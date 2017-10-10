Мероприятия дают результат

Краевая госпрограмма помогла решить наиболее проблемные вопросы в сфере ЖКХ

С 2013 года в Приморье действует государственная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2013-2020 годы». Спустя почти пять лет с начала работы программы ее результаты хорошо заметны. Это новые крыши и фасады жилых домов, тысячи новых квартир для переселенцев из аварийного жилья, благоустроенные парки и дворы, надежное тепло- и водоснабжение населенных пунктов.

При этом уже сейчас можно говорить, что как минимум три направления краевой госпрограммы, связанные с капитальным ремонтом домов, расселением аварийного жилья и благоустройством дворов и парков, продолжатся и после 2020 года. Хотя в сфере ЖКХ, несомненно, будет над чем поработать в любую историческую эпоху.

Капремонт: счет МКД пошел на тысячи

Для многих жителей края участие в программе стало настоящим спасением: есть дома, жильцы которых годами были лишены таких базовых вещей, как возможность пользоваться лифтом или жить в квартире, где во время дождя с потолка не капает вода.

С каждым годом количество домов, где проводятся работы по капитальному ремонту, увеличивается. За все время действия программы улучшилось техническое состояние около тысячи МКД. Минимальный размер взноса при этом повышался лишь единожды, с января 2017 года он составляет 7,1 рубля за кв. м. жилого помещения. Большинство собственников предпочитают «котловой» метод формирования фонда капитального ремонта - по данным на июль, такую схему использовали более 10,3 тысяч МКД. На спецсчетах, средства с которых могут быть использованы только на капремонт конкретного дома, аккумулируют свои взносы 774 МКД. Количество спецсчетов год от года медленно растет, хотя есть немало обратных примеров, когда дома, использовавшие отдельный счет, начинают платить в «общий котел».

Региональная программа ежегодно актуализируется: в перечень домов, в которых на ближайшие 30 лет запланирован капитальный ремонт, вносят новостройки, а дома, признанные аварийными и подлежащими сносу, из списка наоборот исключают. Очередность проведения капремонта общего имущества в многоквартирных домах определяется исходя из таких критериев, как год постройки МКД и год проведения последнего капремонта, физический износ общего имущества, состояние лифтов и другие факторы.

Добавим, что с июня 2017 года изменился порядок отбора подрядных организаций, выполняющих работы по капитальному ремонту МКД. Сейчас в конкурсах участвуют только компании из реестра добросовестных подрядчиков, сформированного департаментом градостроительства Приморского края. В приемке работ, помимо специалистов отдела технадзора регионального Фонда капремонта, участвуют и собственники жилья.

Переселение неизбежно

Мероприятия по расселению граждан из домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года, реализуются в рамках соответствующей подпрограммы государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2020 годы. Благодаря ей к лету 2017 года новые квартиры взамен аварийного жилья получили более 5,7 тысяч приморцев, или 75% всех граждан, подлежащих переселению. Для того, чтобы уложиться в отведенный программой срок - до 31 декабря, муниципалитеты выбирают разные пути. Где-то строят жилье «с нуля», а где-то выкупают для переселяемых граждан квартиры в строящихся домах или на вторичном рынке.

Как часто бывает в строительной отрасли, не обошлось в ходе реализации программы без задержек, связанных с недобросовестными подрядчиками. Однако руководство Приморья каждым таким случаем занималось индивидуально, поручив обеспечить максимальный контроль за переселением граждан из аварийного жилья в крае и призвав правоохранительные органы не допустить нарушений при реализации приоритетной программы, подчеркивая, что не допустит срыва исполнения поручения президента.

Всего за период действия подпрограммы в регионе предстоит расселить из аварийного жилья около 7,8 тысяч человек. Тем же, чьи дома были признаны аварийными после 1 января 2012 года, будет приятно узнать о том, что в мае этого года Президент России Владимир ПУТИН дал поручение сделать программу расселения аварийного жилого фонда постоянной с 2019 года.

Энергетика стала надежнее, вода - чище

В течение десятилетий энергосистема Приморья оставалось зависимой от привозного топлива - мазута. 15-20 лет назад эта особенность нередко приводила к «размораживанию» целых поселков, а край жил в постоянном ожидании очередного эшелона с топливом. Однако за последние годы зависимость от поставок дорогого мазута удалось заметно снизить благодаря модернизации котельных в разных районах Приморья и переводу части из них на сжигание угля.

По информации департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Приморского края, в регионе продолжается активная работа по переводу котельных с мазута на уголь, что позволяет значительно экономить на топливе. В крае уже установлено 79 модульных котельных, еще более 20 планируется установить в 2017 году в Артеме, Кипарисово, Таежке, Графском, Ружино, Невское, Орехово, Ильинке, Камень-Рыболове, Фадеевке, Красном Куте, Александровке, Кремово, Сиваковке, Троицком, Кокшаровке, Уборке, Новомихайловке, Соколовке, а также поселках Раздольном и Козьмино.

