В Приморье с молока снимают "пенку"

Приморцы, по большому счету, уже давно позабыли вкус натурального молока

Возможный рост цен на натуральные молочные продукты в любом случае ударит по покупателям

Инициатива Минпромторга об изменении правил реализации молочной продукции в торговых сетях может спровоцировать резкое подорожание натуральных молочных продуктов в районе 12%, считают эксперты Московской торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства в АПК. Приморские представители ритейла прогнозируют, что нововведение повлечет за собой проблемы, как для торговых точек, так и для самих покупателей.

Суть законопроекта заключается в том, что с марта 2019 года продукция с замещением молочного жира растительным должна будет размещаться на отдельных от натуральной молочки полках. Минсельхоз, Роспотребнадзор и Минэкономразвития уже согласовали данный проект постановления правительства. Очевидно, что власти, проявляя «заботу» о населении, в очередной раз создают дополнительные трудности для покупателей с низким финансовым достатком, которых в стране, как говорится, пруд пруди, считают представители ритейла.

Сегодня на полках российских магазинов выбор молочки просто огромен. Самое интересное, что практически каждый молочный продукт позиционируется как «натуральный». При этом ввоз пальмового масла в страну за последний год увеличился до 600 млн тонн. Если этикетки не врут и производители предлагают нам исключительно качественную продукцию, то куда же исчезает пальмовое масло? И что на самом деле мы покупаем в магазинах?

Разделяй и продавай

Напомним, что вступление в силу с 15 июля 2018 года изменений в технический регламент TP TC 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» вводит основные понятия и требования к маркировке продукции. В основном изменение затронет информацию потребителю. При нанесении маркировки производитель обязан указывать на маркировочном ярлыке «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира».

«На мой взгляд, необходимо, чтобы Минпромторг обязал производителей ясно и понятно, на лицевой стороне продукта, идентифицировать молокосодержащие продукты. Возможно, разработать единый знак для этого, ознакомить потребителей с ним и с тем, что вся молокосодержащая продукция была им промаркирована. Таким образом, видя этот знак, потребитель сразу понимает, к какой группе относится продукт, и выбирает тот или иной товар осознанно. Что касается разделения молочной и молокосодержащей продукции, я считаю, что для этого в настоящее время, нет оснований, по санитарным нормам они одинаковы», - рассказал Деловой газете «Золотой Рог» категорийный менеджер торговой сети «РЕМИ» Александр ШВЕЦ.

Директор Арсеньевского молочного комбината Юрий МИНКИН с продажником не согласен.

«Ключевое отличие молока – в его пользе или бесполезности: нужно понимать, что и натуральное молоко можно испортить. Некоторые производители молочных продуктов в качестве сырья действительно берут натуральное молоко, а вот что в него добавляется затем – для увеличения срока годности, например – под большим вопросом. Натуральные молочные продукты не могут стоить дешево. Скинуть цену позволяют только немолочные компоненты, которые указаны в составе не всегда: растительный жир, сухое молоко, крахмал и так далее. В связи с этим, я считаю, что инициатива Минпромторга правильная. Сейчас на полках магазинов дефицита в ассортименте молочных продуктов нет, и покупателю порой сложно понять, какой продукт полезный. Люди, как правило, ориентируются по цене: зачем покупать дороже, если «то же самое» стоит рядом, гораздо дешевле. Когда произойдет разделение, покупателю станет проще определиться, за какую молочку он готов платить», - говорит производитель.

Дополнительные расходы – «заноза» для ритейла

Есть мнение, что сегодня рост цен на молочную продукцию сдерживает неграмотность покупателя, который часто путает натуральные и молокосодержащие продукты, расположенные на одних полках. Но, как только разделение произойдет, вся полезная молочная продукция подорожает. Такие прогнозы связаны с двумя факторами, один из которых – рост покупательской активности в части полезных молочных продуктов, другой момент связан с увеличением затрат торговых сетей на установку дополнительного оборудования.

В Минпромторге подчеркивали, что «предлагаемая редакция проекта постановления не предполагает отдельных витрин, холодильников, полок и прочего. То есть торговым точкам не потребуется закупка дополнительного торгового оборудования. Необходимо только обеспечить раздельную выкладку, чтобы покупатель не путался, и снабдить выкладки хорошо читаемыми надписями. Это вполне можно сделать в рамках текущих бизнес-процессов».

Сами представители розничных сетей с заявлением ведомства не согласны. Дополнительные средства все-таки придется потратить, и не только на разделение полок, но и на покупку дополнительного холодильного оборудования для размещения молочного и молокосодержащего товара.

«Любое переоборудование устройств торговых залов влечет за собой значительные издержки, объемы которых пока не представляется возможным подсчитать. А рост стоимости на молоко будет в любом случае, таким разделением обязательно воспользуются производители молока, так как на натуральные молочные продукты спрос всегда гораздо выше», - говорит Александр Швец.

Ценники переписывать не спешат

Руководитель отдела рекламы и PR сети «Самбери» Любовь ПОЛИЩУК также считает, что новые правила приведут к значительным расходам розничных сетей. Но как это скажется на росте цен натуральных молочных продуктов, она не прогнозирует.

«Безусловно, мы, как законопослушная сеть, поддерживаем внесение изменений в законопроект, которые ведут к улучшению доступности информации о товаре для наших покупателей. Однако, для торгующих сетей принятие данного законодательства приведет к значительным расходам по приобретению дополнительного оборудования «разных температурных режимов хранения». Могу предположить, что выделение отдельного размещения молокосодержащих продуктов может затруднить выбор покупателя. Мы будем вынуждены его заставлять совершать покупку не в общей полке ассортимента, а заставлять искать в определенном для этих продуктов оборудовании, что создаст дискомфорт для покупателя с низкими финансовыми доходами, которые вынуждены покупать товар только с полки с заменителем молочного жира. Считаю, что информации о том, что продукция содержит растительные масла, которая указана в маркировке продукта отдельно выделенной строкой, будет достаточно. И покупатель в общем ассортименте сам должен сделать выбор, сравнивая состав и цену», - говорит представитель «Самбери».

Производители натуральных молочных продуктов заявляют, что, несмотря на минимальную рентабельность, цену на молочку поднимать они не будут.

«Введение изменений в правила продажи вовсе не говорит о том, что все кинутся поднимать цены на натурпродукт. Скорее всего, это вопрос к самим торговым сетям, которые мгновенно реагируют на любые изменения в правилах продажи. Если цена и вырастет, то не за счет накрутки производителей, а скорее всего потому, что свои издержки торговые сети могут переложить на покупателей и производителей», - пояснил директор Арсеньевского молочного комбината.