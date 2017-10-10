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Росбанк провел семинар во Владивостоке на тему построения эффективного международного бизнеса
Росбанк завершил серию практических семинаров по теме «Банковские инструменты для эффективного международного бизнеса» мероприятием для представителей компаний Дальневосточного региона, ведущих внешнеэкономическую деятельность.
Открыла семинар региональный директор Дальневосточного филиала Росбанка Елена КУЦЕНКО. Она отметила стабильный рост и заинтересованность предприятий региона в выходе на международные рынки и, следовательно, необходимость в знакомстве с уже существующими практиками международного сотрудничества, особенностями прогнозирования валютных рисков и в способности ориентироваться в текущей макроэкономической ситуации.
Управляющий директор корпоративных продаж Росбанка Андрей СУМИН рассказал о существующих инструментах страхования валютных и процентных рисков, о российских и зарубежных практиках хеджирования. Актуальность данных вопросов подтверждается стремительным ростом спроса клиентов Росбанка на продукты и стратегии по управлению валютными и процентными рисками.
Начальник управления рыночных исследований и аналитики Росбанка Юрий ТУЛИНОВ познакомил участников встречи с основными тенденциями в российской и мировой экономике и их влиянием на валютные рынки.
Об адаптации бизнеса к существующей экономической реальности за счет банковских продуктов для управления денежными средствами рассказал заместитель директора департамента организации комплексных корпоративных расчетов Росбанка Дмитрий ШЕНДРИК. Он особо остановился на вопросе валютного контроля при расчетах, управлении платежами и автоматизации создания платежных поручений на основе единого реестра.
В семинаре приняли участие руководители среднего и крупного бизнеса Дальневосточного региона, ведущие внешнеэкономическую деятельность. Собравшиеся особо отметили интересные практические кейсы и прикладной характер информации, представленной спикерами.
Сергей КУЗЬМИН.
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