Решение еще одной актуальной проблемы приморского ЖКХ, связанной с качеством питьевой воды в населенных пунктах, сдвинулось с места благодаря программе «Чистая вода», также входящей в состав уже упомянутой госпрограммы. Для многих населенных пунктов Приморья, где водоснабжение обеспечивается за счет подземных источников, актуальной проблемой остается высокое содержание железа в питьевой воде. Существующие станции обезжелезивания, построенные еще в советские годы, как правило, нуждаются в модернизации и увеличении мощности, а сети - в замене. Самостоятельно муниципальным образованиям решить данные вопросы было не под силу, поэтому получение софинансирования по программе «Чистая вода» стала для них отличным шансом.

В конце марта 2017 года вышло постановление о распределении субсидий из краевого бюджета муниципалитетам края на проектирование, строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства региона. На реконструкцию систем водоснабжения в Приморье направят почти 270 млн рублей. По информации департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Приморского края, более 56 млн рублей из этой суммы запланировано на капитальный ремонт систем водоснабжения и канализации, свыше 211 млн рублей направят на проектирование, строительство и модернизацию коммунальной инфраструктуры городов и районов края.

В частности, планируется выполнить капитальные ремонт и реконструкцию систем канализации и очистных сооружений сел Анучинского, Михайловского, Партизанского, Пограничного, Надеждинского, Яковлевского районов, Артемовского городского округа, ремонт очистных сооружений села Анучино. Также будут отремонтированы старые и проложены новые водопроводные сети в Октябрьском, Пограничном, Пожарском, Спасском, Хасанском, Хорольском, Шкотовском, Черниговском районах. В рамках модернизации установят новое насосное оборудование, приведут в порядок водозаборные скважины, построят новые очистные сооружения.

Поскольку в 2017 году действие федеральной и краевой программ «Чистая вода» должно завершиться, в январе депутаты Законодательного собрания Приморья поддержали предложение своих коллег из Карелии, которые подняли вопрос о продолжении актуальной для многих районов Приморья федеральной программы «Чистая вода» до 2020 года и ее софинансирования из федерального бюджета. По мнению законодателей, в условиях ограниченных финансовых ресурсов модернизацию систем водоснабжения и водоотведения без бюджетного финансирования осуществить невозможно.

«Вопрос актуален для приханкайских районов, Кавалерово и других территорий, пострадавших от тайфунов. Для решения проблем с чистой питьевой водой мы хотим заручиться поддержкой Федерации», - отметил председатель комитета по продовольственной политике и природопользованию ЗС ПК Евгений ЗОТОВ.

Новое направление - благоустройство

В 2017 году в государственной программе «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2013-2020 годы» появилась еще одна новая подпрограмма. Это связано со стартом президентского проекта «Формирование комфортной городской среды». Принять участие в новой подпрограмме получили возможность населенные пункты с населением от тысячи человек. Ее задачами являются улучшение состояния придомовых территорий, повышение уровня благоустройства территорий общего пользования, формирование (обустройство) мест массового отдыха населения в муниципалитетах Приморья. Муниципалитеты края утвердили аналогичные программы на своем уровне.

В рамках формирования комфортной городской среды только в 2017 году планируется благоустроить почти 290 придомовых территорий в 58 населенных пунктах региона, где проживает более 1,6 млн человек. Кроме того, в рамках программы до конца года будут благоустроены 59 общественных территорий - скверов, площадей, пешеходных зон в 45 городах и поселках Приморья. Финансирование мероприятий составило более 470 млн рублей из краевого и федерального бюджетов, а еще 20 млн рублей предусмотрели муниципалитеты на условиях софинансирования. Благодаря этому Приморский край сумел предъявить итоги реализации стартового этапа программы благоустройства одним из первых в стране: в ходе Восточного экономического форума, который прошел в начале сентября, регион удостоился похвалы по этому поводу от министра строительства и ЖКХ РФ Михаила МЕНЯ.

- Первые объекты уже сдаются, по темпам работы Приморский край - среди лидеров. Здесь уже сданы 16 дворов и три общественных территории, - отметил федеральный министр.

Ожидается, что в следующем году финансирование приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» будет сохранено на уровне 2017 года; муниципалитетам края также запланировать средства на софинансирование программы благоустройства и в местных бюджетах.

Досье "Золотого Рога": В 2017 году в государственной программе «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2013-2020 годы» появилась еще одна новая подпрограмма. Это связано со стартом президентского проекта «Формирование комфортной городской среды». Принять участие в новой подпрограмме получили возможность населенные пункты с населением от тысячи человек. Ее задачами являются улучшение состояния придомовых территорий, повышение уровня благоустройства территорий общего пользования, формирование (обустройство) мест массового отдыха населения в муниципалитетах Приморья. Муниципалитеты края утвердили аналогичные программы на своих уровнях.

На фото: На реконструкцию систем водоснабжения в Приморье предписано направить почти 270 млн рублей. Фото Ивана КРЫШАНА.

Александр САЛКОВ.