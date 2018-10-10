Рубильник останется российским

Приморской генерации не стоит рассчитывать на приход азиатского капитала

Большая энергетика Дальнего Востока стоит на пороге революционных перемен, сравнимых с реорганизацией РАО «ЕЭС России» в 2008 году с последующим выделением из детища Анатолия ЧУБАЙСА холдинга «РАО ЭС Востока», которое, в свою очередь, было поглощено группой «РусГидро» почти два года тому назад. Последняя готова избавляться от убыточных объектов старой генерации, вплоть до продажи АО «Дальневосточная генерирующая компания». При этом надежды на приход в отрасль азиатского капитала как были, так и остаются миражами.

Во время сентябрьского запуска ТЭЦ «Восточная» во Владивостоке глава «РусГидро» Николай ШУЛЬГИНОВ сообщил, что холдинг обсуждает с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) введение долгосрочных, по крайней мере на пять лет, тарифов для своих дальневосточных электростанций, часть из которых сегодня является убыточными. «Здесь (на Дальнем Востоке) очень тяжелая ситуация. Понимание есть в ФАС, сейчас двигаемся», - сказал ответственный за дальневосточную энергетику.

В ближайшей перспективе «РусГидро» планирует строительство и модернизацию пяти станций в регионе. Речь идет о строительстве Артемовской ТЭЦ-2 мощностью 455 МВТ для замещения выводимой Артемовской ТЭЦ, Хабаровской ТЭЦ-4 мощностью 344 МВт для замещения выводимой Хабаровской ТЭЦ-1 и второй очереди Якутской ГРЭС-2 мощностью 144 МВт для замещения выводимой Якутской ГРЭС. Также планируется модернизация Владивостокской ТЭЦ-2 (203 МВт) с переводом на газ, и Комсомольской ТЭЦ-2 (120 МВт).

О тонкостях энергетического рынка Приморья в интервью Деловой газете «Золотой Рог» рассказал гендиректор АО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» (ДВЭУК) Дмитрий СЕЛЮТИН.

- Дмитрий Эдуардович, продолжит ли ДВЭУК самостоятельно управлять энергосетевым комплексом на о. Русском во Владивостоке и возможна ли в ближайшей перспективе расконсервация мини-ТЭЦ «Северная»?

- Электросетевым комплексом на острове Русский ДВЭУК уже не управляет и не владеет, равно как всеми построенными нами сетевыми объектами на материковой части Владивостока. В этом году мы завершили сделку по продаже данных активов АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ДРСК). По сути, компания реализовала два базовых принципа своей работы: возмездно передала построенный объект специализированной операционной компании, которая занимается сетевым распределительным комплексом на Дальнем Востоке, и в то же время получила новый источник средств, чтобы реинвестировать в развитие энергетики Приморского края.

Отмечу, что в данном случае есть период рассрочки, поскольку при формировании сделки – по согласованию с администрацией Приморья – мы минимизировали тарифные последствия для потребителей. Последствий этой сделки потребители и не почувствовали, хотя ее цена составила без малого 2,3 млрд рублей.

Все средства от сделки (а это принцип работы нашей компании) мы возвращаем на территорию, в частности, решая проблему генерирующих мощностей на острове Русский. Так, мы уже провели работы по поддержанию работоспособности газотурбинных установок «Кавасаки» – основного генерирующего оборудования мини-ТЭЦ «Центральная» и мини-ТЭЦ «Океанариум». А это все очень недешево.

Кроме того, ДВЭУК за свой счет ввела в работу новую распределительную сеть горячего водоснабжения в поселке Малый Аякс на о. Русский, где находятся 11 общежитий Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Реконструкция проведена в связи с полным износом трубопроводов, принадлежащих на праве собственности Росимуществу.

Конкретно по мини-ТЭЦ «Северная»: станция не загружена, так как для нее пока нет потребителей. Подключение к централизованному теплоснабжению, например, поселка Поспелово, который находится совсем рядом со станцией, проблему загрузки не решает. Станция должна работать эффективно, в режиме когенерации, вырабатывая и электроэнергию, и тепло. Перспективу расконсервации мы связываем исключительно с развитием острова Русский – строительством второй очереди ДВФУ и новыми проектами, которые уже активно обсуждаются. Мы постоянно в переговорном процессе со строителями и инвесторами.

При строительстве кампуса ДВФУ не было предусмотрено специального оборудования для химподготовки горячей воды на центральном тепловом пункте в поселке Малый Аякс, вследствие чего на момент передачи Росимуществом распределительных тепловых сетей в аренду ДВЭУК в 2015 году трубопроводы имели критическое состояние из-за коррозии. В 2019 году компания планирует реконструировать непосредственно центральный тепловой пункт с установкой оборудования водоподготовки. Система водоподготовки удалит кислород, повышенное содержание которого под воздействием температуры ускоряет процесс коррозии.

- На ваш взгляд, насколько успешным был первый год эксперимента по выравниваю энерготарифов до среднероссийского уровня в изолированных системах Дальнего Востока?

- Энергетики этого не чувствуют. В Приморье это не работает, поскольку здесь энерготариф даже чуть ниже среднероссийского. Сам факт того, что энергопотребление на Дальнем Востоке по итогам прошлого года выросло существенно больше (на 4-5%), чем в целом по России (на 1,7%), говорит только о том, что эта система начала работать. Появляются новые потребители, и растет объем энергопотребления. Это, не следствие возросшего потребления или суровой зимы. Это связано с тем, что бизнесы, которые не обладают длительным инвестиционным циклом, стали подключаться и потреблять электроэнергию. Могу сказать, что с точки зрения обеспечения прироста энергопотребления первый год прошел достаточно успешно.

