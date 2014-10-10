"Роснефть" примет участие в строительстве сельской школы в Приморском крае

Современное здание общеобразовательной школы будет возведено в поселке Волчанец Новолитовского сельского поселения. По проекту, школа рассчитана на 220 учеников с дополнительной возможностью организации четырех групп дошкольного образования для 80 детей.

Построить школу планируется за два года. На данный момент ведется подготовка проектной документации. Объекты такого назначения не строились в Новолитовском сельском поселении несколько десятков лет. Сейчас здесь работает одна общеобразовательная школа, которую посещают 210 учеников из четырех сел. Учебный процесс проходит в здании, изначально предназначенном под детский сад на 115 детей. Дефицит учебных мест усугубляется еще и сложностями транспортировки детей до места обучения. С появлением нового учебного учреждения эти проблемы будут решены.

В настоящее время дочерняя структура ОАО «НК «Роснефть» - ЗАО «Восточная нефтехимическая компания» (ВНХК), - оператор проекта строительства нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса в Приморье, принимает активное участие в реализации социальных программ в районах края, расположенных в непосредственной близости от места планируемого расположения производства. Благотворительная деятельность является одним из ключевых аспектов социальной политики ВНХК. Основная цель работы в этом направлении - повысить социальный уровень в регионе своей производственной деятельности.

ZRPRESS.RU, Владивосток.