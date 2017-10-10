Квоты не для избранных

Дальневосточные рыбопромышленники по-прежнему выступают против выборочности при распределении инвестиционных квот

Во Владивостоке завершил работу Международный конгресс рыбаков. На нем эксперты рассмотрели самые разные вопросы - от инвестиционных квот и электронных систем промысловой отчетности до поддержки работы российского флота за пределами экономзоны РФ и проблем аквакультуры.

Нынешний год хорошо продемонстрировал международный статус конгресса: для участия зарегистрировались представители 14 зарубежных стран. Акцент был сделан на нормативную базу, которая стремительно меняется в отрасли. Так, замглавы Росрыболовства Михаил ИВАНИК рассказал, какие правовые акты сегодня выпущены по распределению инвестиционных квот. По его словам, система квот на вылов изменилась: вводятся не только инвестквоты - вместо привычных прибрежных и промышленных квот появляются квоты вылова в морских водах. Срок, на который закрепляются доли, увеличивается до 15 лет.

Средних забыли

Однако инвестиционные квоты выделяются для достижения конкретных показателей. И пока принцип наделения квотами противоречит той концепции развития отрасли, которую заложил на последнем государственном совете Президент Владимир ПУТИН. Об этом от лица рыбаков заявил руководитель Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморского края (АРПП) Геннадий МАРТЫНОВ.

По его словам, стратегия развития рыбохозяйственного комплекса РФ должна включать строительство большего количества стреднетоннажного флота. «Стратегия развития отрасли, которую представили нам в сентябре в Санкт-Петербурге, предусматривает инвестиционные квоты под суда и береговые предприятия, ориентированные на добычу и переработку тресковых видов рыб.

Несомненно, это даст положительный эффект в части обновления флота и береговых заводов. Но, к сожалению, это не приведет к увеличению объема российской добычи», - сообщил Георгий Мартынов в своем докладе.

Он сделал акцент на том, что минтай и треска хоть и остаются высоколиквидными и востребованными объектами добычи, но квоты по ним осваиваются практически на 100%.

«Какой-либо значительной динамики в сторону роста запасов этих объектов промысла не прогнозируется. В то же время морская доктрина РФ определяет, что российская добыча должна расти. Это можно сделать только за счет развития промысла сардины иваси, скумбрии и сайры, - считает Мартынов. - Это значительный ресурс, и целое направление развития отрасли на ближайшие 20 лет.

Вместе с тем даже для освоения предусмотренных в стратегии объемов необходимо построить не менее 50 среднетоннажных сейнеров-траулеров для кошелькового лова. В стратегии предусмотрено всего 17 единиц. При этом не предусмотрено ни одного приемо-перерабатывающего судна. И если кто-то питает иллюзии, что весь этот объем рыбы можно переработать на берегу, то он глубоко заблуждается, потому что для производства качественной пищевой продукции из такого специфического объекта, как сардина иваси, сырец необходимо брать непосредственно из невода. А инвестиционные квоты должны стать стимулом для строительства флота, необходимого для освоения уже разведанного и подтвержденного наукой промыслового запаса сардины и скумбрии».

Тему освоения запасов открытых вод подняла и отраслевая наука. Так, врио директора ТИНРО-Центра Алексей БАЙТАЛЮК считает, что в Мировом океане есть ресурсы, которые могли бы добываться без ущерба для экосистем, но они до сих пор не охвачены промыслом. «Только в России этот недоиспользуемый объем составляет порядка 40% от современного национального вылова», - рассказал он, напомнив, что эта тема недавно подробно обсуждалась на Международном рыбопромышленном форуме в Петербурге.

Актуальный вопрос для отрасли - внедрение электронного промыслового журнала. Использование ЭПЖ поможет в снижении административных барьеров, считают в Росрыболовстве. Михаил Иваник и начальник ЦСМС Артем ВИЛКИН рассказали о перспективах электронного промыслового журнала, об отказе от бумажных разрешений на добычу.

