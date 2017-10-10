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Дальневосточные рыбаки выразили доверие главе АДМ
Крупнейшее рыбацкое объединение сохранило стабильность курса
6 октября общее собрание Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) утвердило отчет о работе исполнительных органов организации и избрало руководство АДМ. Президентом ассоциации в пятый раз избран Герман ЗВЕРЕВ, также занимающий пост главы Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ). В Ассоциацию добытчиков минтая входят 33 рыбопромышленных предприятий Дальнего Востока, на которые приходится свыше 40% мирового вылова минтая и 50% общероссийского вылова сельди.
В соответствии с требованиями Федерального закона «О некоммерческих организациях» НКО «Ассоциация добытчиков минтая» провела отчетно-выборное общее собрание, в ходе которого были утверждены отчет о работе исполнительных органов организации, отчёт ревизионной комиссии об исполнении бюджета ассоциации и избраны исполнительные органы организации.
Как отметил в отчете о проделанной работе президент АДМ Герман Зверев, «в отчетный период коллективный исполнительный орган ассоциации - Совет АДМ - и рабочие органы организации выполнили значительный объем работ, который позволил сохранить базовые налоговые условия для предприятий отрасли, принимали эффективное участие в подготовке новой редакции Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», наладили конструктивный формат взаимодействия с регулятором отрасли и контрольно-надзорными органами и сумели обеспечить исполнение Плана улучшения промысла минтая, утвержденного в целях обеспечения международного экологического сертификата тралового промысла минтая в Охотском море».
Председатель ревизионной комиссии АДМ Алексей БУЛАНОВ доложил о том, что ревизионная комиссия АДМ установила высокий уровень финансовой дисциплины при расходовании средств ассоциации и подтвердила целевое назначение всех произведённых расходов.
Принимавший участие в общем собрании Ассоциации добытчиков минтая и.о. директора ФГБНУ «ТИНРО-центр» Алексей БАЙТАЛЮК отметил, что благодаря последовательной работе ассоциации удалось существенно увеличить количество научных наблюдателей, работавших на промысле минтая в Охотском море в 2016-2017 годах.
Присутствовавший на общем собрании АДМ заместитель руководителя Росрыболовства Михаил ИВАНИК подчеркнул важность уважительного и конструктивного взаимодействия рыбацких объединений с контрольно-надзорными органами и отметил вклад АДМ в формирование такого взаимодействия.
Участники общего собрания ведущего дальневосточного рыбацкого объединения единогласно избрали президентом организации Германа Зверева (напомним, что он занимает этот пост с 2008 года). Переизбрание Германа Зверева на пятый срок - это беспрецедентный случай для российских рыбацких объединений (особенно с учетом того, с января 2017 года он также возглавляет Всероссийскую ассоциацию рыбопромышленников). По мнению экспертов, решение руководителей дальневосточных рыбопромышленных компаний обусловлено несколькими причинами.
Действующему главе АДМ удалось выстроить бесконфликтные рабочие отношения со всеми крупнейшими игроками отрасли. Напомним, что на Дальнем Востоке ведут рыбный промысел такие мощные группы, как группа «НОРЕБО», «Российская рыбопромышленная компания», ПАО «Океанрыбфлот», группа «Гидрострой», группа «Преображенская база тралового флота» и ПАО «Находкинская БАМР». В то же время внутри ассоциации сохранен баланс между крупнейшими предприятиями и меньшими по размеру игроками рынка, что позволяет среднему бизнесу оказывать реальное влияние на политику АДМ.
По мнению экспертов, уход Зверева с поста главы АДМ мог спровоцировать внутренний конфликт в организации за пост руководителя и тем самым ослабить ее потенциал. Однако ослабление потенциала Ассоциации добытчиков минтая невыгодно ни одному из ее участников, потому что вновь резко активизировался конкурент российских минтайщиков - американская Ассоциация тралового промысла (At-Sea Processors Acossiation, APA).
Траловый промысел минтая в Охотском море проходит в 2017 году повторную международную экологическую сертификацию (в эти дни на Дальнем Востоке работает группа международных экологических аудиторов). Положительные результаты экологической сертификации невыгодны американским добытчикам минтая и они уже начали работу по «торпедированию» экологической сертификации российского промысла. Участники АДМ надеются, что Герману Звереву удастся повторить успех 2013 года, когда несмотря на колоссальное противодействие американских лоббистов траловый промысел минтая в Охотском море прошёл международную экологическую сертификацию.
Немаловажную роль сыграл и бесспорный «политический вес» действующего главы АДМ. Напомним, что Герман Зверев участвует в работе сразу двух правительственных комиссий по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса (возглавляемых соответственно Аркадием ДВОРКОВИЧЕМ и Юрием ТРУТНЕВЫМ), избран в Генеральный совет «Единой России» и принимает активное участие в работе Предпринимательской платформы «Единой России».
Общее собрание Ассоциации добытчиков минтая утвердило новый состав Совета АДМ: Андрей БУЗИН («Российская рыбопромышленная компания»), Александр ИСАКОВ («АКРОС»), Евгений НОВОСЕЛОВ («Океанрыбфлот»), Сергей КОНОНЮК («Находкинская БАМР»), Максим ПЕТРУШИН («Сигма-марин»), Вячеслав МОСКАЛЬЦОВ(«Дальрыба»), Михаил КОТОВ («Тихоокеанская рыбопромышленная компания»), Сергей ТАРУСОВ «Рыболовецкий колхоз имени В.И.Ленина») и Герман Зверев.
МНЕНИЕ
Наталья КОЛОМЕЙЦЕВА, ведущий политолог Дальнего Востока:
- Давление на российские компании на международных рынках, которое имело место последние три года и было вызваны политическими обстоятельствами, в настоящее время ослабляется. Так, например, в прошлом году российские компании впервые за это время вышли на некоторые европейские рынки. Впрочем, это не говорит о том, что российские компании за рубежом, в том числе, на рынках АТР, не сталкиваются с определенными сложностями и препонами. Тенденция в экономическом мире последних лет - это все-таки барьеризация потоков капиталов, товаров и услуг, особенно это касается развитых странах. Опыт хозяйствования транснациональных корпораций в Азиатско-Тихоокеанском регионе привел к тому, что азиатские страны стали принимать меры в пользу своего производителя и, одновременно, создавать собственные транснациональные компании.
Необходимо понимать, что рынок морских ресурсов, к тому же очень конкурентный в АТР, в связи с этим возникают сложности. Но в последние годы наметилось преодоление этих тенденций, в том числе благодаря содействию наших отраслевых организаций, таких как Всероссийская организация рыбопромышленников, Ассоциация добытчиков минтая и ряд других. Дело в том, что эти организации консолидируют российскую рыбную отрасль, благодаря чему они на зарубежных рынках становятся мега игроками, способными конкурировать с иностранными производителями. Этими организациями постоянно предлагаются меры по оптимизации производственного процесса, который впоследствии реализуется на государственном уровне. Сегодня по мощностям производства и переработки ряда продуктов мы стали лидерами, поэтому потенциал российских рыбопромышленных компаний на иностранных рынках весом. Прежде всего это результат системной работы, который, в принципе, был бы невозможен без консолидации наших экономических игроков.
Юрий РОГОВ.
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