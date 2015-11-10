Спецтехнику приморской столицы готовят к снегопадам

Около 150 единиц снегоуборочной техники: трактора, машины для нанесения жидких противогололедных смесей, пескоразбрасыватели, фронтальные и лаповые погрузчики, роторные снегоочистители, грейдеры, экскаваторы, самосвалы для вывоза снега - выйдут нынешней зимой на дороги Владивостока, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

В настоящее время на муниципальном предприятии «Дороги Владивостока» завершается подготовка спецтехники к зимнему периоду, ведется переоборудование, обслуживание и диагностика спецмашин.

По словам замдиректора по эксплуатации МУПВ «Дороги Владивостока» Романа СИМОНОВА, 80% спецмашин автопарка муниципального предприятия - комбинированные и при смене навесного оборудования могут осуществлять санитарную уборку города как в зимнее, так и в летнее время.

В зимний период в уборке городских улиц будет задействовано порядка 150 единиц спецтехники. Хотя, исходя из нормативов, с учетом ландшафта Владивостока и увеличения количества обслуживаемых дорог городу необходимо более 500 единиц. Однако руководству МУПВ «Дороги Владивостока» удалось организовать процесс уборки города имеющимся количеством техники, и на протяжении нескольких лет на основных магистралях нет ледяных надолбов и снежного наката. Это достигнуто благодаря разработанным маршрутам движения спецтехники и своевременной предварительной обработке улиц. До начала снегопада выходят спецмашины и обрабатывают дорожное полотно противогололедными реагентами.

Для обработки дорог заготовлено необходимое количество пескосолевой смеси, которую развозят по базам муниципального предприятия, расположенным во всех районах города. Готова к работе в зимний период и установка для приготовления жидких реагентов. В настоящее время на предприятии ведется замешивание жидких противогололедных смесей, количество которых рассчитано из нормативов и долгосрочных прогнозов погоды.

Стоит отметить, что для более качественной уборки города и удобства жителей необходимо, чтобы управляющие компании и ТСЖ своевременно убирали подведомственные территории, включая выезды с дворовых территорий на основные дороги, а не ограничивались крыльцом на входе в подъезд. Все собственники и арендаторы зданий обязаны закупить достаточное количество инвентаря и противогололедных реагентов для своевременной уборки снега. В случае непринятия мер по устранению последствий снегопада на вверенных территориях к ответственным лицам и организациям будут применены меры административного воздействия.

Также специалисты ГАИ напоминают: водителям необходимо вовремя сменить летнюю резину на зимнюю и обязательно соблюдать зимний режим вождения.

Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.