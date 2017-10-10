Сберегая энергию и деньги

Новые проектные и технологические решения по отоплению жилых домов позволят приморцам сэкономить на оплате услуг ЖКХ

Значительная часть вырабатываемой в России энергии по всем понятным климатическим причинам расходуется на жизнеобеспечение зданий. В быстро развивающихся городах, к коим можно отнести и Владивосток, встает вопрос об обеспечении растущих потребностей в энергии. Однако энергоэффективные дома по-прежнему остаются достаточно редким явлением как в целом для страны, так и для Приморского края. Хотя многие застройщики, реализующие свои проекты на территории региона, в последние годы делают акцент как раз на использовании естественной энергии.

Среди задач государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2013-2020 годы» обозначено стимулирование жилищного строительства в регионе, однако не прописаны какие-либо требования к энергоэффективности новых домов. Но покупатели недвижимости при выборе жилья все чаще принимают в расчет не только стоимость непосредственно квартиры, но и оценивают величину будущих расходов на ее содержание. В силу того, что тарифы ЖКХ из года в год индексируются, значительную долю этих расходов составляют платежи за отопление. Именно поэтому проектировщики и застройщики стремятся предложить такие решения, которые бы позволили сэкономить средства на отоплении помещений, обеспечив высокий уровень энергоэффективности здания.

Нагреть и сохранить тепло поможет солнце

Многие жилые дома, строящиеся в последние годы во Владивостоке, по умолчанию оборудуются энергосберегающими окнами с двойным стеклопакетом. В ряде новостроек покупателям предлагаются квартиры с панорамными окнами, под которыми установлены напольные радиаторы. При этом выходящие на солнечную сторону окна обеспечивают помещению максимум естественного света и тепла, а напольные радиаторы более эффективно обогревают весь объем воздуха в помещении. Кроме того, покупатель квартиры может поменять окна на стеклопакет с армированным теплосберегающим стеклом, чтобы также позволит по максимуму использовать возможности естественного обогрева жилища.

Как правило, строители домов, претендующих на класс «комфорт», располагают здания таким образом, чтобы продолжительность естественного освещения большинства квартир в течение светового дня была максимальной. Конечно, такие квартиры, как правило, и стоят дороже, но тут все зависит от степени любви покупателя к комфорту. Большие окна, панорамные балконы-лоджии, эркеры - все эти планировочные решения позволяют застройщикам и владельцам квартир «выжать» максимум преимуществ из энергии небесного светила.

А вот практика использования для обогрева жилища солнечной энергии так и не получила широкого распространения в Приморье, несмотря на большое количество солнечных дней как раз в холодное время года. Несколько лет назад экспериментальный «солнечный» дом был построен в Надеждинском районе Приморья. Недостроенный и неотапливаемый, но с теплыми наружными стенами, он успешно перезимовал только на солнечном тепле через южные окна: максимальные дневные температуры внутри дома в солнечную морозную погоду были в пределах от +2 до +7 градусов по Цельсию, а разность наружных и внутренних температур в солнечные морозные дни составляла от 12 до 20 градусов. Впрочем, и здесь по проекту система прямого обогрева за счет солнечной энергии не планировалась как основная система отопления.

В настоящее время солнечные коллекторы в основном используют собственники частных домов - как правило, в дополнение к традиционной отопительной системе. Стоимость солнечного оборудования достаточно высока для того, чтобы быстро получить экономический эффект от использования «бесплатного» источника энергии, тем более при обогреве домов площадью свыше 100 кв. м. В то же время некоторые учреждения в Приморье переходят на использование энергии солнца - солнечных водонагревательных установок (СВНУ) и энергии окружающего воздуха. Приморскими специалистами накоплен значительный опыт проектирования, внедрения и реализации экологически чистых и экономически выгодных систем энергоснабжения, использующих возобновляемые источники энергии.

Перспективы использования энергосберегающих технологий пару лет назад оценили представители приморского отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Они пришли к выводу, что на сегодняшний день солнечное оборудование и тепловые насосы позволяют использовать до 95% энергии солнечных лучей для горячего водоснабжения и обогрева помещений, при этом спектр применения подобных систем максимально широк - от индивидуальных домов и малоэтажных объектов капительного строительства до крупных промышленных и деловых сооружений, многоквартирных жилых домов, комплексов малоэтажной застройки. Максимальный результат, по мнению экспертов, достигается при комплексном применении солнечных батарей и использовании современных строительных технологий и фасадных материалов: электрическое отопление и подготовка горячей воды позволяют максимально комфортно и экономично настроить микроклимат жилища, а наружные стены из теплоэффективных блоков снизят теплопотери.

