета «Золотой Рог», в сентябре в рамках Восточного экономического форума НМРП и «Порт Далянь» подписали меморандум о сотрудничестве в рамках создания СП для модернизации портовой инфраструктуры и развития транспортно-логистического бизнеса в РФ. В дальнейшем, по итогам двусторонних переговоров проект реконструкции НМРП был дополнен.
В настоящее время идет работа по завершению отчета о предварительном технико-экономического обосновании (ТЭО) и структурированию проектного финансирования.
НМРП планирует развитие на базе порта многофункционального перегрузочного комплекса, а также организацию и строительство транспортно-логистического центра.
Досье «Золотого Рога»: ОАО "Находкинский морской рыбный порт" является одной из крупнейших стивидорных компаний на Дальнем Востоке России, осуществляет формирование и отправку ускоренных контейнерных поездов с использованием подвижного состава Дальневосточной транспортной группы, обработку судов различного типа, обслуживание и хранение рефрижераторных контейнеров. Причальный фронт включает в себя 9 причалов.
Далянь - крупный порт Китая в Желтом море, имеет 52 причала, внутренняя гавань предназначена для генеральных грузов, также обрабатывает угольные и нефтяные грузы, переваливает зерно, промышленное оборудование, металлы.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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