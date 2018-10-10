Высказались о наболевшем

Аукционы несообразны поставленным перед отраслью целям

Член Совета Федерации Елена АФАНАСЬЕВА, автор законопроекта в введении 15-летнего моратория на изменения «исторического принципа» распределения прав доступа к промысловым ресурсам, в ходе ХIII Международного конгресса рыбаков во Владивостоке предложила повысить качество дискуссии, которая ведется сегодня вокруг предложений Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по переходу на аукционную систему распределения квот.

«Все стороны в этой дискуссии оперируют своими, отличающимися фактами и цифрами. Необходимо свести эти данные, и тогда можно будет принимать действительно взвешенные решения», - отметила сенатор.

Член Общественной палаты РФ Евгения УВАРКИНА высказала мнение, согласно которому более перспективным для развития отрасли и соблюдения интересов государства и общества будет не слом устоявшихся механизмов распределения доступа к ресурсам, а гибкая фискальная политика.

«Аукционы несообразны поставленным перед отраслью целям. Это может ударить по инвестициям в отрасли. Напротив, ставки сборов за пользованием водными биоресурсами, 80% которых идет в региональные бюджеты, - вот настоящий инструмент развития», - сказала она.

Заместитель руководителя Россельхознадзора Николай ВЛАСОВ проинформировал участников конгресса о результатах внедрения в оборот рыбопродукции системы электронной ветеринарной сертификации. По оценке спикера, эта система уже способствовала тому, что оборот продукции стал идти с меньшим количеством нарушений.

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП) Георгий МАРТЫНОВ в своем вступлении рассмотрел, насколько предприятия рыбной отрасли способны достигать поставленные государством цели в действующих нормативных и регуляторных условиях. Спикер также подчеркнул, что в процессе целеполагания для рыбаков государственным органам следует четче определятся с приоритетными направлениями.

«Необходимо определить стратегические цели и задачи рыбного хозяйства страны. Какие же из них основные? Решение вопросов обеспечения производственной безопасности? Наполнение бюджета всеми доступными средствами? Быть донором для развития смежных отраслей? Или все же быть равноправной составляющей единой экономики страны? Рыбаки могут выполнить любую из этих задач, но не все одновременно», - сказал г-н Мартынов. Жаль, что его тираду не услышал врио губернатора, успевший покинуть к тому моменту пленарное заседание.

«Наша проблема уже стала достаточно наболевшей, в свете тех событий, которые сейчас происходят в рыбной отрасли, она очень актуальна. Тема вызвала особый интерес, к ней возвращались еще не раз после доклада, обсуждая дрифтерный промысел. Мы долгие годы совместно с Росрыболовством вели работу по реализации общих интересов, но так и не нашли общий знаменатель. У нас есть квоты до 2033 года, но освоить их, в силу административных барьеров, мы не можем. Как рыбодобывающие предприятия, мы не можем сейчас вносить вклад в социально-экономическое развитие нашей страны - падают показатели, рабочие места сократились», - констатирует Артур Кан, исполнительный директор Ассоциации предприятий морского лова тихоокеанских лососей.

По мнению эксперта, убытки предприятий за два года по минимальным оценкам составили 5,4 млрд рублей. Тралы и кошельковые неводы, которые разрешены действующими Правилами рыболовства, непригодны для промысла, а новое, разработанное орудие лова – поверхностные ловушки - технически не доработано.

«С орудиями лова, которые имеются в Правилах рыболовства, выходить в море нецелесообразно экономически. Более того, это небезопасно с технической стороны - последствия могут привести к катастрофе. Обмётные сети, как альтернатива, прошли все необходимые испытания, и их могли бы разрешить, но их по каким-то причинам не вносят в Правила рыболовства. Складывается впечатление, что это делается намеренно, чтобы в конечном итоге изъять у нас квоты. Регулятор должен предпринять действия, чтобы привести в порядок этот сегмент бизнеса», - подчеркнул г-н Кан.