Приморье ставит сети на доступную рыбу

Новый глава региона хочет перенести сахалинский опыт на приморскую землю. Но у рыбаков свои проблемы - квотные

Смена власти в Приморье грозит серьезно перетряхнуть рыбный бизнес в Приморье, последние годы последовательно сдающий позиции более агрессивным соседям по региону – сахалинцам и камчадалам. Новый глава Приморья Олег КОЖЕМЯКО, сам в прошлом рыбопромышленник, с трибуны ХIII Международного конгресса рыбаков во Владивостоке обрушился с критикой на рыбацкое сообщество, которое не может накормить дальневосточников доступной рыбой.

«Отрасль живет, работает, рыбаки получают неплохую зарплату. Рыбаки обсуждают и выполняют свои планы. Но как население чувствует связь с рыбаками? Где эта смычка и связь между рыбаками и населением? И как это отражается на ценах? Никак! Кто в этом виноват? Все спрашивают всегда с власти. Почему высокая цена, почему нет доступной рыбы? А что может власть? Квоты она не распределяет, разрешения на вылов тоже не дает. Может только бегать и договариваться, к примеру, между рыбаком и магазинами. Кто должен на себя взять эту роль – сделать рыбу доступной? Конечно, отраслевые ассоциации. И сделать это нужно по пяти-шести массово потребляемым видам рыб. Не надо лезть в дорогие сорта. Будем говорить о том, что нужно от объема добываемых квот 5-10% в регион на внутренний рынок поставлять», - сказал бывший владелец «Преображенской базы тралового флота» (ПБТФ), а ныне губернатор-антикризисник.

При этом он озвучил примерные цены на массово потребляемую рыбу в Приморье: филе минтая - 190-210 рублей за килограмм, местная камбала - 170-180 рублей, камчатская камбала - 140-150 рублей, навага - 110-120 рублей, горбуша - 140-180 рублей. При последнем примере приморцы скептически усмехнутся – таких цен на горбушу свежего улова на местных прилавках просто нет!

Коренной приморец Олег Кожемяко объяснил рыбакам и чиновникам, что такое доступная рыба, и с чем ее едят.









Панельная дискуссия «Реализация новаций в рыболовстве как основа прорывного развития рыбного хозяйства».

Фото ИА PrimaMedia.

Не время для красивой походки

Олег Кожемяко считает, что каждая отраслевая ассоциация должна стать связующим звеном между рыбацким сообществом, торговлей и властью, «а не просто красиво ходить и красиво говорить, что является защитником рыбаков».

«Пусть договариваются, что рыбаки поставляют по такой цене и с такой скидкой, а торговля берет с такой-то наценкой. И тогда эта рыба будет здесь. И тогда вопросы, которые касаются инвестиционных квот, аукционов, другого изменения порядка, будут поддержаны всем обществом, всем населением, потому что все понимают, что любые потрясения в рыбной отрасли так или иначе отразятся на жизни всех людей, на том ценовом порядке, который есть», - сказал глава края.

На заседании Общественного совета Приморья г-н Кожемяков признал, что вопрос доступности рыбы стоит достаточно остро во всех прибрежных регионах, и как бы власть ни пыталась отрегулировать ситуацию в регионах с ценами на рыбу, рычагов у нее немного.

«Я выступал на Международном конгрессе рыбаков и поставил задачу для профильных ассоциаций – быть «мостом» между рыбаком и торговыми сетями. Есть мировые практики, по которым на рыбу массового потребления магазин не делает наценку больше 20-25%. Здесь это также нужно внедрять. Власть будет находить сети и магазины, давать им определенные льготы, и ситуация начнет меняться. Для рыбаков продажа ее по фиксированным ценам не представляет сложности. Надеюсь, что участники ассоциаций после нашего вчерашнего откровенного разговора пересмотрят свою позицию, станут «связкой» между рыбаком и магазином, чтобы цены для покупателей не завышались. Мы заставим их работать», – заявил Олег Кожемяко на заседании Общественного совета Приморья.

