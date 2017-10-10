Во Владивостоке самая дорогая в России ставка посуточной аренды квартир

Столица Приморья возглавила рейтинг городов России с самой дорогой ставкой на аренду квартир посуточно, заключили аналитики портала Avito. По данным исследования, на август этого года средняя цена аренды квартиры на сутки во Владивостоке составила 2 440 рублей. На втором месте после приморской столицы стоит Москва со ставкой 2 285 рублей. Третье место досталось Сочи (2 254 рубля), четвертое - Якутску (2 187 рублей), и только пятое место - Санкт-Петербургу со средней ценой посуточной аренды квартиры 1932 рубля. Хабаровск занял в списке из 70 городов только 11-е место со среднесуточной ставкой аренды 1 537 рублей.

Почему же в провинциальном Владивостоке ставка аренды выше, чем в столичных городах России - Москве и Санкт-Петербурге? Аналитики портала деликатно отмечают: Владивосток развивается, интерес туристов к столице Приморья растет, кроме того, на августовские показатели повлиял прошедший с размахом в сентябре Восточный экономический форум. Однако, по словам приморских экспертов, радоваться первому месту в рейтинге «самых дорогих городов» не стоит: всплеск цен на аренду квартир посуточно связан с тем, что Владивосток вот уже несколько лет не способен удовлетворить спрос туристов на гостиничные номера.

- Во Владивостоке все еще отмечается жесткий дефицит гостиничного номерного фонда, - отметил директор РА «Владимир» Владимир КАПЛИНСКИЙ, - несмотря на то что о назначении Владивостока туристским центром региона мы слышали еще несколько лет назад. При таких задачах было бы логично расширять номерной фонд города, однако этого до сих пор не происходит. Напротив, между игроками рынка в Приморье сохраняется такая низкая конкуренция, что практически все гостиницы в период ВЭФ завышали цены на номера, которых не хватало на всех гостей форума, а ведь кроме них в услугах гостиниц нуждаются и другие гости города, которым снять гостиницу в дни форума было просто невозможно. Как следствие, рост спроса на квартиры посуточно. Как следствие - рост цен на них, что и отразилось на результатах исследования. Можно поспорить и заявить, что в Москве и Санкт-Петербурге намного чаще, чем во Владивостоке, происходят важные события, но при этом цены на гостиницы и квартиры посуточно остаются стабильными. Да, это так, но не стоит забывать, что в этих городах конкуренция между игроками рынка намного жестче - они соревнуются по совсем иным критериям, чем владивостокские. А именно - кто предложит гостю более выгодные условия при наиболее высоком уровне качества сервиса.

По мнению экспертов, во Владивостоке качество гостиничного сервиса серьезно отстает от западного. Связано это с тем, что рынок в основном населяют местные игроки.

- Разве что «Хёндэ» можно назвать исключением, - добавил Каплинский. - В остальном же - у нас нет ни одной гостиницы международного уровня, которая задавала бы рынку планку. Должны были появиться «Хаятты», но их до сих пор нет. Таким образом, можно сказать, что инфраструктура гостеприимства Владивостока отстает от туристских потоков, которые сформировались отнюдь неслучайно, то есть к этому можно было подготовиться. Так, если гости из стран АТР хлынули к нам в связи ослаблением курса рубля, то деловые события, регулярно проходящие в городе, привлекают к нам деловых гостей, и об этом город и край были «предупреждены» заранее. Почему проблема до сих пор не решена? Думаю, что это связано с тем, что власти региона плохо реализуют потенциал города.

Если микроклимат Владивостока под влиянием событий такого масштаба, как ВЭФ, каждый раз переживает мандраж, то для Москвы такие события - обычная практика, уверены эксперты. С нынешним неторопливым подходом региональных властей к делу пройдет еще немало лет, прежде чем столица Приморья научится принимать крупные турпотоки хладнокровно и на высоком уровне, не превращаясь при этом в базар спекулянтов и не завышая цен на простейшие услуги.

- Владивосток и правда с каждым днем становится интереснее для гостя, - отметил Роман ИВАНИЩЕВ, - Мы видим это каждый день на улицах, которые полны иностранных гостей. Однако я согласен с тем, что в некотором роде наша сфера услуг не поспевает за этим растущим интересом.

