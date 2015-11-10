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Свободный порт начинается с дорог
В стратегию развития Приморья включат модернизацию дорожной сети
Губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ провел заседание координационного совета по вопросам реализации краевой госпрограммы «Развитие транспортного комплекса на 2013-2021 годы». Специалисты департамента транспорта и дорожного хозяйства представили перспективы дальнейшего развития дорожной сети региона, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
В ходе заседания координационного совета директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Александр ШВОРА доложил о мероприятиях, уже реализуемых в рамках госпрограммы, а также планируемых до 2021 года.
Он отметил, что по результатам выполненных в 2015 году работ сложилась экономия средств краевого бюджета в объеме 114 миллионов рублей, которые предлагается распределить на частичное завершение работ по съездам с трассы Де-Фриз - бухта Патрокл в районе улиц Фадеева, Космонавтов и Снеговой и на разработку рабочей документации по проекту Нарвинского перевала.
Александр Швора также представил губернатору перспективные объекты дорожно-транспортной инфраструктуры Приморского края, которые могли бы быть включены в госпрограмму и запущены под проектирование после 2020 года.
В частности, предложено повысить транспортную доступность северных территорий за счет реконструкции участков автомобильных дорог Рудная Пристань - Терней, Терней - Малая Кема.
«Ориентировочная стоимость этих проектов составит не менее трех миллиардов рублей, однако эти направления играют важную роль в социально-экономическом развитии отдаленной, самой северной части края. Указанные автомобильные дороги являются единственными соединяющими север Приморского края с его южной и центральной частью и обеспечивают выходы на федеральные автомобильные и железные дороги», - отметил Александр Швора.
Одним из перспективных проектов названо развитие дорожной инфраструктуры в Кавалеровском районе, как одной из самых богатых в крае территорий по запасам природных ископаемых. К тому же муниципалитет имеет выход к Японскому морю, на его побережье построены туристические комплексы, в летнее время на отдых в которые приезжает большое количество дальневосточников.
«В связи с этим в государственной программе запланирована реализация мероприятий по реконструкции автомобильной дороги Устиновка - Зеркальная», - обозначил Александр Швора.
Для развития автомобильных дорог, входящих в международный транспортный коридор «Приморье-1», в государственную программу, по мнению специалистов, может быть включен проект реконструкции автомобильной дороги Уссурийск - Пограничный - госграница. Также запланирована реконструкция автодороги Краскино - госграница, строительство дороги в обход села Краскино, дороги Раздольное - Хасан, Раздольное - Хасан - Зарубино, входящих в МТК «Приморье-2».
Владимир Миклушевский оценил проделанную департаментом работу и предложил вынести озвученные идеи на сессию Законодательного Собрания, посвященную стратегическому развитию региона.
«Неоспорима важность проектов, которые дают жизнь северным территориям края. Исходя из реальных возможностей бюджета мы, возможно, начнем их реализацию лет через 10, не раньше, но планировать такие вещи нужно заранее. Необходимо иметь стратегическое видение на тот момент, когда появятся инвестиции и бюджетные средства. Кроме того, считаю обязательным сопряжение подобных проектов с федеральными проектами, софинансированием из федерального бюджета. В любом случае выработка стратегии развития края - задача всех департаментов и вице-губернаторов, поэтому давайте еще раз вынесем этот вопрос на обсуждение», - заявил глава Приморья.
Со своей стороны он предложил также проанализировать возможность включения в стратегию проекта МТК «Приморье-3», идущего через Лесозаводск и Дальнегорск.
Вместе с тем губернатор отметил необходимость определения приоритетов при развитии дорожной сети. По мнению главы региона, на ближайшую перспективу наиболее важными для края являются проекты по строительству дорог, ведущих к территориям опережающего развития, интегрированной развлекательной курортной зоне, комплексу ВНХК, трассы в обход Фокино, составных частей транспортных коридоров.
«Параллельно привлекая инвесторов, мы сможем высвобождать федеральные средства и перенаправлять финансирование на дороги второго приоритета», - подчеркнул глава Приморья.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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