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В Приморье в Большом Камне открылся новый салон связи "МегаФон"
10 Ноября 2014, 14:54 | Приморье
Сегодня в Приморском крае работает более 40 салонов связи оператора. В планах компании – открытие еще нескольких салонов до конца года.
Новый собственный салон связи компании «МегаФон» открылся в городе Большой Камень. Теперь большекаменцам будет проще подключить услуги напрямую у оператора, приобрести мобильные устройства, «из первых рук» узнать о новых тарифных планах и опциях.
«МегаФон» продолжает расширение сети салонов собственной розницы. Салон открыл свои двери в центре города – в здании торгового центра «Айсберг» на Аллее Труда, 35. Как и все офисы продаж компании «МегаФон», новый салон связи в Большом Камне предоставляет клиентам полный спектр услуг – от подключения к сети оператора до консультаций по всем вопросам, касающихся мобильной связи. Кроме того, здесь представлены разнообразные современные мобильные устройства, в том числе выпускаемые под собственным брендом «МегаФона».
«Большой Камень – город хоть и небольшой, но современный и динамичный, и одного нашего салона тут было явно мало, - говорит Константин Качимский, руководитель по развитию бизнеса на массовом рынке Приморского регионального отделения компании «МегаФон». - Новый салон связи расположился на пересечении пешеходных маршрутов, недалеко от остановки общественного транспорта, и посещать его будет удобно жителям многих районов города».
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