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Министр сельского хозяйства РФ считает глупостью выведение Росрыболовства из ведения министерства
10 Сентября 2015, 10:20 | Приморье
«Я не слышал о таком», - сказал Александр Ткачев, министр сельского хозяйства РФ, на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в ответ на вопрос журналистов о своем отношении к подобной идее, добавив, что делать это было бы глупо.
Ранее главы трех дальневосточных регионов, поддержанные вице-премьером, полпредом президента в ДФО Юрием ТРУТНЕВЫМ, обратились к Владимиру ПУТИНУ с идеей вновь вывести Росрыболовство из структуры Минсельхоза и подчинить его напрямую правительству.
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Теги: вэф росрыболовство рыбная отрасль
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