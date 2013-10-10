Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье овощеводы из Китая оставили после себя мусорные свалки
В окрестностях села Сиваковка Хорольского района граждане Китая на землях сельхозназначения устроили две свалки отходов. Свалки предписано устранить, в отношении овощеводов из Поднебесной составлены административные протоколы, сообщили ZRPRESS.RU в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
При проведении контрольно-надзорных мероприятий по земельному контролю на территории Приморского края, специалистами земельного надзора Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области в районе села Сиваковка Хорольского района Приморского края выявлены факты грубого нарушения норм землепользования со стороны иностранных сельскохозяйственных рабочих.
Проведённая проверка показала, что граждане КНР Ли Чжень и Хао Жуй на двух участках пахотных земель общей площадью 329 гектаров производили складирование бытовых, строительных и сельскохозяйственных отходов, превратив таким образом часть участков в мусорные полигоны.
Так, после сельскохозяйственного сезона 2013 года, после овощеводов из Поднебесной на полях остались лежать использованная после сельхозпосадок полиэтиленовая сетка, пластиковые ящики, строительный и бытовой мусор, битый кирпич и шифер, консервные банки, пищевые отходы, полиэтиленовая плёнка и пакеты и так далее.
В настоящее время мусорные свалки предписано устранить, в отношении обоих граждан КНР возбуждено два административных производства.
Новости тематики
- В Спасском районе Приморского края планируют открыть цех по переработке молока
- "Русагро" идет на убой
- Земля неудобного назначения
- Куры щелкнули клювом
- На овощном рынке Приморья грядет большой передел
- Органическая антихимия
- В Приморье ждут новых производителей органических продуктов
- В Приморье "прививается" всемирно известная система Кайдзен
- Поля в крае прирастают новыми гектарами
- В Приморье ориентируются на продуктивных коров
Новости раздела
- "Доброфлот" сделал "Камчатку"
- Компании братьев Магомедовых остались под арестом
- В Приморье застроили проблемных застройщиков
- ДВМП не спускает флаг
- В Спасском районе Приморского края планируют открыть цех по переработке молока
- Экспорт рыбной продукции из Приморья увеличился в 2,5 раза
- Новый авиарейс связал Владивосток с Пусаном
- "Капитан Хлебников" попал в осаду
- С "лица" Владивостока уберут лишнее
- Роль молодежи в развитии Дальнего Востока обсудят на IV Восточном экономическом форуме
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экзамен на получение водительских прав станет намного сложнее
- Во Владивостоке приступили к подготовке скандального строительства 24-этажного дома
- Во Владивостоке снова закроют мосты
- "Капитан Хлебников" попал в осаду
- На острове Русском можно будет объесться морепродуктов
- Во Владивостоке побывал гигантский контейнеровоз
- Названа сама необычная идея по освоению "дальневосточного гектара"
- "Это настоящая золотая жила"
- Игорь Пушкарев пообещал подарить деньги
- В Комсомольске-на-Амуре открылся Научно-образовательный центр робототехники
мы все разрешаем им. а контролировать никому не надо. что они там делаю. и чему тут удивляться.