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ, в свою очередь, попытался объяснить, откуда берутся высокие цены на рыбу на российском рынке.

«Оптовики видят, и рыбаки это понимают, что сейчас мы уткнулись в предел при том уровне цены, когда уже сейчас рыба стоит дорого, продажи не растут. Если одновременно с этим будет отменена льгота для экспорта, предприятия будут платить большой налог при вывозе за рубеж, и льгота у них будет при поставке продукции на внутренний рынок, то те, кто вывозит за рубеж, будут платить - предполагается – ставку в 5-6 раз больше, чем сейчас. А те, кто поставляет на внутренний рынок рыбу, будут платить сбор такой же, как платят сейчас. Поэтому никаких оснований для увеличения оптовой цены у этих предприятий не будет. У них будет мотивация наращивать поставки на внутренний рынок. В этом смысле следует увеличить налоговую нагрузку на те предприятия, которые экспортируют рыбу: экспортируешь, зарабатываешь в долларах – плати в 6-7 раз больше. Мы говорим – такой закон надо скорее принимать», - завил г-н Зверев на конгрессе.

Позицию регулятора на конгрессе отстаивал заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) Петр САВЧУК.

По его словам, Росрыболовство прогнозирует в 2018 году перейти рубеж добычи водных биоресурсов в 5 млн тонн, а в ближайшие 3-5 лет нарастить добычу еще на 10%. «Главным образом за счет освоения массовых подходов сардины иваси и скумбрии, а также наращивания присутствия в районах мирового океана. Рыбные ресурсы - это народное достояние. И государство имеет право спрашивать, как используются эти ресурсы. Эта та реальность, в которой дальше будет развиваться рыбная отрасль», - подчеркнул г-н Савчук.

Он также акцентировал внимание на том, что Росрыболовство в настоящее время совместно с министерством промышленности и торговли РФ разрабатывает программу по субсидированию обновления добывающего флота.

«Мы, совместно с Минпромторгом, прорабатываем вопрос субсидирования малотоннажного и среднетоннажного флота - того, который не попал под инвестквоты. Также транспортные рефрижераторы, которые необходимы для обслуживания флота, перевозки рыбопродукции. Эти вопросы мы обсуждаем, готовится программа. Ее обсуждение пройдет в 20-х числах октября в Крыму. Мы планируем, что еще порядка 150 судов можно будет построить дополнительно с помощью новых мер поддержки рыбопромышленности», - сказал представитель Росрыболовства.

На пленарном заседании конгресса Петр Савчук с гордостью заявил, что уже порядка 35 новых рыболовных судов заложены в настоящее время на верфях России.

«Предложенная Росрыболовством формула «квота в обмен на инвестиции» сработала эффективно. Вопреки первоначальным негативным откликам от большого числа скептиков, сегодня уже порядка 35 судов строится на российских верфях. Это высокотехнологичные и высокопроизводительные суда, которые будут выпускать продукцию с высокой степенью переработки и безотходным производством», - сказал замглавы ведомства.

По данным регулятора, заявленные инвестиции в строительство флота и перерабатывающих мощностей в настоящий момент составляют 140 млрд рублей.

«Но эти инвестиции - лишь вершина айсберга. За ними - с локализацией и долгосрочными планами развития - на российский берег подтянулись зарубежные поставщики оборудования и проектанты-подрядчики. Происходят положительные сдвиги в части рыбной логистики и судоремонта», - сказал г-н Савчук.

Отметим, что Петр Степанович как никто иной из нынешних чиновников знает истинный расклад в дальневосточной рыбе - до перехода на госслужбу он работал директором Дальневосточного дивизиона – директором филиала ООО «Русская рыбопромышленная компания» (РРПК), а еще ранее возглавлял компанию «Ролиз», в те времена подконтрольную семье тогдашнего приморского губернатора Сергея ДАРЬКИНА.

