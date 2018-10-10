"Ростелеком" перезагрузился

Оператор провел ребрендинг, отражающий изменение подхода компании к продуктам и клиентам

«Ростелеком» на фоне ребрендинга презентовал новые цифровые сервисы и тарифные линейки, которые учитывают изменение рынка и приоритеты компании. Действующая стратегия «Ростелекома» предусматривает цифровую трансформацию из оператора услуг связи в ИТ-компанию, которая предоставляет цифровые сервисы для людей, бизнеса и государства.

В «Ростелекоме» отмечают, что в первом полугодии 2018 года уже более половины выручки компании сформировали цифровые и контентные сервисы – доступ в интернет, платное ТВ, облачные решения и дата-центры, кибербезопасность и др. Внутри компании тоже происходят изменения: созданы команды и центры компетенций по новым цифровым технологиям, включая биометрию, кибербезопасность, интернет вещей, умный дом и другие направления.

«Людям важны не технологии, а то, как с их помощью можно сделать жизнь лучше и комфортнее. Сейчас для нас в приоритете не просто количество подключений, теперь мы боремся за целые сферы жизни, создавая экосистемы цифровых сервисов, в которых наш клиент найдет подходящее для себя решение», - говорит президент «Ростелекома» Михаил ОСЕЕВСКИЙ.





Такой логотип был у "Ростелекома" до ребрендинга.

Продукты на выбор

В конце сентября оператор представил несколько новых сервисов и тарифов для разных сегментов. Так, новый сервис – мультимедийная платформа Wink – пополнил экосистему услуг для частных клиентов. Это эволюционный этап развития «Интерактивного ТВ», которое смотрят в миллионах семей по всей стране. Wink в настоящее время объединяет мобильное приложение, web-портал и приложение для Smart TV. На платформе уже представлены более 200 телеканалов, более 12 тыс. фильмов и эпизодов сериалов, а также максимальный набор дополнительных сервисов – от паузы и перемотки до «Родительского контроля». В будущем функционал платформы расширится.

Еще одно новое направление в экосистеме – онлайн-образование. Компания запустила платформу «Ростелеком Лицей», задача которой - сделать дополнительное школьное образование качественным, безопасным и доступным. На платформе представлен специально отобранный контент. Персональный куратор поможет выбрать программу развития ребенка и ответит на любые вопросы родителей. В личном кабинете сервиса можно отслеживать расписание занятий и успеваемость ученика.

В новой тарифной линейке для удобства выбора новые пакеты услуг и тарифы названы исходя из потребностей семьи – «Для интернета», «Для спокойствия», «Для впечатлений», «Для всего», «Игровой».

1 октября «Ростелеком» запустил обновленную платформу для предпринимателей «Быть в плюсе». Она позволяет быстро получить необходимые каждому бизнесу высокоскоростной интернет и мобильную связь, а также «приплюсовать» дополнительные услуги, такие как виртуальная АТС, SMS-реклама, Wi-Fi, видеонаблюдение или ТВ для бизнеса, со скидкой до 50%.

«Ухо» осталось в прошлом

Изменения в бизнесе компании привели к необходимости обновления позиционирования и брендинга.

«Задача нового бренда – отразить изменение подхода компании к продуктам и клиентам. Мы фокусируемся не на технологиях, а на потребностях людей. Поэтому главными героями нового бренда стали люди и их эмоции. Разнообразие графических решений и цветов помогает нам отразить широту возможностей, которые компания создает для человека, бизнеса и страны. Мы хотим подчеркнуть, что «Ростелеком» становится современной цифровой компанией, способной найти общий язык с каждым клиентом – от геймеров до государственных структур», - подчеркнула директор по маркетингу «Ростелекома» Елена ДОБРОХОТОВА.

На смену сине-оранжевому «уху» пришел двухцветный «флажок». Базовый логотип сочетает в себе ярко-фиолетовый и оранжевый. Новый визуальный стиль разработан в партнерстве с агентствами Bootleg и Saffron Brand Consultants. Ребрендинг обошелся оператору в 35 млн рублей. При этом большое количество рекламных материалов и обновленный сайт rt.ru были полностью разработаны внутри компании.

Предыдущий логотип «Ростелекома» был презентован семь лет назад, после того как оператор объединил десятки различных брендов холдинга «Связьинвест». Тогда разработка концепции нового бренда обошлась компании в 12 млн рублей.

