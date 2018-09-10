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Владивосток готовится стать финансовым центром на Дальнем Востоке
Перспективы создания в Приморье финансового рынка с новыми условиями и центра высоких технологий обсудят в рамках четвертого Восточного экономического форума, который открывается Владивостоке 11 сентября.
В рамках сессии «Финансовый центр и офшор на Дальнем Востоке» участники, среди которых генеральный директор Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона Алексей Чекунков, вице-председатель совета директоров Боаоского Азиатского форума Чжоу Сяочуань и президент «БЭНК ОФ ЧАЙНА» Гао Ян, обсудят новые решения для развития финансового рынка, которые будут реализованы в финансовом центре Свободного порта Владивосток. В фокусе дискуссии «Поддержка высокотехнологичных проектов на Дальнем Востоке» будут перспективы создания конкурентоспособных условий ведения бизнеса в сфере высоких технологий в макрорегионе, а также приоритетные направления работы Дальневосточного фонда поддержки развития высоких технологий, сообщили газете "Золотой Рог" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Отметим, сегодня азиатские рынки являются вторыми по значимости после американского. В мировой топ-10 входят Токийская, Шанхайская, Гонконгская и Шэньчженьская биржи. Вместе с тем финансовый рынок Дальнего Востока значительно уступает в развитии как российскому, так и рынкам стран АТР. Несмотря на ряд уникальных дальневосточных продуктов, например, кредитование под 5 % годовых, предлагаемое Фондом развития Дальнего Востока и Байкальского региона, средняя стоимость заемного финансирования для инвесторов составляет 12,5 %, тогда как в Японии – 1 %, Республике Корея – 3,4 %, КНР – 4,4 %. При этом сегодня на Дальнем Востоке уже реализуется более 1,3 тыс. инвестиционных проектов, которым необходимы заемные средства на конкурентоспособных условиях в масштабе АТР. В августе 2018 года подписан закон о создании на острове Русский «специального административного района», аналога офшорной зоны, где, возможно, развернется в том числе торговля криптовалютами. Благодаря режиму, который должен заработать уже этой осенью, Свободный порт Владивосток может стать финансовым центром развития всей страны.
Еще одним условием экономического прорыва сегодня является развитие высоких технологий. По данным Росстата, по итогам 2017 года доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом продукте России составила 21,7 %. На Дальнем Востоке она пока составляет менее 15 %. Изменить ситуацию должен технопарк «Русский» на Русском острове. Соучредителями технопарка выступают Фонд «Сколково» и Дальневосточный федеральный университет. Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона совместно с Российской венчурной компанией и «РОСНАНО» создан Дальневосточный фонд поддержки высоких технологий. Торжественная церемония открытия технопарка «Русский» состоялась в рамках третьего ВЭФ в сентябре прошлого года. За год его резидентами стали более 30 компаний из шести регионов Дальнего Востока.
Напомним, Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 11 по 13 сентября. В деловую программу форума вошли 70 мероприятий, центральным из которых станет пленарное заседание с участием Президента России Владимира Путина.
Автор фото - Марина Божко
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