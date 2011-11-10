Опрос "ДК": Какова роль личности в банковской сфере

«Я знаю не только управляющих обоих банков, в которых у меня лежат деньги, но и их реальных хозяев. Мне не все равно, кто эти люди, их личностные качества для меня важны не меньше, чем цифры балансов, которые внимательно читает мой бухгалтер. Возможно, это чисто российская черта, ноги которой растут из 1990-х, когда стали появляться первые коммерческие банки, за которыми стояли разные люди с самыми разными целями.

В то время выбор строился на интуиции и связях: этот банк открыт для того, чтобы кредитовать своего учредителя, другой – карманная контора ну очень мутного господина, за третьим стоит авторитетный человек, который, несмотря ни на что, тебя лично не «кинет»… Времена поменялись. Привычка оценивать финансовое учреждение с позиции личности человека, который за ним стоит, осталась», – разговор годичной давности с одним из крупных приморских производственников вспомнился неслучайно.

В ноябре-декабре банковские работники отмечают свой профессиональный праздник, который, правда, не является государственным. Одни празднуют его 12 ноября (именно с этой даты в 1841 году началась история сберегательных касс в России), другие – 2 декабря, когда уже в новой России появился Центральный банк РФ. И самым главным нематериальным активом банка является его репутация, которая, как ни крути, напрямую связана с репутацией его руководителя и ключевых менеджеров. Причем порой настолько тесно, что смена главы банка играет не на пользу последнему. Это происходит в тех случаях, когда контакты с ключевыми клиентами основаны на его личных связях и переход в другой банк влечет отток выгодных клиентов.

Недавно на сайте одного из российских банков прошел интернет-опрос, посвященный роли личности руководителя при выборе финансово-кредитного учреждения.

Подавляющее большинство – 67% опрошенных – сказали, что уделяют этому повышенное внимание. При этом 33% отметили личность руководителя как «определяющий фактор» при принятии решения о сотрудничестве с финансовым учреждением, и еще 32% назвали его «одним из важнейших». И только около трети опрошенных, или 34%, заявили, что при выборе банка личность его руководителя их не интересует.

«ДК» поинтересовался у своих читателей: «Насколько, на ваш взгляд, от личности конкретного банкира, топ-менеджера банка зависит успех банковского учреждения на рынке?»

Владимир ХРИСТОВ, председатель Совета директоров ОАО «Сусуманзолото»:

— На рынке финансовых услуг от личности руководителя зависит очень многое. Для меня, как для клиента банка, топ-менеджер является знаком качества самого банка. Именно его профессионализм и порядочность являются основными факторами, влияющими на выбор финансового учреждения. В частности, у нашего предприятия богатая история взаимоотношений с Северо-Восточным банком Сбербанка России, руководство которого я знаю лично, а потому уверен в правильности выбора. К тому же у компании есть персональный менеджер, который помогает решить любой вопрос, касается ли он кредитования, расчетно-кассового обслуживания или любой другой услуги или продукта. Наличие клиентского менеджера серьезно улучшает взаимоотношения между банком и компанией и экономит массу времени. На мой взгляд, будущее банковского бизнеса именно за такими подразделениями.

Тимур КАДЫРОВ, финансовый директор Дальневосточного региона ОАО «ВымпелКом»:

— В сфере услуг, к которой относится и банковская сфера, решающее значение имеют правильно выстроенные взаимоотношения с клиентами. Поэтому личностные контакты сохраняют свое значение и сейчас, в эпоху электронных платежей. Политика и процедуры по ведению расчетных счетов в каждом банке могут существенно отличаться, и помощь персонального банковского менеджера позволяет оперативно решать все рабочие вопросы, не покидая своего офиса. Наличие таких специалистов стало стандартом для крупных банков. Благодаря этому мы тратим меньше времени на совершение банковских операций, что, в свою очередь, повышает эффективность нашей работы».

Виктор КОТОВ, генеральный директор ООО «Континент-Тау» (г. Хабаровск):

— От личности банкира напрямую зависит успех банковского учреждения. Если он понимает, чего ждут от банка клиенты, то сможет вывести его на должную высоту. А руководители компании, выбирая банк с которым собираются работать, несомненно, оценивают успешность и стабильность банка, надежность и безопасность, а также то, какие компании уже являются клиентами данного банка.

С другой стороны, в век информационных технологий и пластиковых карт, когда нет необходимости приезжать в банк, чтобы провести платежи или оформить другие документы, все более важным для нас становится удобство электронных программ, и мы забываем о том, как приятно видеть приветливую улыбку персонального менеджера и ощущать себя важным клиентом в заботливых руках серьезного банка.

Наверное, когда-нибудь настанет время, когда банкам не нужно будет иметь солидных презентабельных зданий и учтивый, вежливый персонал. На орбите Земли будут вращаться «железные» спутники с антеннами, через которые потоками финансовой информации компании будут обмениваться виртуальными деньгами. И все будет четко, отлажено, но… так скучно…

Антон ЧЕРЕДНЯК, совладелец и финансовый директор ООО «Курс-Вест» (г. Хабаровск):

— Конечно, мне не все равно, кто управляет банком, с которым работает моя компания. Более того, мне, например, кажется обязательным личный контакт с управляющим либо его замами. По крайней мере, именно это помогло однажды нашему предприятию вовремя вывести деньги из одного регионального банка, позже канувшего в лету. И когда топ-менеджер, с которым мы работали и который, собственно, и предупредил нас о возможных проблемах, перешел в другой банк, наша компания перешла вслед за ним туда же, о чем ни разу не пришлось жалеть.

Виктория ОСИПЕНКО, заместитель начальника отдела регионального бизнеса Филиала Банка ВТБ в г. Владивостоке:

— Безусловно, успех банковского учреждения во многом зависит от личности конкретного руководителя. Соглашусь с мнением о том, что все банки, в общем-то, похожи, и только люди, которые в них работают, способны сформировать отличительные черты, создать особую атмосферу, поддержать высокий уровень сервиса, вдохнуть новую жизнь в часто используемое понятие «индивидуальный подход». Другими словами, у каждого банка есть свой стиль и ритм работы, задает который, прежде всего, руководитель. Проявляется это во всем, что касается деятельности кредитной организации: от первых переговоров до реализации сделки. Говоря о корпоративном бизнесе, хочется отметить ключевую, на мой взгляд, компетенцию успешного руководителя – способность выстраивать долгосрочные партнерские отношения. Это под силу далеко не каждому банкиру, и тут многое зависит не только от профессиональных, но и от личностных качеств топ-менеджера.

На вопрос, важно ли клиенту, насколько успешен управляющий банком, в котором обслуживается его предприятие, могу с уверенностью ответить «да». Репутация, профессиональные достижения и успешная карьера руководителя кредитной организации зачастую становятся решающими факторами в выборе банка-партнера, которому доверяешь свои финансы.

На фото Виктория ОСИПЕНКО.