Новые методы для старых домов

По некоторым расчетам, для отопления домов, которые строились в нашей стране в семидесятых годах прошлого века, требуется до 300 кВт.ч в год на квадрат площади. При этом в Европе с 2002 года законодательно запрещено строить дома с теплопотреблением выше 60 кВт.ч на 1 кв. м. То есть требования по энергоэффективности различаются в разы. Поэтому в жилом фонде российских городов, и Приморье тут не исключение, нередко возникают такие проблемы, как недостаточное или избыточное отопление, неравномерный «разогрев» приборов после снижения температуры, слишком большие колебания температуры воздуха, высокое потребление электроэнергии.

Конечно, кардинально улучшить ситуацию с теплосбережением внутри типовых советских домов вряд ли возможно, не неся больших затрат. Однако можно поработать над энергоэффективностью ограждающих конструкций, например, уплотнив наружные входные двери в подъезды и установив автоматические доводчики. Можно провести дополнительное секционирование входных тамбуров, создание дополнительной теплоизоляции. Рекомендуется также свести к минимуму протечки и промерзание стен и крыши. Улучшить ситуацию с теплосбережением помогает также переоборудование плоской крыши на скатную в рамках работ по капитальному ремонту МКД. Однако данное решение может быть применено далеко не во всех случаях - например, оно не подходит для девятиэтажных домов, составляющих основу жилой застройки во Владивостоке.

Хорошо на увеличении энергоэффективности здания скажется проведение дополнительных мероприятий по капитальному ремонту общего имущества МКД, таких как установка терморегуляторов на отопительных приборах, теплоизоляция внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения и ГВС в подвале или на чердаке, теплоизоляция внутридомовых трубопроводов систем отопления и ГВС, а также рециркуляция воды в системе ГВС при помощи циркуляционного насоса.

Новостройки станут энергоэффективнее

В заключение стоит добавить, что осенью 2016 года правительство России утвердило план мероприятий, которые должны помочь повысить энергетическую эффективность зданий и сооружений. В рамках исполнения плана 7 марта 2017 года кабмин выпустил постановление №275, которым были утверждены первоочередные требования энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений. Среди прочего требованиями предусмотрено обязательное наличие в зданиях площадью свыше 1 тысячи кв.м. индивидуального теплового пункта при новом строительстве (для всех типов зданий) и капитальном ремонте (за исключением МКД). Обязательными становится установка терморегуляторов на отопительные приборы в административных и общественных зданиях при новом строительстве и капитальном ремонте, а также использование энергоэффективного освещения для помещений с продолжительным использованием искусственного освещения, а также в местах общего пользования МКД - независимо от продолжительности использования искусственного освещения.

Есть первоочередные требования и для многоквартирных домов, которые подключены к системам централизованного теплоснабжения. При строительстве МКД, если будет техническая возможность, нужно установить оборудование, которое обеспечит в системе внутреннего теплоснабжения МКД поддержание гидравлического режима, а в системах отопления и вентиляции - автоматическое регулирование потребления тепловой энергии в зависимости от изменения температуры наружного воздуха. Кроме того, новое оборудование поможет нагревать воду и поддерживать заданную температуру в системе горячего водоснабжения.

Позднее Министерство энергетики РФ разъяснило, что выше перечисленные требования имеют прямое действие и подлежат применению без дополнительной имплементации в действующие строительные стандарты и своды правил. Новые правила вступят в силу с 1 января 2018 года и будут применяться к зданиям, разрешение на строительство которых было получено после этой даты.



Досье "Золотого Рога": Система отопления многоквартирного дома имеет особую конструкцию, благодаря которой достигаются необходимые показатели температуры и влажности в квартирах. Согласно ГОСТам, на сегодняшний день в здании, подключенном к централизованным системам отопления, должна быть обеспечена температура порядка 20-22 градусов Цельсия, а влажность в пределах нормы. В старых домах эти показатели могут не достигаться, однако это зависит от состояния здания в целом, а не столько от системы отопления.

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Фото Любови ХМЕЛЕВСКОЙ.



Александр САЛКОВ.