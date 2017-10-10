Бывший губернатор Приморского края продолжает игру

Сергей Дарькин обзавелся охотхозяйством под Москвой и засеял первые плантации «корня жизни» в Приморье

Бывший губернатор Приморского края, а ныне глава и владелец ПАО «Тихоокеанская инвестиционная группа» («ТИГР») и ПАО «Фонд ТИГР» Сергей ДАРЬКИН вслед за рыболовством начал активно осваивать другие перспективные ниши для инвестирования. По данным деловой газеты «Золотой Рог», Сергей Михайлович полностью выкупил охотхозяйство под Москвой и начал проект по выращиванию женьшеня в Приморье. Кроме того, на родной земле «ТИГРы» увлеклись строительством коммерческой недвижимости.

Еще в начале 2016 года ПАО «Фонд ТИГР» приобрело 50% капитала ООО «Охотничья слобода», зарегистрированного в деревне Слобода Дубенского района Тульской области. Летом этого года оставшиеся 50% консолидировал лично на себя Сергей Дарькин. Отметим, что в свое время Сергей Михайлович обмолвился, что собирается прикупить крупный участок земли в приморской тайге под отстрел диких животных, но, видимо, столкнувшись с чиновничьими препонами, решил пойти по уже проторенному пути на западе России.

В сентябре этого года стартовал другой оригинальный проект Сергея Дарькина - в селе Староваровка Анучинского района начались работы по подготовке почвы к посадке женьшеня. Специально под проект 1 августа 2017 года во Владивостоке было зарегистрировано ООО «Женьшень» со специализацией: «выращивание специй, пряно-ароматических, эфиромасличных и лекарственных культур». 99% долей «Женьшеня» принадлежит ПАО «ТИГР», еще 1% - бывшему начальнику департамента физической культуры и спорта Приморского края Алексею КОЛЕСНИКОВУ, гендиректору нового ООО.

«Уже в октябре этого года первые посадки лекарственного растения будут произведены на площади в один гектар. В последующие годы посевы расширятся, а через пять лет достигнут площади в 20 гектаров. Первые товарные корни также появятся только через пять лет, таков срок созревания качественного корня женьшеня», - поясняет пресс-центр ПАО «ТИГР».

Досье "Золотого Рога"

Совхоз «Женьшень» - первое специализированное хозяйство по выращиванию женьшеня в промышленных объемах в СССР - был организован в Анучинском районе еще в 1961 году, а первые семена завозились из Северной Кореи. Совхоз возделывал плантации в 50 гектаров и поставлял продукцию не только на Дальний Восток, но и в Москву и ряд союзных республик. С плантаций собирали до 150 килограммов ценного корня, а некоторые экземпляры достигали веса 80 граммов. После распада СССР торговые связи были потеряны, и в 2002 году совхоз фактически прекратил существование - техника и другие материальные ценности были переданы работникам в счет зарплаты, а вот в чьи руки перешли земельные угодья - не афишируется.

В ближайшие два года группа «ТИГР» планирует инвестировать в строительство пяти жилых домов в Приморье.

«В целом мы хотим выйти на уровень (сдачи) примерно 100 тыс. квадратных метров в год. Планируем строить в Приморье разные дома: и малоэтажки, и 10-этажки»,- заявил экс-губернатор. В настоящее время группа ведет строительство двух многоэтажных домов - на Патрокле и в районе поселка Трудовое. На Патрокле строительство первого из трех домов началось 1 марта 2017 года. Все 25 этажей будут готовы и уйдут под кровлю до конца года. Одновременно с этим ведутся работы по монтажу наружных стен из кирпича, подводятся коммуникации. Срок сдачи дома - сентябрь 2018 года.

20 квартир под специальную программу выделения жилья для рыбаков в этом доме приобретает ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» (НБАМР), ключевой актив рыболовной империи Сергея Дарькина.

«ТИГР» является основным инвестором другого жилищного проекта - «Солнечная долина», в районе поселка Трудовое. В ближайшие семь лет здесь планируется построить 600 тыс. квадратных метров жилья, из них около 300 тыс. - в рамках инвестиционных проектов «ТИГРа», которые включены в общий план застройки микрорайона.

«Это достаточно большой объем для Приморского края, где пока что в год строится до 300 тыс. квадратных метров жилья», - поясняет Сергей Дарькин.

Проект в Трудовом реализует АО «Солнечная долина Владивостока», зарегистрированное во Владивостоке в сентябре 2013 года с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Совладельцами АО являются

ПАО «Фонд ТИГР» и ООО «ДВ Капитал» (единственный учредитель - Максим ЕМЕЛЬЯНОВ) - 51% и 49% долей соответственно. Г-н Емельянов также является учредителем ООО «Востоктехконструкция» и ООО «Альянс Строй Проект», зарегистрированных во Владивостоке.

9 июля 2017 года АО «Солнечная долина Владивостока» было получено разрешение на строительство двух 23-этажных домов, в общей сложности на 22 тыс. квадратных метров жилья. На сегодня полностью готов фундамент первого дома, подводятся коммуникации. Планируется, что до конца года будут забетонированы шесть этажей.

Отметим, что Сергей Дарькин, заявлявший о планах инвестировать в рыбную отрасль Дальнего Востока около $1 млрд, не отказывается и от заемных средств.

В рамках III рамках Восточного экономического форума ПАО «ТИГР» подписало соглашение о стратегическом партнерстве с банком ВТБ.