Другое дело, что эта система не создает особых преференций для энергетиков, поскольку идет выравнивание исключительно со среднероссийским уровнем. И выделяемые субсидии не предполагают, что энергетики получают дополнительную инвестиционную составляющую для новых проектов или обновления основных фондов. Минвостокразвития выступило с инициативой продления эксперимента по выравниванию энерготарифов на 10 лет, но формализованного решения пока нет. Энергетики скорее «за» эту систему, так как рост энергопотребления позволяет дополнительно получить необходимый объем валовой выручки.

Уровень энерготарифов в Дальневосточном федеральном округе в настоящее время определяет регулятор, в то время как в других частях России цены на электроэнергию и мощность формируются в целом рыночными механизмами. Выравнивание энерготарифов Дальнего Востока до среднероссийского уровня было введено в июле 2017 года в Камчатском крае, Магаданской и Сахалинской областях, Чукотском АО и республике Саха (Якутия), и должно было действовать до конца 2019 года. В итоге тарифы на электроэнергию в изолированных системах в настоящее время искусственно держатся на отсечке 4 рубля (без НДС) за киловатт. Самое большое понижение произошло на Чукотке (-68,6%) и в Якутии (47,4%). В Камчатском крае и Магаданской области тариф снижен на 33%, на Сахалине – на 30,5%. Фактически речь идет об изолированных энергосистемах с небольшим числом потребителей и дорогой генерацией на завозном топливе, что приводит к высокой себестоимости энергии (входящие в Единую энергосистему РФ южные территории ДФО не субсидируются). Снижение стоимости электроэнергии на Дальнем Востоке происходит за счет надбавки на мощность для потребителей первой (Европейская часть России и Урал) и второй (Сибирь) ценовых зон. Основным конечным получателем субсидии являются энергокомпании группы «РусГидро».

- Власти Приморья говорят о недостатке энергомощностей в регионе и интересе Южной Кореи к поставкам электроэнергии. На ваш взгляд, за счет каких инструментов можно реализовать новые проекты в регионе и в каком формате с технической стороны?

- Идея хороша, но я пока не вижу в Приморье энергоисточника. Говорят – газовая станция в Уссурийске. Не готов сказать, есть ли газ для этой станции. Зато есть давний проект строительства Уссурийской угольной станции. Крупное месторождение угля и угольная станция – вот, собственно, тот генератор, который может быть запущен.

Приморье сейчас демонстрирует высокий темп энергопотребления, причем вводятся хорошие большие предприятия, введена ТЭЦ «Восточная». Но эта станция не решает проблему энергодефицита юга Приморья, поэтому прежде чем говорить об экспорте, нужно в единую систему развития электроэнергетики включить новые генераторы. Большая генерация строится по плану, он должен быть обязательно увязан с планом развития Единой национальной электрической сети России. Пока мы ничего этого не видим. Да, можно относиться к этой идее организации экспорта исключительно положительно, но без понимания архитектуры генерации, за счет которой это будет создаваться, ничего не сдвинется с места.

- Следует ли ожидать прихода в дальневосточную энергетику инвестиций из Китая, Японии и Южной Кореи?

- Энергетика сама по себе сейчас не является самой эффективной отраслью и предметом для специальных инвестиций. Инвесторы достаточно тяжело, но вкладываются в нефть и газ. Энергетика же - отрасль очень капиталоемкая и в условиях нынешнего регулируемого тарифа - не самая выгодная. Другое дело, когда в результате этих инвестиций инвестор решает проблему дефицита собственного энергоснабжения. Он вкладывается в энергетику не как в бизнес, а как в источник для своего бизнеса, поскольку рядом электроэнергию взять негде.

С этой точки зрения Приморье имеет меньшие шансы на инвестиции, например, в генерацию. Я не говорю о сетях, регион не располагает необходимой ресурсной базой, если речь вести о тепловых станциях. Безусловно, большей ресурсной базой располагает Амурская область, Хабаровский край и Забайкалье. В идее энергокольца и организации большого экспорта на территорию Китая, под которым подписывалось еще РАО «ЕЭС России», такая конструкция и предполагалась: на территории РФ за счет китайских инвестиций строятся тепловые угольные станции, которые вырабатывают электроэнергию для провинций северо-востока Китая. С тех пор ситуация изменилась.

МНЕНИЕ

Игорь АРТЕМЬЕВ, глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС):

- Как ФАС видит модель развития конкуренции в регионе, необходима ли она в принципе?

- Глобально, конечно, мы хотели бы, чтобы там была конкуренция, сейчас она весьма и весьма ограничена. Ее практически нет. В 2019 году начнется разработка модели. Но без появления новых юридических лиц, новых инвесторов, это невозможно. То есть, в той модели, в которой они сегодня работают, невозможна конкуренция, и мы ничего там не добьемся. Поэтому нужно разрабатывать долгосрочную стратегическую модель, создавать инвестиционную привлекательность, чтобы интересно было туда инвестировать.

На фото: Остров Русский уже стал своеобразным полигоном для современных технологий в генерации.

Фото из архива