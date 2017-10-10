"Приморские электрические сети" увеличат мощность

Строительство электросетевой инфраструктуры для ТОР «Михайловский» в Приморском крае вышло на финишную прямую

Крупнейший на Дальнем Востоке сельскохозяйственный кластер, который планируется создать в рамках ТОР «Михайловский» в Приморье, должен быть обеспечен электроэнергией до конца 2017 года. Координирует решение этой ответственной задачи приморский филиал АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания», уже имеющий опыт реализации проектов такого масштаба в сжатые сроки.

Для обеспечения электроэнергией ТОР «Михайловский» филиалом ДРСК «Приморские электрические сети» строятся четыре подстанции: две ПС 110 кВ («Агрокомплекс» и «Ключи»), а также две ПС 35 кВ («Дубки» и «Ленинское»). Кроме того, планируется построить более 110 км линий электропередачи. Суммарная максимальная мощность энергопринимающих устройств составит 56,65 МВт. Отметим, что объекты, строящиеся в рамках ТОР «Михайловский», стали первыми инфраструктурными энергопроектами в центральном Приморье за последние четверть века.









Новая сетевая инфраструктура, которая сейчас достраивается

филиалом ДРСК «Приморские электрические сети»,

гарантирует энергоснабжение всех заявленных

в настоящее время объектов ТОР «Михайловский». Фото автора.



На очереди - трансформаторы

Подготовительные мероприятия по строительству электросетевых объектов для ТОР «Михайловский» были завершены еще весной, и с началом сезона строительно-монтажные работы на площадках развернулись в полную силу. Ускорить темпы работ помогло применение типовых технических решений, и, конечно, постоянный контроль со стороны приморского филиала АО «ДРСК».

Узловой подстанцией энергосистемы ТОР «Михайловский» станет ПС «Агрокомплекс», уже от нее получат питание остальные энергообъекты территории опережающего развития. Строительно-монтажные работы на крупнейшей подстанции «Михайловского» начались еще весной, и к настоящему времени здесь заканчивается подготовка к монтажу «сердца» новой ПС - трансформаторов.

Кстати, АО «Гидроэлектромонтаж», являющееся подрядчиком по ПС «Агрокомплекс» и ряду других объектов сетевой инфраструктуры ТОР «Михайловский», имеет опыт работы на объектах саммита АТЭС. Специалисты компании быстро и качественно выполнили задачу по строительству подстанций «Орлиная» и «Бурная» во Владивостоке, которые работают эффективно и без всяких замечаний.

Подстанция «Агрокомплекс» обеспечит потребности в электроэнергии элеваторов, свиноводческих комплексов, племенных ферм, цехов убоя и утилизации, складов и других объектов. Две другие подстанции, строящиеся в Михайловском районе, «Дубки» и «Ленинское», будут снабжать электричеством группы свинокомплексов на 540 тысяч голов и 340 тысяч голов соответственно. На ближайшей к «Агрокомплексу» подстанции «Дубки» (35/10 кВ) подрядчики готовятся к заливке бетоном маслосборников для трансформаторов. На объект привлечены дополнительные силы: рабочие стремятся успеть завершить работы до наступления холодов, чтобы бетон успел набрать необходимую прочность. Затем наступит очередь установки силового оборудования.

- За период с марта текущего года специалистами приморского филиала АО «ДРСК» была подготовлена вся рабочая документация, необходимая для строительства объектов в ТОР «Михайловский». Проекты прошли экспертизу, работы на площадках ведутся активными темпами. В полном объеме закуплено силовое оборудование: оно уже находится в Приморском крае и ожидает доставки непосредственно на объекты. Монтаж оборудования займет минимальное количество времени, - пообещал заместитель директора филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» по развитию и инвестициям Виталий СКАРЕДИН.

Надежная опора для ТОР и района

Ранее, в сентябре, были завершены работы по установке опор для строящихся в Михайловском районе ЛЭП, в том числе распределительных сетей. Соблюсти сроки удалось, даже несмотря на большие сложности с оформлением земельных участков под трассами ЛЭП: в зоне прохождения новой линии в Михайловском районе оказалось почти два десятка землепользователей, с каждым из которых нужно было вести диалог. К сожалению, некоторые арендаторы выставили неприемлемые условия, в результате чего АО «ДРСК» пришлось менять трассу прохождения одной из линий электропередачи.

Скорректированная проектная документация оперативно прошла необходимые согласования, и работы по строительству ЛЭП были выполнены в срок.

Одна из построенных линий электропередачи 35 кВ протяженностью 25 км соединит подстанции «Агрокомплекс», «Дубки» и «Ленинское». Но поскольку «Михайловский» относится к так называемым «распределенным» ТОР, объекты его инфраструктуры расположатся не только в одноименном районе, но и в соседних муниципальных образованиях. В частности, в Спасском районе построят четвертую подстанцию для ТОР «Михайловский» под названием «Ключи». С энергосистемой Приморья ее соединят с помощью новой ЛЭП 110 кВ.

Новая сетевая инфраструктура гарантирует энергоснабжение всех заявленных в настоящее время объектов ТОР «Михайловский». Причем построенные подстанции будут включены в единую энергосистему края даже в случае, если резиденты ТОР по каким-либо причинам решат повременить с запуском своих проектов. А это значит, что электроснабжение населенных пунктов в этой части Приморья станет более надежным.

По условиям договора между АО «Корпорация развития Дальнего Востока» и АО «ДРСК» компания готовит электросетевую инфраструктуру для подключения двух из четырех зарегистрированных приморских ТОР - «Михайловский» и «Большой Камень». Все затраты на строительство электросетевой инфраструктуры в рамках договора на технологическое присоединение ведутся из федерального бюджета «Корпорацией развития Дальнего Востока».

Артем СТРОГИН.