оглашение предусматривает сотрудничество в области развития рыбохозяйственного комплекса, включая рыболовство, воспроизводство водных биологических ресурсов, аквакультуру (рыбоводство), производство рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов, строительство и модернизацию рыболовных судов и береговых перерабатывающих мощностей, а также развитие инфраструктурных проектов, в первую очередь морских и сухопутных портов.

«Стороны будут объединять усилия в области развития логистических, экспедиционных и сюрвейерских проектов, а также развития жилищного и промышленного строительства. Планируется разработка и реализация совместных инвестиционных программ, поддержка инновационного развития и модернизации предприятий группы», - пояснили в банке.

В настоящее время экс-губернатор через супругу Ларису БЕЛОБРОВУ контролирует ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства». Прима драмтеатра им.Горького владеет 75% акций зарегистрированного в Москве АО «Дальинвестгрупп», которому в свою очередь принадлежит 88,22% капитала НБАМР. На данный момент добывающий флот НБАМР состоит из 10 крупнотоннажных траулеров и одного транспортного рефрижератора.

В конце сентября ООО «НБАМР» выкупило 73,33% долей зарегистрированного во Владивостоке ЗАО «Морские перевозки и добыча» (создано при реорганизации ЗАО «Пасифик Марин»), гендиректором которого является Евшений АРТЮХОВ, он же директор принадлежащего Дмитрию ДРЕМЛЮГЕ ООО «Группа компаний «Дальморепродукт».

Не обошел экс-губернатор своим вниманием и аквакультуру, куда в течение последних четырех лет были инвестированы около $40 млн. Кстати, не так давно входящий в империю Сергея Михайловича банк «Приморье» одобрил выделение очередного кредита ООО «НПО «Нереида», владелицей 55% акций которого является Лариса Белоброва.

По итогам июльского аукциона рыбоводных участков под товарную аквакультуру «Нереида» почти вдвое увеличила площадь морских участков.

Новые участки под товарное рыбоводство, выигранные «Нереидой» на аукционе, располагаются во Владивостоке, Тернейском и Ольгинском районах. А основные участки предприятия находятся в Зарубино, где в чистейшей воде выращивают гребешок и трепанг.

«Нереида» построила в Зарубино два цеха: в 2015 году цех по производству молоди трепанга, в 2016 году - цех по переработке трепанга. В этом году начинается строительство еще одного цеха по производству молоди трепанга. Кроме того, есть планы по строительству современного производства по переработке гребешка.

Стоит отметить, что удар по аквакультуре может нанести строительство в морском порту Зарубино (Хасанский район) специализированного зернового терминала мощностью перевалки 3,5 млн тонн в год. Проект реализует ООО «Дальневосточный зерновой терминал» (ДВЗТ, 100%-ная «дочка» АО «Объединенная зерновая компания»).

Еще один проект Сергея Дарькина - инфраструктурный кластер ювелирной продукции, запуском которого занимается ООО «Евразийский Алмазный Центр», сотый резидент Свободного порта Владивосток (СПВ).

Досье "Золотого Рога"

ООО «Евразийский Алмазный Центр» зарегистрировано 12 мая 2016 года в г.Артеме с уставным капиталом 100 тыс. рублей. Компания на паритетных основах принадлежит ПАО «Фонд ТИГР» и ООО «ТБСС» (Москва). Уставный капитал ООО «ТБСС» составляет 18,8 млн рублей, учредителями являются бывший совладелец московского ООО «Русювелиртранс» Сергей ХИРЬЯКОВ (86,5%) и Нина МИРОНОВА (13,5%).

По данным Минвостокразвития, «Евразийский Алмазный Центр» уже инвестировал 83,8 млн рублей в проект на территории выставочного центра «Терминал Экспо» (старый аэровокзал Владивостока). Занимаемая площадь составляет 2 тыс. кв. метров, в перспективе может быть увеличена до 8 тыс. кв. метров.

Работа площадки организована таким образом, что здесь могут быть размещены огранные или ювелирные производства, а участники внешнеэкономических сделок могут получить полный комплекс транспортно-экспедиторских услуг, а также услуги по хранению, сертификации, страхованию и таможенному оформлению ценных грузов.

В настоящее время на площадке уже ведут работу гохран, специализированный таможенный пост, хранилище 5-ой категории, склад временного хранения, таможенный склад, специализированный транспорт и «Единая сбытовая организация АК «АЛРОСА».

Также проводятся торги алмазной продукцией «АЛРОСА», оформляются соответствующие сертификаты на выпуск и экспортные операции для покупателей.

Досье "Золотого Рога"



ПАО «ТИГР» и ПАО «Фонд ТИГР» были созданы в декабре 2014 года по инициативе Сергея Дарькина в целях привлечения частных инвестиций на Дальний Восток. Уставный капитал каждой компании составляет 200 млн рублей. Председателем совета директоров обеих компаний является вице-губернатор Приморья в период губернаторствования Сергея Дарькина Сергей ПЕРИДРИЙ. Работа «ТИГРов» нацелена на реализацию высокодоходных инвестиционных проектов. Так, основным видом деятельности ПАО «ТИГР» заявлены «инвестиционная деятельность, в том числе участие в капиталах других юридических лиц; финансовое посредничество и консультирование; торговля нефтепродуктами». По итогам 2016 года ПАО «ТИГР» получило 842 тыс. рублей чистой прибыли, «ПАО «Фонд ТИГР» - 11,118 млн рублей. По данным ПАО «ТИГР», в прошлом году были начаты геологоразведочные работы на первом золоторудном месторождении в Хабаровском крае, во Владивостоке введена в эксплуатацию ледовая арена «ТИГР», развивается проект строительства сухого порта в Приморском крае.