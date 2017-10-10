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"Дальрыба" построит два краболова
ПАО «Дальрыба», контролируемое семьей МОСКАЛЬЦОВЫХ, планирует строить два судна-краболова под инвестиционные квоты («квоты под киль»). Закладка первого судна запланирована на середину 2018 года. В настоящее время компания из Владивостока выбирает верфь для строительства краболовов, стоимость которых может составить до 2 млрд рублей. При этом большую часть требуемого финансирования «Дальрыба» планирует занять в банках.
14 сентября в рамках Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге ПАО «Дальрыба» подписало соглашение с проектным бюро «Нордик Инжиниринг» о создании проекта краболовного судна. Предполагается, что длина судов составит 60 м, они будут оснащены оборудованием для разделки и переработки краба, а также морозильной техникой.
Досье "Золотого Рога": Уставный капитал ПАО «Дальрыба» составляет 20 млн 896 тыс. 785 рублей и разделен на 321 тыс. 489 обыкновенных акций номинальной стоимостью 65 рублей каждая. Основными акционерами «Дальрыбы» являются гендиректор ПАО Вячеслав Москальцов (42,54%) и его отец Юрий Москальцов, занимающий должность президента (36,32%). Еще 11,53% принадлежит сыну Вячеслава Москальцова Николаю. Выручка компании в 2016 году составила 1,837 млрд рублей, чистая прибыль - 399 млн рублей.
В настоящее время флот ПАО «Дальрыба» состоит из четырех рыбодобывающих судов - БМРТ «Сиглан», СРТМ «Залив Ольги», СРТМ «Тугур» и СРТМ «Юрий Орел», и приемотранспортного судна «Кооператор».
Удельный вес всего улова ПАО «Дальрыба» в 2016 года в общем объеме улова рыбы и морепродуктов по Дальнему Востоку РФ составил всего 0,57%, в том числе по улову минтая - 0,76% (на уровне прошлого года). В то же время по улову краба компания вышла на 2,06%, что выше уровня прошлого года на 0,22%. Всего в 2016 году «Дальрыба» выловила 1 тыс. 305,26 тонн краба, 13 тыс. 208,94 тонн минтая, 3 тыс.705,15 тонн сельди и 552,10 тонн креветки.
В 2016 году «Дальрыба» освоивала практически все объемы квот по выписанным разрешениям, за исключением квоты минтая в Карагинской подзоне в количестве 112,575 тыс. тонн и северной креветки в Западно-Сахалинской подзоне (11,8 тонн) и Камчатско-Курильской (5,2 тонны). При этом для вылова части квот северной креветки компания арендовало СРТМ «Пильтун» у ООО «Примкреветка».
В 2016 году в ПАО «Дальрыба» работало 375 человек, среднемесячная заработная плата в сравнении с 2015 годом выросла более чем на 23%.
В текущем году «Дальрыба» планирует освоить утвержденные квоты в объеме 20,5 тыс. тонн и выпустить около 15 тыс. тонн рыбо- и морепродукции.
Планируется «увеличение объема перерабатываемого сырца судами общества и объемов выпуска продукции за счет покупки долей водных биоресурсов (ВБР) на аукционах, проводимых Федеральным агентством по рыболовству».
Подрядчик строительства судов «Дальрыбой» пока не определен, среди рассматриваемых вариантов - Окская судоверфь (Нижний Новгород, принадлежит UCL Holding Владимира ЛИСИНА). Проблема в том, что волжская верфь не имеет выхода к «большой воде», что может привести к дополнительным затратам. Другие претенденты находятся на Дальнем Востоке.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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