Почему утекают люди

О сохраняющей актуальность проблеме оттока населения из Приморского края неустанно твердят почти все эксперты. По их данным, из края «утекает» интеллектуальная элита, которая испокон веков обеспечивала городам мира прогресс. Наиболее популярные регионы отбытия приморской молодежи - Санкт-Петербург, Москва и с недавних пор Новосибирск и даже Красноярск. Если в Москве цены на жилье (как на покупку, так и на аренду) и правда в среднем выше в два с половиной раза, чем во Владивостоке, то в Санкт-Петербурге они примерно такие же. Так, однокомнатная квартира в Санкт-Петербурге стоит в среднем 4 544 194 руб, а во Владивостоке - 4 119 228 рублей. Аренда однокомнатной квартиры в обоих городах стоит в среднем 23 тысячи рублей в месяц. При этом разница в уровнях жизни населения двух городов, в развитости транспортной и прочей инфраструктуры, сферы образования, культуры и здравоохранения очевидна: Владивосток значительно отстает.

- Мы видим, что внимание к нашему городу растет, - добавил Каплинский. - При этом правы те, кто говорит, что гости, приезжающие во Владивосток, надолго здесь не задерживаются. Отток населения из региона продолжается в силу неадекватности местных цен на жилье реальному уровню жизни здесь. При этом я действительно верю в то, что наш город интересен, что он - точка роста, что события, проходящие здесь, важны. Перед регионом на федеральном уровне поставили задачу раскрытия туристского потенциала, увеличения плотности населения здесь, и предоставили действенные инструменты развития - ТОР, Свободный порт Владивосток и другие. Однако очень важно, в каких руках находятся эти инструменты, ведь ими еще нужно уметь пользоваться. Я думаю, что наши власти пользоваться ими еще не научились.

- Можно продолжать сетовать на то, что западные города России переманивают наших людей, а можно работать над тем, чтобы уезжать отсюда не хотелось никому, - отметил генеральный директор ДНС Дмитрий АЛЕКСЕЕВ. - В отличие от не так давно минувших времен, сегодня люди в России имеют возможность выбирать, где им комфортнее жить. Нужно признать, что Владивосток пока еще не самый комфортный в России город для проживания, несмотря на такие плюсы, как моря со всех сторон. Так что это вполне естественно, что некоторые горожане стремятся переехать отсюда в Москву и Санкт-Петербург.

Досье "Золотого Рога": По данным ЦСИ «Черный Куб», за первый квартал 2017 года естественная убыль населения из Приморского края составила 1,5 тыс. человек. Динамика сокращения населения наблюдается почти во всех субъектах Дальнего Востока. Так, по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики, население Приморья по-прежнему продолжает убывать: ежегодно край покидает несколько тысяч человек. За последние 5 лет из Приморья в другие регионы страны выбыло на 30,8 тыс. человек больше, чем прибыло, сообщает Приморскстат.

Однако, как отмечают эксперты ЦСИ «Черный Куб», людей, которые приезжают в Приморье на ПМЖ, тоже становится больше.

- За последние десять лет число ежегодно прибывающих в край людей на постоянное место жительства увеличилось в три раза, - отметил директор ЦСИ «Черный Куб» Юрий КОЛОМЕЙЦЕВ. - Но динамика количества убывающего населения аналогична. При наложении двух показателей можно сделать вывод, что убыль населения сохранилась. Причина в том, что власти стремятся вкладывать инвестиции куда угодно, но только не в действующие предприятия. То есть, по сути, средства идут в обход тех мест, где трудится постоянное население региона. Для многих жителей рениона реальные доходы только снижаются, а иногда зарплаты и не выплачиваются вовсе. Так, по нашим данным, общая задолженность предприятий Дальнего Востока по заработной плате перед населением в первом квартале 2017 года составила около 1,1 млрд рублей. Соответственно, никто не хочет быть таким «дальневосточником», следовательно, появляются причины для оттока местного населения. Кто же сюда приезжает? В основном это люди, которые хотят впоследствии отсюда уехать. Иными словами, механизмы привлечения человеческого капитала в регион, вопреки заявлениям федеральных и региональных чиновников, работают не на увеличение численности населения региона, а скорее на конкретные проекты, большинству из которых и не нужен постоянный штат работников.

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ.