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ФРДВ привлек азиатский "Фонд Поколений" для инвестиций более $1 млрд в дальневосточные проекты
GenFund создан летом этого года пулом азиатских инвесторов с первоначальным капиталом $2 млрд и целевым капиталом $20 млрд. Стратегия фонда ориентирована на осуществление инвестиций в международные проекты в рамках инициативы «Один пояс - один путь». В совет директоров и международный экспертный совет GenFund вошли крупные предприниматели, известные политические и общественные деятели: Ирина Бокова (генеральный директор ЮНЕСКО в 2009-2017 гг.), Доминик де Вильпен (премьер-министр Франции в 2005-2007 гг.), Луи Швейцер (глава Renault с 1992 по 2005 гг.), миллиардеры Спирос Ниаркос (Швейцария), Аугусто Перфетти (Италия) и Вей Шаоцзюн (Китай). ФРДВ содействовал созданию и формированию инвестиционной повестки GF в части инвестиций в России, представив перспективные проекты в сфере сельского хозяйства, газохимии, недвижимости и туризма, горнодобычи.
Первыми сделками GenFund, подписанными накануне IV ВЭФ, станут инвестиции $600 млн в проекты группы Русагро на Дальнем Востоке и до $440 млн во вторую фазу газохимического проекта ЗАО «Находкинский Завод Минеральных Удобрений» (НЗМУ).
GenFund планирует проинвестировать до $600 млн в партнерстве с Группой Русагро, уже реализующей крупные сельскохозяйственные проекты в регионе при финансовой поддержке ФРДВ (в Приморском крае строится крупнейший в ДФО животноводческий комплекс, первые объекты запускаются в эксплуатацию в рамках Восточного экономического форума). В рамках расширения проекта производство свинины будет доведено до 1 млн т на мощностях, создаваемых как на территории Дальнего Востока России, так и в приграничных с РФ территориях Северо-Востока Китая, а также будет создано молочное производство мощностью 1 млн т в год. «Создание современных совместных интегрированных производств на территории Дальнего Востока и на приграничных территориях КНР поможет начать поставки российской мясной и молочной продукции в Китай, открыть огромный азиатский рынок для дальневосточных производителей», - уверен гендиректор Русагро Максим Басов.
Еще до $440 млн Generations Fund намерен инвестировать во вторую фазу проекта строительства завода по производству метанола и удобрений в Приморском крае, инициатором которого выступает ЗАО «НЗМУ». Мощность предприятия составит около 1,8 млн т метанола (первая фаза) и 1,8 млн т аммиака (вторая фаза) в год. Значительные объемы продукции предприятия планируется поставлять крупнейшим потребителям на азиатских рынках. Кредиторами проекта выступит консорциум российских и международных коммерческих банков.
«ФРДВ вложил свой первоначальный капитал в приоритетные проекты, обеспечив дешевое и долгосрочное финансирование. За три года мы инвестировали более 39 миллиардов рублей в строительство промышленных и инфраструктурных объектов на Дальнем Востоке. Задача на следующем этапе – развить успех компаний-локомотивов и увеличить мультипликатор частных инвестиций на вложенные нами средства. Чтобы достигнуть этой цели мы выступим катализатором инвестиций и стратегическим партнером таких крупных международных инвесторов, как Фонд Поколений, а также перейдем от модели льготных займов к модели прямых инвестиций, участия в уставном капитале ключевых проектов. Помимо финансовых ресурсов, Фонд Поколений предоставит проектам уникальную экспертизу «команды мечты» из глобальных лидеров бизнеса, руководителей правительств и глав международных организаций, которые составили основу совета директоров и международного консультативного совета Фонда Поколений» - заявил генеральный директор ФРДВ Алексей Чекунков.
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