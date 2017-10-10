Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Высокоскоростной интернет появился еще в двух поселках Приморья
В поселках Лазо и Фабричном завершено строительство оптических сетей MetroEthernet «Ростелекома»
"Ростелеком" завершил проект по строительству оптических сетей MetroEthernet в двух населенных пунктах Приморья. Более тысячи семей Лазо и Фабричного могут воспользоваться высокоскоростным интернетом. В данных населенных пунктах можно подключить интернет со скоростью до 16 Мбит/с, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в пресс-службе ПАО "Ростелеком".
Клиенты "Ростелекома", которые ранее были подключены по медной технологии, могут подать заявку на переключение на "оптику". Перевод на "оптику" осуществляется абсолютно бесплатно.
Подключение к оптическим сетям дает возможность пользоваться высокоскоростным интернетом, услугой "Интерактивное ТВ" и цифровой телефонией. Сейчас клиенты могут воспользоваться предложением "Легкая цена" и подключить пакет услуг "Домашний интернет" со скоростью 16 Мбит/с и "Интерактивное ТВ" (пакет "Стартовый") на выгодных условиях.
"Компания постоянно работает над повышением качества своих продуктов и услуг. Мы проводим мониторинг качества связи, увеличиваем охват оптическими сетями в регионе, чтобы качественные услуги и сервисы стали доступными как можно большему количеству людей", – отметил директор Приморского филиала ПАО "Ростелеком" Руслан Тулаганов.
Кроме того, жителям Лазо и Фабричного, стал доступен специальный тарифный план "Игровой" со скоростью 16 Мбит/сек. При подключении этого тарифа абоненты получают высокоскоростной интернет и целый ряд преимуществ для игры World of Tanks: эксклюзивный элитный танк VIII уровня T-44-100 (Р), созданный специально для клиентов "Ростелекома", 100% прокачанный экипаж, навык "Боевое братство" и слот в ангаре, а также предоставляется эксклюзивный игровой набор в играх Lineage 2, Blade and Soul и Point Blank.
Оставить заявку на подключение, ознакомится с тарифными планами на услуги можно на сайте www.rt.ru или по бесплатному телефону 8-800-1000-800.
Новости тематики
- Русский MeetUp стартует во Владивостоке через две недели
- Высокоскоростной интернет появился еще в двух поселках Приморья
- "МегаФон" подключил к 4G еще 200 000 жителей Приморья
- Мобильные разработчики получат доступ к телеком-технологиям
- Новинки "Видеопроката" порадуют клиентов "Ростелекома" в октябре
- "Ростелеком" завершил строительство оптических сетей MetroEthernet в трех населенных пунктах Приморья
- О новом тренде IT расскажут во Владивостоке
- "Ростелеком" предлагает фирменный домашний телефон вместе с безлимитными тарифными планами
- Мобильные приложения с дополненной реальностью создадут участники Русского MeetUp во Владивостоке
- Цифровая экономика - это реальность, и мы к ней оказались готовы
Новости раздела
- Гарантийный фонд Приморья поддержит резидентов Свободного порта Владивосток
- Русский MeetUp стартует во Владивостоке через две недели
- Засланный кабачок
- Руслан Кондратов выходит из рыбодобывающего бизнеса
- На ивасях поставлен суточный промысловый рекорд
- Резидент Свободного порта взялся за бумагу
- Количество банкротств в Приморье выросло за год в три раза
- Был бы щебень, а статья найдется
- Стандарты и граждане. На благо общества
- В Приморье транспортный коридор ставит рекорды
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке прошла массовая акция протеста (фото)
- "Не тот это был человек, чтобы руководить таким регионом"
- Высокоотставленное лицо
- Мэр Владивостока Игорь Пушкарев отреагировал на отставку губернатора Приморья анекдотом
- Ученые Института океанологии РАН расшифровывают "разговоры" чукотских белух
- На дороге из Владивостока в аэропорт появился необычный баннер
- Новинки "Видеопроката" порадуют клиентов "Ростелекома" в октябре
- "Дальневосточные гектары" в Приморье горят синим пламенем
- Новый глава Приморья: "Пушкарёв - мужик грамотный!"
- В Приморье арестована ювелирная продукция сразу в нескольких магазинах