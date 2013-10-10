В Приморье овощеводы из Китая оставили после себя мусорные свалки

В окрестностях села Сиваковка Хорольского района граждане Китая на землях сельхозназначения устроили две свалки отходов. Свалки предписано устранить, в отношении овощеводов из Поднебесной составлены административные протоколы, сообщили ZRPRESS.RU в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

При проведении контрольно-надзорных мероприятий по земельному контролю на территории Приморского края, специалистами земельного надзора Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области в районе села Сиваковка Хорольского района Приморского края выявлены факты грубого нарушения норм землепользования со стороны иностранных сельскохозяйственных рабочих.

Проведённая проверка показала, что граждане КНР Ли Чжень и Хао Жуй на двух участках пахотных земель общей площадью 329 гектаров производили складирование бытовых, строительных и сельскохозяйственных отходов, превратив таким образом часть участков в мусорные полигоны.

Так, после сельскохозяйственного сезона 2013 года, после овощеводов из Поднебесной на полях остались лежать использованная после сельхозпосадок полиэтиленовая сетка, пластиковые ящики, строительный и бытовой мусор, битый кирпич и шифер, консервные банки, пищевые отходы, полиэтиленовая плёнка и пакеты и так далее.

В настоящее время мусорные свалки предписано устранить, в отношении обоих граждан КНР возбуждено два административных производства.

ZRPRESS.RU, Владивосток.