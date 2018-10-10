Во Владивостоке над Снеговой Падью взойдет "Луч"

Строительные работы на всех шести объектах микрорайона «Снеговая Падь. Комплекс Д», обязательства по достройке которых по просьбе администрации края взяла на себя компания «Восточный Луч», возобновлены. В настоящий момент на стройплощадке находятся около 70 рабочих, включая инженерный состав, и несколько единиц техники. Наиболее активно работы идут на «свечках» №25 и 26. Ведутся также работы в доме №3.

А на площадке будущего дома №1 полным ходом идут работы по устройству монолитных фундаментов строения. Ведется подготовка к началу производственных работ на доме №4. Сейчас компания заключает договоры на поставку и монтаж панелей, кладку фасада, внутренние сантехнические и электромонтажные работы на двух объектах. Активная деятельность развернута и на доме №2 – здесь строители ведут подготовку основания под фундаменты жилого строения. Сейчас на площадку завозятся панели, ведется изготовление каркасов на фундамент.