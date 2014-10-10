Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Роснефть" примет участие в строительстве сельской школы в Приморском крае
Современное здание общеобразовательной школы будет возведено в поселке Волчанец Новолитовского сельского поселения. По проекту, школа рассчитана на 220 учеников с дополнительной возможностью организации четырех групп дошкольного образования для 80 детей.
Построить школу планируется за два года. На данный момент ведется подготовка проектной документации. Объекты такого назначения не строились в Новолитовском сельском поселении несколько десятков лет. Сейчас здесь работает одна общеобразовательная школа, которую посещают 210 учеников из четырех сел. Учебный процесс проходит в здании, изначально предназначенном под детский сад на 115 детей. Дефицит учебных мест усугубляется еще и сложностями транспортировки детей до места обучения. С появлением нового учебного учреждения эти проблемы будут решены.
В настоящее время дочерняя структура ОАО «НК «Роснефть» - ЗАО «Восточная нефтехимическая компания» (ВНХК), - оператор проекта строительства нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса в Приморье, принимает активное участие в реализации социальных программ в районах края, расположенных в непосредственной близости от места планируемого расположения производства. Благотворительная деятельность является одним из ключевых аспектов социальной политики ВНХК. Основная цель работы в этом направлении - повысить социальный уровень в регионе своей производственной деятельности.
Новости тематики
- Пример Приморью
- Cкидка на 2775 моделей техники действует до 1 декабря
- В Приморье отремонтируют муниципальные дороги в Арсеньеве, Октябрьском и Спасском районах
- Выставка "Строительство" ответит на все вопросы
- Отель без ручки
- Во Владивостоке несуществующий поселок готовит обращение к Владимиру Путину
- Жителей Океанского проспекта услышали власти Владивостока и Приморья
- Банкиры не знают, как работать с застройщиками
- Строить или реконструировать дачи теперь можно только с разрешения власти
- Во Владивостоке ресторан уперся в будущий музей
Новости раздела
- Приморский филиал РАНХиГС как центр подготовки профессионалов проектного менеджмента
- Приморцы защищают интересы дальневосточных пчеловодов на "Апиславии"
- Круизный лайнер Bremen зашел в порт Петропавловска-Камчатского
- Tele2 приходит на помощь клиентам по сигналу SOS
- Пример Приморью
- Приморским аграриям подсыпят гранул
- Банкир вышел из офшора
- "Остап Шеремета" взял курс на достройку и испытания в Приморье
- Более двадцати дорог отремонтировано за неделю во Владивостоке
- Во Владивостоке стартовал конкурс "Добросовестный аварийный комиссар"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Стала известна фамилия нового врио губернатора Приморья
- Назван главный виновник острого политического кризиса в Приморье
- В Приморье определился первый кандидат на новые выборы губернатора
- В Приморье едут сразу четыре группы контролеров с чрезвычайными полномочиями
- Депутаты из Приморья обратились к Президенту России с открытым письмом
- "Тарасенко предстоит выстроить диалог с жителями края и переубедить их"
- Россия в одном шаге от запрета хождения в стране доллара и евро
- В декабре можно будет слетать из Владивостока в Японию "за пивом"
- Приморский Трамп
- Кандидатуры на пост врио главы Приморья плодятся как грибы после дождя