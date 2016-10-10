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Общественным организациям Владивостока окажут финансовую поддержку на проведение интересных мероприятий
Во Владивостоке продолжается реализация программы по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций. Общественникам оказывают финансовую поддержку на проведение интересных для города мероприятий, а также компенсируют затраты по коммунальным платежам. Об этом сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Как подчеркнули в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока, в рамках программы по оказанию финансовой поддержки проектов общественные организации получают до 200 тысяч рублей на проведение интересных для города мероприятий. Так, к примеру, в этом году благодаря программе были проведены фестиваль патриотической песни «Восточный форпост», Сабантуй, Сорочинская ярмарка, День ВДВ, День танкиста, межнациональная спартакиада, лекции и мастер-классы для садоводов и другие мероприятия.
«Также администрация Владивостока выделяет общественным некоммерческим организациям субсидии на возмещение затрат. Это коммунальные платежи, установка пожарных сигнализаций, обслуживание автомобилей с электроподъемниками и ряд других», - отметила Ирина Самусенко, заместитель начальника управления по исполнению программ по поддержке населения.
Приём заявок на получение субсидий в следующем году будет осуществляться в январе 2017 года, о более конкретных датах приёма документов будет сообщено дополнительно.
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