Министр сельского хозяйства РФ считает глупостью выведение Росрыболовства из ведения министерства

«Я не слышал о таком», - сказал Александр Ткачев, министр сельского хозяйства РФ, на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в ответ на вопрос журналистов о своем отношении к подобной идее, добавив, что делать это было бы глупо.

Ранее главы трех дальневосточных регионов, поддержанные вице-премьером, полпредом президента в ДФО Юрием ТРУТНЕВЫМ, обратились к Владимиру ПУТИНУ с идеей вновь вывести Росрыболовство из структуры Минсельхоза и подчинить его напрямую правительству.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.