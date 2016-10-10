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Сбербанк проведёт серию мероприятий онлайн, посвящённых машинному обучению и анализу данных
Сегодня стартовал Sberbank Data Science Journey — серия из трёх мероприятий, посвященных машинному обучению и анализу данных, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Sberbank Data Science Journey открылся конкурсами Data Science Contest и Startup Challenge, участникам которых будет предложено решить задачи на основе данных банка (данные обезличены и специальным образом искажены). Первый конкурс проходит в режиме онлайн с 7 октября по 6 ноября (включительно), на участие во втором принимаются онлайн-заявки до 31 октября (включительно).
Награждение победителей Data Science Contest и финал Startup Challenge состоятся на завершающем мероприятии проекта — Data Science Day, который пройдёт 12 ноября в Москве на площадке DI Telegraph. На мероприятии также выступят топовые зарубежные и российские спикеры в области Data Science.
«Мы приглашаем принять участие в Sberbank Data Science Journey специалистов в области Data Science, — сказал заместитель Председателя Правления Сбербанка Вадим Кулик. — Участников ждут ведущие эксперты индустрии, интересные форматы мероприятий и возможность узнать много нового о мире данных».
Подробнее о Sberbank Data Science Journey — на сайте sdsj.ru.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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