«Ухо» все-таки однозначно ассоциировалось с телефоном, а мы уже не телефонная компания. Поэтому мы хотели найти какой-то образ, который символизирует движение к цифровым технологиям», - пояснил на презентации нового стиля Михаил Осеевский.

Техносоюз

«Ростелеком» и Nokia объявили о создании совместного предприятия ООО «РТК - Сетевые технологии» для разработки высокотехнологичных решений для телеком-отрасли.

По условиям сделки, доля «Ростелекома» в СП составляет 51%, Nokia - 49%. Существенная часть прибыли предприятия будет направляться на его развитие. В рамках сотрудничества «Ростелеком» вкладывает в СП экспертизу связанных с ним российских технологических компаний, а также обеспечивает приоритетное участие СП в вопросах развития технологического ландшафта своей сети.

Nokia, со своей стороны, предоставит экспертизу и свой продуктовый портфель, а также окажет содействие в привлечении финансирования перспективных направлений. Кроме того, Nokia может предоставить целевое финансирование на реализацию инвестиционной программы СП. Предполагаемое финансирование Nokia может составить до 10 млрд рублей суммарно на горизонте 2019-2022 годов и может быть направлено на финансирование разработки собственных продуктов СП, поглощение и участие в капитале российских технологических компаний и другие цели, уточняется в сообщении.

Новая компания будет предлагать на рынке комплексные решения для магистральной сетевой инфраструктуры операторов связи, управления сетями ЦОДов, виртуализации корпоративных сетей, интернета вещей и мобильных сетей связи нового поколения.

Среди перспективных технологий совместного предприятия - частные беспроводные сети (P-LTE, P-IoT), сертифицированные SDN и SD-WAN сети, инфраструктура для построения сетей IoT и 5G и т.д.

МТС раскинула сеть для интернета вещей

Тем временем ПАО «МТС» объявило о готовности собственной инфраструктуры к запуску первой на Дальнем Востоке сети для сервисов и устройств интернета вещей в стандарте LTE на основе технологии NB-IoT (Narrow Band IoT).

Решения на базе NB-IoT востребованы в таких сферах, как транспорт, энергетика, добывающая и обрабатывающая промышленность, контроль расхода энергоресурсов в ЖКХ, ритейл, медицина, умный дом, системы мониторинга и управления инфраструктурой умного города, безопасность объектов. Сеть NB-IoT поддерживается большинством базовых станций МТС в стандарте LTE и развернута на базе решений Nokia, Ericsson, Huawei, Samsung и Cisco. Новая инфраструктура обеспечит быстрое, экономически эффективное и безопасное подключение, а также интеграцию, управление и обслуживание любых устройств – датчиков, сенсоров и счетчиков.

«Владивосток - стремительно развивающийся портовый город, в котором очень востребованы инновационные цифровые услуги и сервисы, которые повышают эффективность бизнес-процессов. В первую очередь, это востребовано в сфере ЖКХ, на транспорте и в здравоохранении. Мы развиваем и модернизируем нашу сеть, стараясь опережать постоянно растущие потребности наших клиентов. Поэтому уже сейчас мы готовы предложить приморскому бизнесу воспользоваться всеми преимуществами новой сети NB-IoT, которые позволят им вывести свои компании на новый уровень», - прокомментировала директор филиала МТС в Приморском крае Евгения СЫСОЕВА.

NB-IoT может работать во всех стандартах сразу, как на оборудовании LTE, так и отдельно от него. В число плюсов этого стандарта входит также огромная емкость сети (одна базовая станция может обслуживать сотни тысяч подключенных устройств), гибкое управление энергопотреблением и низкая стоимость самих устройств. Появление федеральной сети NB-IoT позволит существенно повысить популярность IoT-решений в бизнесе и быту, в первую очередь, благодаря снижению стоимости таких решений. Такие преимущества стандарта NB-IoT позволяют значительно увеличить зону покрытия, обеспечив связь в труднодоступных местах и регионах.

Запуск сети во Владивостоке является частью большой федеральной программы, в рамках которой до конца 2018 года МТС обеспечит сплошное покрытие NB-IoT во всех городах-миллионниках и в ряде крупных городов России, а также предоставит сервисы для работы с умными устройствами.