Об информационных системах шла речь и в выступлении заместителя руководителя Россельхознадзора. Константин САВЕНКОВ сообщил, что ведомство собирается реализовать возможность электронного оформления документов для экспорта продукции. «Работа, направленная на то, чтобы обеспечить допуск на рынки российской продукции, проводится сегодня более чем с 70 странами, - заявил Константин Савенков. - Основные импортеры - страны ближнего зарубежья, Африки, АТР».

География, по словам замглавы Россельхознадзора, постоянно расширяется. По поставкам продукции из водных биоресурсов сейчас рассматривается открытие более 15 новых регионов. С такими странами, как Вьетнам, Индонезия, Таиланд и рядом других, ведется конструктивный диалог по допуску товаров, утверждению форм сертификатов, заверил представитель службы. Что касается введения новой формы «сертификата здоровья» для экспорта рыбопродукции в ЕС после временного хранения в Южной Корее, то технические вопросы поставок Россельхознадзор планирует решить с корейской стороной до конца года.

Следующим важным вопросом замруководителя службы назвал легитимность сертификатов. Российская сторона долгое время добивалась приезда инспекции из Китая для обеспечения поставок рыбопродукции из РФ. Но в ходе совместных мероприятий было установлено, что ряд сертификатов подделан. «Право доступа на экспорт мы получаем годами. Потерять мы его можем в любой момент», - предупредил Константин Савенков. Он отметил, что действия недобросовестных участников рынка в итоге ударят по предприятиям, соблюдающим закон.

Сенатор Людмила Талабаева заявила о том, что нужен комплекс мер господдержки российского промысла в перспективных районах. Речь идет о субсидировании процентной ставки по кредитам, в том числе на постройку флота, налоговых и таможенных льготах, повышении финансирования науки.

Парламентарий отметила, что до сих пор не решен до конца вопрос таможенного оформления продукции, произведенной в открытом море на российских судах. По мнению сенатора, Минсельхозу, Росрыболовству и таможне надо направить усилия на совершенствование нормативной базы и отстаивание интересов рыбопромышленников в рамках межведомственного взаимодействия.

Лосось в центре внимания

Один из самых громких докладов, это проблематика лососевых уловов. Доклад исполнительного директора Комиссии по анадромным рыбам северной части Тихого океана (НПАФК) Владимира РАДЧЕНКО заставил задуматься, о перспективах промысла лососевых на Дальнем Востоке. Докладчик отметил, что с 1993 года уловы лососей находятся на высоком уровне, фактически достигают максимальных значений. В то же время, если более внимательно посмотреть на последние три-четыре года, видно, что тенденция к общему снижению запасов, уловов наметилась достаточно явно, заявил ученый. Начинают проигрывать страны, которые расположены в северной части Тихого океана, на самом юге. «Даже в пределах РФ мы знаем, что в этом году у нас на Камчатке с лососем дела обстоят отлично, а вот на Сахалине, несмотря на довольно скромные прогнозы, даже они, к сожалению, не оправдались», - обратил внимание Владимир Радченко. Основными причинами, лежащими в основе происходящих процессов, он назвал изменения климата и сопровождающие их природные явления. Масштабный проект НПАФК - Международный год лосося - как раз и должен помочь в исследовании ситуации. Один из ключевых моментов - морская экспедиция в северной части Тихого океана в период зимовки лососей.

На второй день конгресса совещались марикультурщики. Это направление отрасли пока находится в зачаточном состоянии. Несмотря на проведенные мероприятия по выставлению на торги водных участков, морские фермеры до сих пор не могут защитить свой урожай. Как отметил представитель компании «Жилсоцсервис» Геннадий ПОДКОРЫТОВ, на юге Приморья браконьеры хорошо организованы и имеют современные плавсредства. Это позволяет им практически безнаказанно грабить рыбоводные участки, а контролирующие органы пока не справляются с этими бригадами.

Завершился конгресс традиционным принятием резолюции. Напомним, что многие решения международного конгресса рыбаков находили отражение в проектах нормативных актов Росрыболовства.

Виталий МОРОЗОВ.