Высокоскоростной интернет появился еще в двух поселках Приморья

В поселках Лазо и Фабричном завершено строительство оптических сетей MetroEthernet «Ростелекома»

"Ростелеком" завершил проект по строительству оптических сетей MetroEthernet в двух населенных пунктах Приморья. Более тысячи семей Лазо и Фабричного могут воспользоваться высокоскоростным интернетом. В данных населенных пунктах можно подключить интернет со скоростью до 16 Мбит/с, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в пресс-службе ПАО "Ростелеком".

Клиенты "Ростелекома", которые ранее были подключены по медной технологии, могут подать заявку на переключение на "оптику". Перевод на "оптику" осуществляется абсолютно бесплатно.

Подключение к оптическим сетям дает возможность пользоваться высокоскоростным интернетом, услугой "Интерактивное ТВ" и цифровой телефонией. Сейчас клиенты могут воспользоваться предложением "Легкая цена" и подключить пакет услуг "Домашний интернет" со скоростью 16 Мбит/с и "Интерактивное ТВ" (пакет "Стартовый") на выгодных условиях.

"Компания постоянно работает над повышением качества своих продуктов и услуг. Мы проводим мониторинг качества связи, увеличиваем охват оптическими сетями в регионе, чтобы качественные услуги и сервисы стали доступными как можно большему количеству людей", – отметил директор Приморского филиала ПАО "Ростелеком" Руслан Тулаганов.

Кроме того, жителям Лазо и Фабричного, стал доступен специальный тарифный план "Игровой" со скоростью 16 Мбит/сек. При подключении этого тарифа абоненты получают высокоскоростной интернет и целый ряд преимуществ для игры World of Tanks: эксклюзивный элитный танк VIII уровня T-44-100 (Р), созданный специально для клиентов "Ростелекома", 100% прокачанный экипаж, навык "Боевое братство" и слот в ангаре, а также предоставляется эксклюзивный игровой набор в играх Lineage 2, Blade and Soul и Point Blank.

Оставить заявку на подключение, ознакомится с тарифными планами на услуги можно на сайте www.rt.ru или по бесплатному телефону 8-800-1000-800.