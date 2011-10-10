Приморский «Прогресс» выпустит 140 «Аллигаторов»

Ярким авиационным шоу отметила 75-летний юбилей Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина. Разделить радость заводчан, кроме руководителей Рособоронпрома, ОАО «Вертолеты России» и администрации Приморского края, были приглашены члены семей авиастроителей.

Предприятие, известное своим строгим пропускным режимом, распахнуло ворота для 15 тысяч арсеньевцев, ведь практически в каждой семье кто-то связан с «Прогрессом». По территории завода фактически прошла праздничная демонстрация – многотысячный людской поток был устремлен к летно-испытательной станции. По дороге мамы с малышами, подростки и люди, убеленные сединами, фотографировались на фоне изделий завода – тех, что выпускали вчера и делают сегодня. А еще любовались цветущей территорией предприятия, которая, как прелюдия, настраивала на праздничную волну предстоящего митинга и демонстрировала, что компания вступает в пору своего очередного расцвета.

Завод начинался с ремонта самолетов и двигателей. Затем приступил в выпуску учебно-тренировочных самолетов УТ-2, другой авиационной техники.

Досье "ДК"

Строительство авиаремонтного завода № 116 в приморском селе Семеновка началось после выхода 26 мая 1936 года постановления Совета Труда и Обороны и Приказа Наркомата тяжелой промышленности, который 3 декабря 1936 года утвердил строительную площадку. Первую очередь завода государственная комиссия приняла в эксплуатацию в апреле 1941 года. В 1944 году предприятие выпускало в сутки четыре учебно-тренировочных самолета.

На протяжении десятилетий «Прогресс» тесно сотрудничал с конструкторскими бюро Яковлева, Антонова, Миля, Камова. Авиатехника предприятия неоднократно демонстрировалась на международных авиасалонах и выставках. Сегодня на предприятии вместе с боевым вертолетом «Черная акула» выпускают более современный двухпилотный «Аллигатор», легкий многоцелевой вертолет, спортивно-пилотажный самолет и сверхзвуковые крылатые ракеты морского базирования «Москит».

Прибывший на празднование генеральный конструктор КБ Камова Сергей МИХЕЕВ рассказал, что буквально накануне «Ка-52 совершил первую посадку на палубу большого противолодочного корабля. Это важный этап на пути создания корабельной верcии данного вертолета». Новую версию назвали Ка-52К, что означает «корабельный». В будущем он будет служить на вертолетоносцах типа «Мистраль», которые Россия закупила у Франции. Причем, как сообщил управляющий директор ОАО ААК «Прогресс» Юрий ДЕНИСЕНКО, первый вертолет этой модификации планируется выпустить на арсеньевском заводе уже в 2012 году.

Со следующего года авиакомпания начнет и серийный выпуск многоцелевого гражданского вертолета Ми-34С1. А впоследствии приступит к производству другой гражданской машины - Ка-60 «Касатка».

Возможности вертолета Ка-52 смогли увидеть все участники праздника, они аплодисментами приветствовали фигуры высшего пилотажа, которые выполнили летчики-испытатели Александр КУКЛА и Владимир УТВА. Вообще этот полет стал кульминацией праздника, своеобразным моментом истины – вот ради чего трудится шеститысячный коллектив завода, переживший кризисные 90-е годы прошлого века и вышедший на новый виток развития.

Досье "ДК"

Ка-52 не только не потерял уникальных качеств Ка-50, но и превзошел их по некоторым параметрам. Машина в любое время суток может применяться для уничтожения танков и БМП противника, борьбы с воздушными целями, вести воздушный бой, работать в группе. «Аллигатор» – отличный разведчик, но с более широкими возможностями поддержки сухопутных войск и постоянного контакта с наземными командными пунктами. Вертолет оборудован современнейшей электроникой, способен обнаружить цель ночью, при плохой погоде. По мнению специалистов, «Аллигатор» настолько новая и уникальная машина, что ее некорректно сравнивать с вертолетами западных конкурентов, таких как «Апач» (США), «Тайгер» (Германия –Франция), «Ройвалк» (ЮАР). (Источник: Летающий завод. Хабаровск, 2011).

С не меньшей радостью арсеньевцы восприняли заявление главы холдинга «Вертолеты России» Дмитрия ПЕТРОВА о том, что с Министерством обороны РФ подписан контракт на поставку «Аллигаторов». Всего холдингу предстоит выпустить до 2020 года свыше 140 вертолетов.

Высокую оценку деятельности предприятия дал генеральный директор ОАО «ОПК «Оборонпром» Андрей РЕУС, который заметил, что «Прогресс» свой 75-летний юбилей встречает в статусе одного из ведущих центров российского вертолетостроения. Новый импульс развитию предприятия дало вхождение в холдинг «Вертолеты России».

Сегодня в Арсеньеве успешно реализуется программа модернизации производства: внедряются цифровые информационные технологии, идет техническое перевооружение литейного, механического и композитного производств. Всего в модернизацию авиакомпании уже инвестировано 3 миллиарда рублей, в ближайшие годы поступит еще 6 миллиардов рублей. До 2015 года «Прогресс» ждет масштабное техническое перевооружение.