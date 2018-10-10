Портовиков заставят учитывать мнение регионов

Глава Приморья Олег Кожемяко выступил с инициативой, которая положит конец угольной пыли в портовых городах и поселках

Новый глава Приморья Олег КОЖЕМЯКО, в отличие от своих предшественников, увлекавшихся либо риторикой, либо прожектами, с ходу взялся за решение наболевших проблем. На прошлой неделе врио губернатора заявил, что намерен предложить премьер-министру РФ Дмитрию МЕДВЕДЕВУ учитывать мнение регионов при сдаче портовой инфраструктуры в аренду, что поможет бороться со стивидорами, загрязняющими в настоящее время города Приморья угольной пылью.

«Я в ближайшее время с Дмитрием Анатольевичем буду встречаться по этому вопросу. Далее буду дожимать через морские комиссии, через правительство. Четко и ясно заявлять точку зрения - принципиально, что регион должен принимать участие в предоставлении в аренду портов. Если этого нет, то и никакого порядка быть не может. Завтра, может быть, там захотят перегружать вообще какие-то экологически опасные вещи. Бизнесу это будет выгодно, но не населению, и не муниципалитету», - заявил г-г Кожемяко.

Вопрос о распределении полномочий при аренде причальных стенок в Приморье стоит на повестке дня на фоне нерешенных проблем с открытой перевалкой угля. Так, жители города Находка и его пригородов уже много лет жалуются на угольную пыль, которая разлетается при открытой перевалке угля в портах, находящихся в городской черте.

Олег Кожемяко пояснил, что вопрос о роли субъектов в пользовании причалами специализированных рыбных портов уже обсуждался на уровне правительства, но решение все еще не принято. На данный момент в Приморье функционируют два таких объекта – ОАО «Владивостокский морской торговый порт» и ОАО «Находкинский морской торговый порт». Первый переваливает антрацит на ряде своих причалов, второй сдает часть причальных мощностей в аренду под перевалку угля.

Напомним, что проблема загрязнения Находки угольной пылью обсуждалась в 2017 году во время прямой линии с главой государства Владимиром ПУТИНЫМ. Горожане неоднократно выходили на митинги и требовали запретить перевалку угля в портах, которые непосредственно примыкают к жилым массивам. Перевалкой угля в Находке в настоящее время занимаются свыше 10 стивидорных компаний, больше половины из них - непосредственно в городской черте.

«Вопрос непростой, но если бы у субъекта было право «двух ключей», тогда бы власть могла сказать «да, я подписал, и я несу ответственность». А так получается, жители с власти спрашивает за угольную пыль, бизнес делает свои дела вместе с Росморпортом и «Нацрыбресурсом». Жители страдают, а власть ничего не может сделать. Я считаю, что нужно решить вопрос по полномочиям кардинально», - сказал врио губернатора.

Отметим, что применение принципа «двух ключей», как правило, связано с объективной необходимостью разделить управленческие функции между несколькими лицами, каждое из которых отвечает за определенную сферу деятельности.

ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: В настоящее время сдачей портовой инфраструктуры в аренду занимается Федеральное государственное унитарное предприятие «Национальные рыбные ресурсы» («Нацрыбресурс»), подведомственное Федеральному агентству по рыболовству (Росрыболовство). ФГУП, в частности, включает Калининградский морской рыбный порт, портовые мощности в Магадане, Охотске, Петропавловске-Камчатском, Корсакове, Невельске, Владивостоке, Находке, Северо-Курильске, а также суда рыбопромыслового и вспомогательного флота.

Интересно, что ФГУП «Нацрыбресурс» было созданное в соответствии с распоряжением правительства РФ в сентябре 1999 года для развития транспортно-логистической системы поставки рыбы и рыбопродукции на территорию России, восстановления и поддержания причалов и портовой инфраструктуры в рыбных терминалах морских портов для организации своевременного и качественного обслуживания рыбопромыслового флота. Однако ведомство в последнее время увлеклось вопросами аренды причалов, а не их модернизацией.

В сентябре замминистра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ заявил, что ведомство в течение месяца внесет в правительство предложение об акционировании «Нацрыбресурса». На базе ФГУП планируется создать АО, 100% акций которого будет принадлежать государству. АО предлагается создать на базе имущественных комплексов ФГУП «Нацрыбресурс», ФГБУ «Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов» («Главрыбвод»), ФГБУ «Центр системы мониторинга рыболовства и связи» (ЦСМС).

Предполагается, что это позволит создать универсальную структуру, которая возьмет на себя функции оператора основных отраслеобразующих проектов, обеспечит участие в них государства с целью совершенствования механизма управления объектами инфраструктуры морских терминалов, предназначенных для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота, воспроизводства водных биоресурсов и мелиорации, экологической сертификации, обеспечения гарантий продовольственной безопасности в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Как при создании нового «монстра» будут учитываться интересы территорий – тот еще вопрос. Поэтому инициатива Олега Кожемяко, предлагающего решение одной из наболевших проблем на Дальнем Востоке, выглядит своевременно и внушительно.