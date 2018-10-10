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Российская стандартизация - основа четвертой промышленной революции

10 Октября 2018, 09:42 | Приморье

Все в нашем мире имеет некую упорядоченность, свое количество и свой размер, одно соотносится с другим, и все сводится к определенным стандартам, которые помогают нам избежать путаницы. Именно поэтому, 14 октября каждого года во всем мире отмечается Всемирный день стандартизации.

История праздника началась с 1946 года, когда на конференции в Лондоне была создана специальная Международная организация по стандартизации, более известная для нас как ISO. В 1970 году Президент ISO Фарук СУНТЕР из Турции предложил праздновать Всемирный день стандартов ежегодно, чтобы подчеркнуть важность стандартизации для всех экономик мира. 

И действительно, современная жизнь человечества основана на огромном количестве фундаментальных правил производства и взаимодействия. Современные стандарты ускоряют развитие технологий, позволяют оптимизировать ресурсы, заботиться об окружающей среде, выполняют  ключевую роль при переходе к новой цифровой эпохе. Новаторы полагаются на международные стандарты, чтобы новые технологии могли быть внедрены без перебоев в производстве. Они также являются средством распространения знаний и инноваций во всем мире. Роботы и искусственный интеллект выполняют все больше и больше задач, которые ранее выполнялись людьми, растет количество обрабатываемой информации, появляются новые задачи, такие например, как стандартизация беспилотных автомобилей.

Четвертая промышленная революция уже началась, поэтому в целях своевременной адаптации общества необходимо разрабатывать соответствующие стандарты.

Российская Федерация на сегодняшний момент принимает активное участие в разработке и внедрении современных стандартов.  Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии  - Росстандарт, - представляет интересы нашей страны во всех международных организациях по вопросам стандартизации. Актуальная нормативная база является одним из основных драйверов перехода к цифровой экономике.  Ежегодно в России все больше испытательных и калибровочных лабораторий проходят  аккредитацию  на соответствие международным требованиям и выходят на новые уровни взаимодействия и признания, все это благодаря активному продвижению современной стандартизации.

Оперативное обеспечение актуальной информацией, а также изучение потребностей заказчиков по техническому регулированию  в регионах РФ,  возложено на  территориальные органы стандартизации и метрологии.  В Приморском крае эти задачи успешно выполняет ФБУ «Приморский ЦСМ».

Уже почти 95 лет центр успешно помогает развиваться всем предприятиям региона, проводит консультации и обеспечивает заказчиков актуальной нормативной документацией. Центр также разрабатывает технические условия и стандарты организаций и оказывает методическую помощь при их разработке, что, несомненно, обеспечивает высокое качество выпускаемой в крае продукции.

Поздравляем всех специалистов в области стандартизации и всех, кто активно работает в  области технического регулирования и метрологии, с Всемирным днем стандартов! Желаем от всей души творческих успехов в работе, крепкого здоровья, благополучия и процветания!

Юрий Павлович БЕЛКИН, Директор ФБУ «Приморский ЦСМ».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: росстандарт  iso  метрологии  стандартизация 



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