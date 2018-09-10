"МегаФон" подготовил сеть к ВЭФ во Владивостоке

Оператор связи «МегаФон» провел комплексную подготовку собственной сети к повышенным нагрузкам на объектах проведения четвертого Восточного экономического форума, который состоится 11-13 сентября во Владивостоке. Базовые станции оператора обеспечат надежное покрытие мобильной связью 2G/3G/4G+ территории на острове Русском, на гостевых маршрутах и городских площадках.

Накануне ВЭФ специалисты компании «МегаФон» провели технические работы по расширению емкости каналов и повышению надежности работы 12 базовых станций, которые находятся на территории кампуса ДВФУ, где пройдут основные события форума. Мероприятия по подготовке сети к повышенным нагрузкам прошли также в местах деловых встреч и в прогулочных зонах. Кроме того, оператор обеспечил надежную связь на маршрутах, связывающих аэропорт Владивостока с островом Русским и центром города. Благодаря проведенным работам клиенты компании смогут пользоваться мобильным интернетом на высокой скорости и будут иметь возможность получать и отправлять любые объемы информации с помощью мобильных устройств.

«Восточный экономический форум, который уже привычно принимает в сентябре столица Приморья – важнейшее для всего Дальнего Востока событие международного уровня, - отмечает Артем Базыль, директор Приморского регионального отделения компании «МегаФон». – Во Владивосток съедутся главы государств, представители крупного бизнеса, иностранные инвесторы. Кроме того, мы видим, что с каждым городом расширяется география участников форума, растет их количество. Можно предположить, что нагрузка на сеть во время форума в этом году будет выше, чем раньше, и мы понимаем, что от всех служб компании это требует тщательной подготовки. Деловая программа четвертого Восточного экономического форума содержит более пятидесяти деловых мероприятий, в ней запланированы панельные сессии, бизнес-диалоги, круглые столы. Но у “МегаФона” есть все необходимые ресурсы, чтобы обеспечить надежной связью гостей форума, чтобы они всегда имели доступ к электронной почте и интернет-ресурсам на комфортных скоростях. Кроме того, во время форума наши специалисты будут вести усиленный мониторинг базовых станций и каналов связи, обслуживающих мероприятие».

Восточный экономический форум учрежден Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина. В соответствии с Указом, он проводится ежегодно в городе Владивостоке. В этом году он пройдет 11-13 сентября. Форум соберет представителей государственных органов России и стран АТР, крупных инвесторов, представителей бизнеса и отраслевых экспертов. В рамках ВЭФ будет представлен целый пул перспективных российских и зарубежных инвестпроектов, ориентированных на практическую реализацию.