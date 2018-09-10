Российский марикультурный сервис оценили в Даляне

Представители китайского марикультурного бизнеса готовы инвестировать в морские огороды Приморского края. В преддверии ВЭФ компания «Биобанк» приняла решение существенно увеличить площади водных арендованных акваторий для товарного выращивания гребешка, серого морского ежа. «Биобанк» уже подал заявку на формирование участка 3000 гектаров.

Как рассказал «ЗР» генеральный директор компании "Биобанк" Александр Колесников их предприятие активно сотрудничает с даляньской компанией "Восточные морские продукты". «Мы очень ценим компетенцию и многолетний опыт наших китайских коллег в разведении морских гидробионтов. Внедрение современных технологий получения жизнестойкой молоди и товарного выращивания позволяет существенно повысить объёмы производства. Сегодня с российской стороны стараниями Минвостокразвития запущен в эксплуатацию интерактивной электронный сервис, позволяющий компоновать и выставлять на торги морские акватории под товарное выращивание. Наше предприятие заинтересовано в увеличении акваторий и в совместном инвестировании средств в эти площади. 9 сентября нами подписано соглашение с китайской компанией "Восточные морские продукты" о совместной работе», - подчеркнул ген.директор компании «Биобанк».

Напомним, что в 2018 году в отрасли созданы новые предпосылки для ее ускоренного развития. Морское фермерство на Дальнем Востоке впервые получило прозрачные механизмы ведения бизнеса. Фондом развития Дальнего Востока совместно с Минвостокразвития и Росрыболовством по поручению президента и правительства реформирована нормативная база и разработан специальный интернет-сервис, обеспечивающий инвесторам доступ к водным акваториям для разведения и выращивания марикультуры. Теперь инвесторы могут самостоятельно формировать участки под марикультуру, а затем приобретать их на электронных торгах.

"В первую очередь нами была сформирована база данных и электронный сервис, который объединил в себе огромный массив данных, — рассказывает генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков. — Это интерактивная карта, которую мы делали совместно со специалистами Минобороны, Роскартографии. С учетом всех чувствительных вопросов безопасности и одновременно требований инвесторов мы собрали огромные пласты информации, проанализировали миллионы гектаров морских участков для того чтобы создать прозрачный и удобный сервис. Понятный инвесторам в эпоху информационных технологий, когда мы привыкли получать интерактивные услуги несколькими движениями пальцев по экранам наших смартфонов. Создана система, которая объединила два ранее разрозненных ключевых процесса для того, чтобы инвесторы могли вложить капитал в эту отрасль. Первое — это выбор и создание участка для того, чтобы заниматься марикультурой. И второе — это проведение электронных торгов. Прозрачных, с максимальным удобством для инвесторов и максимальной выгодой для государства". Проведена работа по систематизации в единой базе данных установленных законом ограничений в отношении акватории морей Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна. Подготовлена и стандартизирована с учетом требований административных процессов необходимая управленческая документация. Систематизация, стандартизация и использование цифровых технологий позволили упростить внутриведомственные процессы в сфере создания и распределения рыбоводных участков. Благодаря использованию электронного документооборота оптимизированы трудозатраты на подготовку и проверку проектов документов: теперь эту функцию выполняет электронная система.

Газета "Золотой Рог", Владивосток