Досье "Золотого Рога": «Русская рыбопромышленная компания» является одним из лидеров на рынке белой рыбы. Компания занимает первое место в России и третье место в мире по добыче минтая. Также ведет добычу сельди, трески, пикши, лемонемы, краба. Основные зоны промысла расположены в Беринговом и Охотском морях. С учетом аффилированных структур РРПК владеет квотами на добычу более 320 тыс. тонн рыбы в год. Рыболовецкий флот компании состоит из 14 крупнотоннажных траулеров и двух транспортных рефрижераторов. Основным владельцем РРПК является Глеб Франк (89,95%). ООО «РРПК» в настоящее время напрямую владеет только 75,45% акций ОАО «ТУРНИФ» (Владивосток). В октябре РРПК планирует начать строительство завода в ТОР «Надеждинская» в рамках госпрограммы поддержки строительства береговой переработки за счет инвестиционных квот. Проект реализует ООО «Русский минтай», учредителем которого в августе 2017 года выступил член совета директоров и совладелец ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» Денис САРАНА. На данный момент 65% «Русского минтая» принадлежит ООО «Арс Мереор» (Москва, 100%-ная «дочка» РРПК), еще 35% - ООО «ДВ-Инвест» (Владивосток, 100% принадлежит Денису Саране).

Реакция должна быть своевременной

Олег Кожемяко считает, что рыбной отрасли края в ближайшее время не стоит переживать за стабильность. «Думаю, что потрясений не будет, но такая опасность есть. Агентство (Росрыболовство – Прим. авт.) должно вовремя отреагировать. Сделают временные продления какие-либо или вовремя начнут выдавать разрешения. Но, тем не менее, на сегодня сказали, что такая опасность существует», - ответил он на вопрос о том, не приведет ли изменение порядка выдачи квот на вылов рыбы к массовым задержкам по зарплате морякам и простою предприятий.

«Тем не менее, на сегодня сказали, что такая опасность существует, и здесь (на конгрессе) присутствовал замруководителя Росрыболовства Петр Савчук. Он, наверное, примет решение, и на конгрессе мы услышим от него ответ на поставленный вопрос», - уточнил г-н Кожемяко.

Увы, но на другом уровне эта тема не поднималась.

Напомним, что со 2 по 10 декабря 2018 года у компаний, занимающихся прибрежным и промышленным рыболовством, истекает срок действия заключенных в 2008 году договоров о закреплении долей квот на вылов рыбы. 27 сентября в Госдуму был внесен законопроект, который предлагает продлить срок их действия до 31 декабря 2018 года включительно. В противном случае, большинство рыбопромышленных предприятий страны будут вынуждены прекратить промысел в начале декабря. Ранее крупнейшие рыболовецкие объединения обращались в Госдуму с данной просьбой. Как сообщал один из авторов законопроекта, глава комитета по природным ресурсам Николай НИКОЛАЕВ, в этот период ведется массовый промысел минтая, трески, сельди, недолов может составить 180 тыс. тонн. Если не урегулировать этот вопрос, то финансовые потери рыбопромышленных предприятий составят более 20 млрд рублей для бюджетов всех уровней, государственные социальные фонды недополучат около 18 млрд рублей. Также в закон о рыболовстве предлагается включить переходные положения, содержащие механизм переоформления до 2021 года таких договоров в зависимости от вида рыболовства.

Причалы раздора

Известный своей жесткостью при решении возникающих проблем Олег Николаевич пообещал также разобраться с владельцами портовых причалов, часть которых в настоящее время принадлежит ФГУП «Нацрыбресурс» и сдается в аренду из Москвы, в том числе под перевалку угля.

