Нечистотная сила

Экосистема большого города во многих точках нуждается в реанимации

Редкий населенный пункт в Приморье не имеет своих ручьев и речек, которые являются их природным богатством и украшением. Однако среди них есть немало водотоков, ставших образцами бесхозности и экологической катастрофы, пишет Деловая газета "Золотой Рог"

Государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы содержит меры по ликвидации этих зон бедствия и созданию на их месте современных общественных зон и комплексов отдыха.

Канализация убила романтику

Хабаровская поэтесса Евгения ХОЛОДНАЯ в своем стихотворении «Река объяснения» просит свой объект внимания прийти, чтобы объясниться в любви, на берег хорошо известной владивостокцам речки. Что и говорить - любовь зла, и заставляет объясняться даже в столь неудачных, по нынешним временам, для этого местах.

Действительно, было у этой речки далекое и славное прошлое, когда в нее не сбрасывались потоки городской канализации, когда ее не опутывали инженерные системы и не теснили многочисленные объекты промзоны улицы Фадеева. Тогда сюда захаживала на нерест красная рыба, а прогуливающиеся влюбленные пары, наблюдая за прекрасным икрометом, объяснялись в любви. То ли свежий воздух тому был виной, то ли необычная аура этого места. Это и объясняет название речки. Однако много с тех пор воды утекло. И стала вода в ней грязной и вонючей. Особенно в ее нижнем течении. И несет она в бухту Золотой Рог разный мусор, которым ее русло засоряют нехорошие люди и организации, чтобы затем хорошие люди и организации каждый год могли устраивать экологические субботники.

По данным «Примводоканала», несколько лет назад нечистоты сбрасывались с предприятий и ближайших жилых районов в речку через примерно 1 200 коллекторов. Предполагалось, что к концу 2015 года уровень воды в реке должен резко понизиться за счет перенаправления этим предприятием фекальных стоков на новые очистные сооружения. Однако, если посмотреть на поток воды, уходящий под авторазвязку на Спортивной, то впечатления, что ее полноводность упала, нет. Более того, у созерцателя этого действа невольно возникает вопрос: почему сегодня Спортивная так не тонет, как это было во время тайфуна «Джуди» в 1989 году? И мусор есть, который может забивать русло, и дожди бывают обильны. И если вдруг совпадут различные причины, то потоп может оказаться более суровым, чем в этом году в Уссурийске.

Подъемы воды в реке Объяснения наблюдаются по шесть-восемь раз за сезон, и они могут достигать двух метров. Спасает от этих подъемов то, что русло взято в бетон, поэтому вода не должна выходить за пределы канала. Однако считается вполне допустимым, если во время половодья пойма будет залита на ширину 100-120 метров.

Вода может выйти из под контроля. Риск такой есть. Дело в том, что помимо естественных осадков, которые река длиной всего чуть более 6 километров собирает с площади около 13,3 кв. километров, и фекальных стоков, с 1970 года в нее постоянно сбрасывался довольно большой объем морской воды, которая на Владивостокской ТЭЦ-2, находящейся в верховьях речки, используется для технических целей. За счет этого бухта Золотой Рог надолго стала незамерзающей. Однако эта подпитка в последние годы, похоже, уменьшилась, поскольку на бухте в сильные морозы начал активнее появляться лед.

Однако именно, покидая территорию ВТЭЦ-2, речка становится, что называется, «судоходной». То есть начиная отсюда на 800-метровом участке на протяжении уже нескольких лет время от времени тренируются сплавляться на катамаранах члены туристического клуба Green Tour. Они считают, что в этом месте вода в русле довольно чистая, и, поскольку она несколько подогрета, тренироваться здесь можно как раз накануне очередного сплавного сезона.

Однако в свою последнюю тренировку туристы ниже по течению спуститься так и не решились. А это своеобразный индикатор чистоты речки. Техника и гидротехнические работы, которые ведутся сейчас на речке вблизи рынка на ул. Спортивной, свидетельствуют о том, что укрощение фекальных стоков в реке все еще продолжается и, что они отсюда начисто пока не исчезли. Об этом свидетельствует также и сильный специфический запах.

Что касается мусора: если в сентябре прошлого года для его вывоза с берегов речки Объяснения работникам муниципального учреждения «Содержания городских территорий» потребовалось всего четыре «Камаза», то после недельной уборки в конце мая этого года понадобилось уже десять таких же машин. То есть существенных изменений в экологии этой территории за восемь месяцев не произошло. И просто очень удачно, что посетители парка в начале улицы Борисенко защищены от посещения берега кирпичной стеной.

Чистые помыслы

Трудно представить, что берега и сама речка Объяснения в ближайшие годы могут волшебным образом измениться. Инвесторов не сыскать. И проекта того же уровня, например, который был выполнен проектировщиками ООО «Архитектурный фонд» по возможному преобразованию Второй речки. Тем проектом предлагалось превратить примерно два километра той речки в общественную зону с множеством магазинчиков, объектов, бытового обслуживания, питания, спорта и отдыха и пр. Однако прошло около десятка лет, а идея даже в малой ее части так и осталась нереализованной.

Тем не менее преобразование «мусорных речек» будоражит мысли и маститых, и начинающих архитекторов. В частности, в отношении речки Объяснения интересны идеи проекта магистрантки направления «архитектура» Инженерной школы ДВФУ Яны МАРУС.

Она отмечает: «Восстановление утраченных экологических систем в городской среде - одна из актуальных тенденций в градостроительстве постиндустриальной эпохи. Район реки Объяснения, как и многие другие территории нашего города с высоким рекреационным потенциалом, которые в свое время оказались заняты производствами, является идеальным вариантом для воплощения таких идей. Так, предлагаемым мною проектом предусмотрена регенерация среды этой территории по средовому, социальному, культурному и экономическому показателям».

На уровне среды проектное предложение Яны Марус включает в себя частичное восстановление исторического русла реки и восстановление водного баланса территории, снос, по ее мнению, сильно деградировавших построек и инженерной инфраструктуры, внедрение подходящих экологической ситуации видов флоры и фауны.

В социальном плане на этой территории предлагается развивать системы общественных пространств, соответствующих трем сценариям, связанным с историей реки Объяснения - до освоения этих мест человеком, временем до начала индустриального освоения и периодом индустриального освоения и нового качества среды. Здесь же автором предлагается несколько трансформировать представленную на этой территории образовательную функцию. В частности - восстановить спортивную зону на территории бывшего стадиона ТОФ с сохранением торговой функции нового качества на прилегающих к нему территориях.

Даешь реновацию и во Владивостоке!

В культурном плане Яна предлагает сохранение и реновацию ценных исторических фрагментов среды и интересных объектов с внесением в них новых актуальных функций, а также сохранение средовых артефактов, имеющих отношение ко всем этапам развития этой территории. В том числе и периода индустриального освоения.

Автор проектного предложения предполагает, что на экономическом уровне здесь также вполне возможно развитие традиционных для этой территории зон с существующими объектами торговой и промышленной функций. Соответственно, под эти цели очень подходит зона золоотвалов ТЭЦ-2, которая с переходом этого предприятия полностью на газ окажется более не нужна для дальнейшего складирования золы. Здесь же может быть разбит новый большой городской сквер.

Яна считает, что при реконструкции пространства речки Объяснения необходимо восстановление свободного доступа к устью реки на территории прибрежного промышленного комплекса.

В целом реконструкция экосистемы самой этой реки и ее ручьев-притоков должно улучшить параметры природной среды и в синергии с архитектурной средой сделать данную городскую территорию более привлекательной и комфортной для жизни и деятельности.



МНЕНИЕ



Спасти реку от бетона

Профессор кафедры архитектуры и градостроительства Инженерной школы ДВФУ Павел КАЗАНЦЕВ отметил, что главная ценность проекта Яны Марус состоит в том, что он объединил множество предложений, направленных на то, чтобы не просто благоустроить реку, а постараться восстановить исходную экосистему с учетом сброса в нее соленой теплой воды с ВТЭЦ-2.

Он отмечает: «В этом проекте важно то, что изменения предложено начинать с города, с восстановления его целостной экосистемы. В частности - с озеленения вершин сопок и гребней водоразделов, где ранее регулировался водный, влажностной и температурный баланс, и значительно корректировалась сила ветра. А также - с восстановления водотоков в тальвегах - городских речках и ручьях. Решение этих задач позволит создать условия для регенерации экосистемы и улучшения параметров городской среды, где человек выступает в качестве части экосистемы. Эти предложения соответствуют концепции регенеративной архитектуры, которая предлагает возрождение, создание в городе пространственных ситуаций, оптимальных не только для человека, но и для самой природы».

Павел Казанцев считает, что в проекте интересно еще и то, что восстановленная речка Объяснения предлагается не исключительно в сегодняшнем бетонном канале, а частично в естественном русле, с мелководьями, болотцами и зарослями тростника, над которыми можно будет ходить по мосткам. И эти заливные мелководья могут стать основой для приема и очистки дополнительного стока воды при тайфунах и грозовых ливнях. То есть лишняя вода на какое-то время будет задерживаться и этим уменьшать возможные серьезные последствия стихии.

Реальность (фото верхнее), в которой существует долгие годы речка Объяснения, весьма далека от «проектных» видений (фото нижнее).





Фото автора, эскиз Яны МАРУС.

Виктор КУДИНОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.