«Вопрос обсуждался, был обозначен премьер-министром страны о том, чтобы роль субъектов в передаче в аренду причалов каким-то образом просматривалась. Может, для них тяжело передать (причалы) в собственность субъекта, но хотя бы ввести правило «двух ключей», при котором заключение договоров будет идти и от «Нацрыбресурсов», и субъектов. В Москве решили, что причалы должны работать безубыточно. Заключили договора аренды. Люди предприимчивые, посмотрели - тренд на уголь есть, потребность на мировом рынке есть. При этом «Нацресурс» получает от этой аренды копейки. А где доля субъекта (РФ)? А он с жителями остается, которые по праву спрашивают: а почему так? Это надо решать. Я в ближайшее время и с Дмитрием Анатольевичем (МЕДВЕДЕВЫМ) буду встречаться по этому поводу. Порядок здесь навести нужно. Нужно сделать так, чтобы субъект каким-то образом участвовал в заключении договоров аренды хотя бы по праву подключения на данном этапе. Или вовсе передать эти причалы в собственность субъекта», - сказал г-н Кожемяко.

Досье "Золотого Рога": Федеральное государственное унитарное предприятие «Национальные рыбные ресурсы» («Нацрыбресурс») создано в 1999 году, является подведомственным предприятием Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство). Предприятие, в частности, включает Калининградский морской рыбный порт, портовые мощности в Магадане, Охотске, Петропавловске-Камчатском, Корсакове, Невельске, Владивостоке, Находке, Северо-Курильске, а также суда рыбопромыслового и вспомогательного флота.

Чужим здесь не рады

На конгрессе врио губернатора поднял еще одну живую тему – браконьерства. Олег Кожемяко не открыл тайны, что летом в регион приходит целая флотилия рыболовецких судов из азиатских стран, которые незаконно добывают кальмар и другие биоресурсы.

«Когда начинается август, сюда на кальмар за 12-мильную зону приходят все наши соседи на малых суденышках, на которых даже страшно выходить в море. Но, тем не менее, идет добыча. Не только кальмара, но и других биоресурсов. Заходит целая флотилия по 60-70 лодок. Пограничникам сложно контролировать такое количество судов. Вроде и разрешения есть в территориальных водах работать, но они поднимают снасти и быстро разбегаются», - прокомментировал ситуацию глава Приморья.

Досье "Золотого Рога": Согласно нормам международного права, иностранные суда имеют право вынужденного захода в территориальные моря, внутренние морские воды и морские порты другого государства для укрытия от непогоды. В бухтах Приморья на время недавнего тайфуна «Джеби» укрылись около 300 судов и шхун КНДР и Республики Корея. Во время прохождения тайфуна Soulik у берегов Приморья были спасены около 70 иностранных рыбаков, попавших в шторм.

Олег КЛИМЕНКО.

КСТАТИ

Пилотный заход

Ровно три года назад тогда еще губернатор Сахалинской области и по совместительству глава рабочей группы президиума Госсовета по развитию рыбной отрасли Олег КОЖЕМЯКО на заседании президиума предложил распространить на территории РФ опыт Сахалина по продаже рыбы, позволяющий снизить ее стоимость в два раза.

«Этот механизм позволил магазинам, работающим в системе по этой программе, снизить стоимость минтая на Сахалине со 160 до 80 рублей за килограмм, - заявил Олег Николаевич. - Мы можем определить на данном этапе 8-9 видов рыбы массового потребления, определить сети - ведь каждый регион сам заинтересован в создании такой системы, возможно предоставление региональных льгот такой товаропроводящей сети. Предлагаю правительству РФ выработать механизм для распространения проекта «Доступная рыба» в других регионах страны. В России доля торговой наценки в цене товара превышает уровень такой наценки в ведущих рыночных экономиках в полтора-два раза, многие страны мира жестко регулируют ее уровень. Например, в Японии - в стране с максимальным потреблением рыбопродукции - предельная надбавка для торгового звена, не осуществляющего переработку, - всего 2%».

Олег Кожемяко заявлял, что в рамках программы «Доступная рыба» ритейл «накручивает» не более 8% на опте, и не более 15% в рознице.

«То есть не более 23% без учета транспортной доставки. Производитель указывает отпускную стоимость своей продукции на упаковке. На этикетках в магазинах, торгующих по этой программе, сахалинцы и курильчане видят и цену производителя, и конечную отпускную цену. Это не только честно, но и эффективно», - признавал он.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.